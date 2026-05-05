05. 05.
kedd
vizsga érettségi diák oktatási hivatal matematika

Matematikával folytatódik az érettségi

2026. május 05. 07:23

Közel nyolcvanezer diák ad számot a tudásáról.

2026. május 05. 07:23
Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi, az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint 

középszinten 71 559-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak kedden. 

Hétfőn magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok, középszinten 1160 helyszínen 76 109, emelt szinten 70 helyszínen 2417 vizsgázó tett érettségit.

Fotó: Katona Tibor/MTI

Az Oktatási Hivatal tájékoztatásából kiderült, holnap történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák: május 7-én angolnyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint 

a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz rendes érettségi vizsgát. 

A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek – közölte a hivatal.

Nyitókép: Katona Tibor/MTI

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 05. 07:41
Nos az agyhalottak most mire fogják hogy megint agyhalottak?! Óbáááán?! Pedig a 2+2 még a tiszaszektánál is 4...🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!