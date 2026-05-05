Matematikával folytatódik az érettségi

Közel nyolcvanezer diák ad számot a tudásáról.
Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi, az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint
középszinten 71 559-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak kedden.
Hétfőn magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok, középszinten 1160 helyszínen 76 109, emelt szinten 70 helyszínen 2417 vizsgázó tett érettségit.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatásából kiderült, holnap történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák: május 7-én angolnyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint
a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz rendes érettségi vizsgát.
A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek – közölte a hivatal.
