05. 05.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt von der leyen áfa áfacsökkentés Magyar Péter európai bizottság

Előre figyelmeztetnek von der Leyenék: visszájára sülhet el a Tisza Párt csodafegyvere

2026. május 05. 06:38

A kedvezményes áfa nem olcsó jóléti eszköz, hanem drága és sokszor pontatlan. Na, most mi lesz?

A Portfolio arról ír, hogy az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint 

a kedvezményes áfakulcsok csak akkor működnek hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető fogyasztási cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre, közüzemi költségekre – vonatkoznak, 

míg az éttermi vagy szálláshely-szolgáltatások kedvezményes adóztatása minimális újraelosztási hatással jár hatalmas költségvetési áron.

Hozzáteszik: az elemzés különösen aktuális Magyarországon, ahol a hivatalba lépő Tisza-kormány lengyel mintára 27-ről 5 százalékra csökkentené az egészséges élelmiszerek áfáját.

Mint kiderült, a szakpolitikai következtetés nem az, hogy minden kedvezményes áfakulcsot meg kell szüntetni. A jelentés ennél célzottabb üzenetet fogalmaz meg: 

az áfarendszereket érdemes termékkategóriánként újravizsgálni, 

és a kedvezményeket ott fenntartani vagy megerősíteni, ahol azok bizonyíthatóan csökkentik az egyenlőtlenséget – írják.

Az élelmiszerek, az egészségügyi termékek, illetve sok országban a lakhatáshoz és energiához kapcsolódó tételek ilyenek. A bútorok, ruházati termékek, éttermi és szálláshely-szolgáltatások viszont gyakran gyenge vagy akár negatív újraelosztási hozamot adnak, ezért ezeknél nehezebb szociálpolitikai érvekkel védeni a kedvezményes kulcsokat – tudjuk meg.

Hangsúlyozzák: Magyarország számára a jelentés különösen azért érdekes, mert a 27 százalékos standard áfakulcs mellett minden kedvezményes kulcs nagy láthatatlan támogatásnak számít. 

A kérdés így nem az, hogy „alacsonyabb legyen-e az áfa” általában, hanem az, hogy a kedvezményes kulcsok mely háztartásoknál csapódnak le,

 írják. Ha egy kedvezmény főleg alapélelmiszert vagy gyógyszert érint, akkor mérhetően javíthatja az alacsonyabb jövedelműek helyzetét. Ha viszont olyan fogyasztást támogat, amelyből a magasabb jövedelműek részesednek nagyobb arányban, akkor ugyanúgy adókiadás, mint bármely költségvetési támogatás, csak kevésbé látható.

A Bizottság tanulmányának végső üzenete ezért fiskális és szociálpolitikai egyszerre: 

a kedvezményes áfa nem olcsó jóléti eszköz, hanem drága és sokszor pontatlan 

– hívják föl a figyelmet.

Ott érdemes használni, ahol a fogyasztási adatok igazolják, máshol pedig a célzottabb támogatások, közvetlen transzferek vagy szűkebbre szabott adókedvezmények nagyobb társadalmi hatást hozhatnak ugyanabból a pénzből, foglalja össze a Portfolio.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

survivor
2026. május 05. 09:08
Rendesen csökken a kormany adóbevetele. Miből fog osztogatni ??
Kanmacska
2026. május 05. 09:06
Az ÁFA csökentése általábann a kereskedőknek kedvez, a lakosság rövid idő után már nem érzékeli.
tapir32
2026. május 05. 09:03
Magyar Péter szavai nem nyugtattak meg minket. Ki fogjuk vizsgálni a Tisza Párt és Magyar Péter költéseit és amennyiben bűncselekmény gyanúja merülne fel, megtesszük a szükséges feljelentéseket.
tapir32
2026. május 05. 09:02
Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Eurobarometer Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank
