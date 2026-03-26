Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz olaj Ukrajna Trump amerikai szankciók

Ukrajna teljesen kiakadt azon, hogy Trump felfüggesztette az orosz olaj elleni szankciókat

2026. március 26. 11:08

Az Egyesült Államok az elszálló olajárak fékezésére lépett, és enyhített az orosz energiaszankciókon. Ukrajna azonban élesen reagált, és hibásnak nevezte a döntést, amely szerintük Moszkvának kedvez.

Ukrajna ismét bírálta Donald Trump döntését, miután az amerikai kormányzat a globális energiapiac stabilizálása érdekében lazított az orosz olajjal szembeni szankciókon. A Politico beszámolója szerint Kijev ezt rossz iránynak tartja, noha Washington lépése egyértelműen az árrobbanás megfékezését célozta.

Ukrajna szerint rossz döntés született

Olekszij Riabcsin, az állami Naftogaz nemzetközi ügyekért felelős vezetője élesen fogalmazott:

Tekintettel erre az árvolatilitásra, nagy a kísértés arra, hogy visszatérjenek a megszokott üzletmenethez Oroszországgal

– mondta, majd hozzátette: 

De ez a rossz megközelítés, mert minél több bevételük van, annál több drónt vagy rakétát szállítanak Iránnak, vagy annál többet lőnek ránk.

A kijelentésből az is kiderült, hogy a döntés személyesen is felzaklatta:

 Ez nagyon feldühít.

A Trump-adminisztráció ugyanakkor nem politikai gesztust tett Moszkva felé, hanem az elszabaduló olajárakra reagált. Az intézkedések az indiai finomítók felé tartó orosz olajat és a már úton lévő szállítmányokat érintik, céljuk pedig az volt, hogy mérsékeljék a globális piac feszültségeit. Moszkva természetesen üdvözölte az árak emelkedését, amelyet az iráni támadások és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek is fokoztak, ám Washington lépése inkább a világpiaci stabilitás szempontjából értelmezhető.

Kijev ezzel párhuzamosan továbbra is azon dolgozik, hogy Ukrajnát Európa egyik meghatározó földgázelosztó központjává tegye. Riabcsin szerint az ország „nagy, gyönyörű tárolókkal” rendelkezik, amelyek alkalmasak amerikai és más, nem orosz eredetű LNG befogadására.

Az ukrán fél napi három LNG-szállítmány továbbítását is elképzelhetőnek tartja az Európai Unió irányába, valamint Törökországgal és amerikai partnerekkel is egyeztetne új szállítási útvonalakról. Mindez azonban nem változtat azon, hogy míg Washington a globális gazdasági realitások mentén igyekszik kezelni az energiaválságot, addig Ukrajna elsősorban politikai szempontból közelíti meg a kérdést, és élesen bírál minden olyan lépést, amely nem illeszkedik saját stratégiájába.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kecmec
2026. március 26. 12:32
Kíváncsi vagyok melyik lehet az a amnéziában szenvedő nemzet aki a gázát az ukránoknál tárolja....milyen vígan csapolták meg éveken keresztül az európa felé tartó gázt ,amíg az oroszok meg nem unták .....már akkor látszót milyen remek egy társaság.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. március 26. 11:57
Donald ba, nem lehetne hogy most is egyutt picsazzatok el a nacikat mint 80 eve?
Válasz erre
0
0
PBLM_P9R
2026. március 26. 11:35
Ha így folytatjátok hohol kutyák még az sincs kizárva, hogy a végén az USA fog porig bombázni benneteket..............................
Válasz erre
3
0
B_kanya
2026. március 26. 11:32
"nyafika 2026. március 26. 11:16 Kritizál a büdösbunkó? Pofádat befogod, mert még Trump meggondolja magát, aztán ott hagy a saját szarodban fetrengeni! " Meg eszébe jut Gonzalo Líra, megkerül a dosszié, hogy zselé keze volt Trump fülének kicakkozásában... Aztán kaptok Tomahawkokat, "csak nem úgy".
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!