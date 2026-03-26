Ukrajna teljesen kiakadt azon, hogy Trump felfüggesztette az orosz olaj elleni szankciókat

Valódi ütőkártya van iráni kézben – kiderült, min múlik a háború kimenetele
Teherán gazdasági nyomással próbálja megfordítani a helyzetet.
Az Egyesült Államok az elszálló olajárak fékezésére lépett, és enyhített az orosz energiaszankciókon. Ukrajna azonban élesen reagált, és hibásnak nevezte a döntést, amely szerintük Moszkvának kedvez.
Ukrajna ismét bírálta Donald Trump döntését, miután az amerikai kormányzat a globális energiapiac stabilizálása érdekében lazított az orosz olajjal szembeni szankciókon. A Politico beszámolója szerint Kijev ezt rossz iránynak tartja, noha Washington lépése egyértelműen az árrobbanás megfékezését célozta.
Olekszij Riabcsin, az állami Naftogaz nemzetközi ügyekért felelős vezetője élesen fogalmazott:
Tekintettel erre az árvolatilitásra, nagy a kísértés arra, hogy visszatérjenek a megszokott üzletmenethez Oroszországgal
– mondta, majd hozzátette:
De ez a rossz megközelítés, mert minél több bevételük van, annál több drónt vagy rakétát szállítanak Iránnak, vagy annál többet lőnek ránk.
A kijelentésből az is kiderült, hogy a döntés személyesen is felzaklatta:
Ez nagyon feldühít.
A Trump-adminisztráció ugyanakkor nem politikai gesztust tett Moszkva felé, hanem az elszabaduló olajárakra reagált. Az intézkedések az indiai finomítók felé tartó orosz olajat és a már úton lévő szállítmányokat érintik, céljuk pedig az volt, hogy mérsékeljék a globális piac feszültségeit. Moszkva természetesen üdvözölte az árak emelkedését, amelyet az iráni támadások és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek is fokoztak, ám Washington lépése inkább a világpiaci stabilitás szempontjából értelmezhető.
Kijev ezzel párhuzamosan továbbra is azon dolgozik, hogy Ukrajnát Európa egyik meghatározó földgázelosztó központjává tegye. Riabcsin szerint az ország „nagy, gyönyörű tárolókkal” rendelkezik, amelyek alkalmasak amerikai és más, nem orosz eredetű LNG befogadására.
Az ukrán fél napi három LNG-szállítmány továbbítását is elképzelhetőnek tartja az Európai Unió irányába, valamint Törökországgal és amerikai partnerekkel is egyeztetne új szállítási útvonalakról. Mindez azonban nem változtat azon, hogy míg Washington a globális gazdasági realitások mentén igyekszik kezelni az energiaválságot, addig Ukrajna elsősorban politikai szempontból közelíti meg a kérdést, és élesen bírál minden olyan lépést, amely nem illeszkedik saját stratégiájába.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP