Új front nyílt az Irán elleni háborúban: a húszik is beszálltak a konfliktusba

Az Irán elleni háború második hónapjába lépve a jemeni húszik is aktív részeseivé váltak a konfliktusnak, miután szombaton két hullámban indítottak rakéta- és dróntámadásokat Izrael ellen.

Habár az izraeli védelem az eszközöket semlegesítette, az Irán-barát csoport közölte: ez csupán a kezdete a palesztin, libanoni és iraki „ellenállási frontok” támogatásának.

A nemzetközi közösség attól tart, hogy a húszik – korábbi taktikájukhoz híven – ismét lezárják a Bab al-Mandeb-szorost, ami a Hormuzi-szoros iráni blokádjával együtt végzetes csapást mérhet a globális kereskedelemre és az energiaellátásra

– írta meg az Al Jezeera.