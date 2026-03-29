Új front nyílt az Irán elleni háborúban: a húszik is beszálltak a konfliktusba

Miközben a diplomáciai megoldás egyelőre távolinak tűnik, a harcok súlyos árat követelnek a civilektől. Az elmúlt 24 órában az amerikai és izraeli légierő folytatta Irán bombázását, többek között teheráni oktatási intézményeket és vidéki lakónegyedeket értek találatok;
a konfliktus kezdete óta már közel kétezer iráni áldozatról számoltak be a hatóságok.
Libanonban is hasonlóan drámai a helyzet, ahol az izraeli szárazföldi erők a „Gáza-modell” szerint nyomulnak előre a Litáni-folyóig, pufferzónát próbálva kialakítani, miközben a támadásokban újságírók és egészségügyi dolgozók is életüket vesztették.
A politikai színtéren Donald Trump kormánya ellentmondásos üzeneteket küld:
miközben újabb tengerészgyalogos egységeket vezényeltek a térségbe, Washington egy 15 pontos békétervet is az asztalra tett.