hormuzi - szoros irán háború húszik irán donald trump

Új front nyílt az Irán elleni háborúban: a húszik is beszálltak a konfliktusba

2026. március 29. 10:49

Egy hónappal az amerikai–izraeli hadműveletek megkezdése után a jemeni húszi lázadók rakétatámadást indítottak Izrael ellen, ami a regionális eszkaláció újabb veszélyes szakaszát jelzi.

null

Az Irán elleni háború második hónapjába lépve a jemeni húszik is aktív részeseivé váltak a konfliktusnak, miután szombaton két hullámban indítottak rakéta- és dróntámadásokat Izrael ellen. 

Habár az izraeli védelem az eszközöket semlegesítette, az Irán-barát csoport közölte: ez csupán a kezdete a palesztin, libanoni és iraki „ellenállási frontok” támogatásának.

 A nemzetközi közösség attól tart, hogy a húszik – korábbi taktikájukhoz híven – ismét lezárják a Bab al-Mandeb-szorost, ami a Hormuzi-szoros iráni blokádjával együtt végzetes csapást mérhet a globális kereskedelemre és az energiaellátásra

 – írta meg az Al Jezeera.

Miközben a diplomáciai megoldás egyelőre távolinak tűnik, a harcok súlyos árat követelnek a civilektől. Az elmúlt 24 órában az amerikai és izraeli légierő folytatta Irán bombázását, többek között teheráni oktatási intézményeket és vidéki lakónegyedeket értek találatok; 

a konfliktus kezdete óta már közel kétezer iráni áldozatról számoltak be a hatóságok. 

Libanonban is hasonlóan drámai a helyzet, ahol az izraeli szárazföldi erők a „Gáza-modell” szerint nyomulnak előre a Litáni-folyóig, pufferzónát próbálva kialakítani, miközben a támadásokban újságírók és egészségügyi dolgozók is életüket vesztették.

A politikai színtéren Donald Trump kormánya ellentmondásos üzeneteket küld: 

miközben újabb tengerészgyalogos egységeket vezényeltek a térségbe, Washington egy 15 pontos békétervet is az asztalra tett. 

Trump ugyan az iráni energiainfrastruktúra lerombolásával fenyegetőzik a Hormuzi-szoros zárlata miatt, a közelgő amerikai félidős választások és a háború növekvő népszerűtlensége miatt láthatóan keresi a kiutat. 

A közvetítőként fellépő Pakisztán diplomáciai erőfeszítései némi reményre adnak okot, miután Teherán beleegyezett néhány kereskedelmi hajó átengedésébe, ám a teljes regionális tűzszünet elérése továbbra is várat magára.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. március 29. 11:33
"a támadásokban újságírók és egészségügyi dolgozók is életüket vesztették." Ismerjük ezeket az újságírókat és egészségügyi dolgozókat a Hamaszból.
londonbaby
2026. március 29. 11:12
HELYES NYÍRJÁTOK CSAK KI EGYMÁST...!!! Addig se itt basszátok a kurva anyátokat Európában migránsként !!!!! KIBASZOTT EGY KORCS NÉP !!! . tisztelet a normális kivételeknek !!!!
Farkasvölgyi
2026. március 29. 11:11
,,Az Egyesült Államok Haditengerészetének 31. tengerészgyalogos expedíciós egysége, amely 3500 tengerészgyalogosból áll az USS Tripoli kétéltű rohamhajón, megérkezett a Közel-Keletre." Sprinter Press
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.