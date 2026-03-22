Tíz éve ezen a napon szabadult el a dzsihadista pokol Brüsszelben: Így emlékeznek a mészárlásra, ahol a mai napig rettegnek a lakosok!

Dzsihadista rajtaütések rázták meg Belgiumot és Hollandiát: a hatóságok terrortámadás ügyében nyomoznak
Az MCC Brüsszel határozottan elítéli a rotterdami és a liege-i támadásokat.
Tíz évvel a 32 halálos áldozatot követelő brüsszeli vérfürdő után egy újabb, szívbemarkoló tragédia árnyékolta be a hétvégi megemlékezéseket.
A dzsihadista terrortámadások tizedik évfordulójáról emlékeztek meg vasárnap Brüsszelben. A 2016. március 22-i merényletek célpontjai a Zaventem nemzetközi repülőtér és az uniós intézményeknek is helyet adó városrész Maelbeek metróállomása volt a reggeli csúcsforgalom idején. A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán közzétett információk szerint Bart De Wever belga miniszterelnök és a szövetségi kormány tisztségviselői koszorút helyeztek el a repülőtéren, majd a metróállomáson.
A királyi pár, Fülöp belga uralkodó és felesége, Matild királyné szintén lerótta kegyeletét az áldozatok emlékét megörökítő tábláknál a repülőtér központi indulási csarnokában és a metróállomáson. A megemlékezéseken visszaemlékezések hangzottak el a hozzátartozóktól. A megemlékezéseket pontosan abban az időpontban tartották meg, amikor a három öngyilkos merénylő felrobbantotta a pokolgépeket egy évtizeddel ezelőtt. A nemzeti tiszteletadás az uniós intézmények központjának számító Schuman tér közelében, a terrortámadások áldozatainak emlékére felállított alkotás előtt ért véget.
Beszédében Fülöp király hangsúlyozta:
a terrortámadás, amelynek célja a társadalom megosztása volt, csak jobban összekovácsolta azt.
Dicsérte a túlélők „napi küzdelmét, legyen az látható vagy láthatatlan”, valamint az áldozatok hozzátartozóinak erejét és kitartását. Végül hangsúlyozta: „hiszek népünk kitartásában, intézményeink erejében, valamint abban a nyugodt és fényes jövőben, amelyet csak együtt tudunk építeni”. A miniszterelnök hasonlóképpen beszélt: „a terroristák megpróbáltak megosztani és a félelem által megbénítani bennünket. De 10 év elmúltával látjuk, miként állnak ki az emberek továbbra is egymásért, és választják az emberséget és a méltóságot, gyakran apró, csendes gesztusokon keresztül”.
Szombaton a brüsszeli tömegközlekedési vállalt (STIB) élőláncot szervezett a Maelbeek metróállomás bejáratánál, ennek részvevői is tisztelegtek az áldozatok emléke előtt, és megköszönték a mentőszolgálatok munkáját – számolt be a Le Soir. A brüsszeli merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett annakidején.
A merényletekben 32 ember halt meg, és több mint háromszázan megsebesültek. A 2016. márciusi brüsszeli és a 2015. novemberi párizsi terrortámadásokat ugyanaz a francia-belga dzsihadista sejt követte el.
A napilap beszámol arról is, hogy vasárnap egy újabb nevet véstek fel a brüsszeli repülőtér emléktáblájára, miután Belgium hivatalosan is a terrortámadások áldozatává nyilvánította azt a svéd nőt, aki édesanyját veszítette el a légikikötő indulási csarnokában elkövetett merényletben, és néhány héttel ezelőtt öngyilkos lett.
Emlékeztettek: Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami a komoly veszélyt jelenti. A terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) szerint tavaly 555 feltételezett terroristát, szélsőséges nézeteket valló, vagy terrorista csoporttal szimpatizáló embert tartottak szigorú megfigyelés alatt Belgiumban, 86 százalékuk iszlamista nézeteket vallott.
(MTI)
