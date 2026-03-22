Tíz éve ezen a napon szabadult el a dzsihadista pokol Brüsszelben: Így emlékeznek a mészárlásra, ahol a mai napig rettegnek a lakosok!

Dicsérte a túlélők „napi küzdelmét, legyen az látható vagy láthatatlan”, valamint az áldozatok hozzátartozóinak erejét és kitartását. Végül hangsúlyozta: „hiszek népünk kitartásában, intézményeink erejében, valamint abban a nyugodt és fényes jövőben, amelyet csak együtt tudunk építeni”. A miniszterelnök hasonlóképpen beszélt: „a terroristák megpróbáltak megosztani és a félelem által megbénítani bennünket. De 10 év elmúltával látjuk, miként állnak ki az emberek továbbra is egymásért, és választják az emberséget és a méltóságot, gyakran apró, csendes gesztusokon keresztül”.

Szombaton a brüsszeli tömegközlekedési vállalt (STIB) élőláncot szervezett a Maelbeek metróállomás bejáratánál, ennek részvevői is tisztelegtek az áldozatok emléke előtt, és megköszönték a mentőszolgálatok munkáját – számolt be a Le Soir. A brüsszeli merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett annakidején.

A merényletekben 32 ember halt meg, és több mint háromszázan megsebesültek. A 2016. márciusi brüsszeli és a 2015. novemberi párizsi terrortámadásokat ugyanaz a francia-belga dzsihadista sejt követte el.

A napilap beszámol arról is, hogy vasárnap egy újabb nevet véstek fel a brüsszeli repülőtér emléktáblájára, miután Belgium hivatalosan is a terrortámadások áldozatává nyilvánította azt a svéd nőt, aki édesanyját veszítette el a légikikötő indulási csarnokában elkövetett merényletben, és néhány héttel ezelőtt öngyilkos lett.

Emlékeztettek: Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami a komoly veszélyt jelenti. A terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) szerint tavaly 555 feltételezett terroristát, szélsőséges nézeteket valló, vagy terrorista csoporttal szimpatizáló embert tartottak szigorú megfigyelés alatt Belgiumban, 86 százalékuk iszlamista nézeteket vallott.