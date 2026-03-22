bart de wever zaventem nemzetközi repülőtér belgium terrortámadás

Tíz éve ezen a napon szabadult el a dzsihadista pokol Brüsszelben: Így emlékeznek a mészárlásra, ahol a mai napig rettegnek a lakosok!

2026. március 22. 16:25

Tíz évvel a 32 halálos áldozatot követelő brüsszeli vérfürdő után egy újabb, szívbemarkoló tragédia árnyékolta be a hétvégi megemlékezéseket.

2026. március 22. 16:25
null

A dzsihadista terrortámadások tizedik évfordulójáról emlékeztek meg vasárnap Brüsszelben. A 2016. március 22-i merényletek célpontjai a Zaventem nemzetközi repülőtér és az uniós intézményeknek is helyet adó városrész Maelbeek metróállomása volt a reggeli csúcsforgalom idején. A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán közzétett információk szerint Bart De Wever belga miniszterelnök és a szövetségi kormány tisztségviselői koszorút helyeztek el a repülőtéren, majd a metróállomáson.

A királyi pár, Fülöp belga uralkodó és felesége, Matild királyné szintén lerótta kegyeletét az áldozatok emlékét megörökítő tábláknál a repülőtér központi indulási csarnokában és a metróállomáson. A megemlékezéseken visszaemlékezések hangzottak el a hozzátartozóktól. A megemlékezéseket pontosan abban az időpontban tartották meg, amikor a három öngyilkos merénylő felrobbantotta a pokolgépeket egy évtizeddel ezelőtt. A nemzeti tiszteletadás az uniós intézmények központjának számító Schuman tér közelében, a terrortámadások áldozatainak emlékére felállított alkotás előtt ért véget.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Beszédében Fülöp király hangsúlyozta:

a terrortámadás, amelynek célja a társadalom megosztása volt, csak jobban összekovácsolta azt.

Dicsérte a túlélők „napi küzdelmét, legyen az látható vagy láthatatlan”, valamint az áldozatok hozzátartozóinak erejét és kitartását. Végül hangsúlyozta: „hiszek népünk kitartásában, intézményeink erejében, valamint abban a nyugodt és fényes jövőben, amelyet csak együtt tudunk építeni”. A miniszterelnök hasonlóképpen beszélt: „a terroristák megpróbáltak megosztani és a félelem által megbénítani bennünket. De 10 év elmúltával látjuk, miként állnak ki az emberek továbbra is egymásért, és választják az emberséget és a méltóságot, gyakran apró, csendes gesztusokon keresztül”. 

Szombaton a brüsszeli tömegközlekedési vállalt (STIB) élőláncot szervezett a Maelbeek metróállomás bejáratánál, ennek részvevői is tisztelegtek az áldozatok emléke előtt, és megköszönték a mentőszolgálatok munkáját – számolt be a Le Soir. A brüsszeli merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett annakidején.

A merényletekben 32 ember halt meg, és több mint háromszázan megsebesültek. A 2016. márciusi brüsszeli és a 2015. novemberi párizsi terrortámadásokat ugyanaz a francia-belga dzsihadista sejt követte el.

A napilap beszámol arról is, hogy vasárnap egy újabb nevet véstek fel a brüsszeli repülőtér emléktáblájára, miután Belgium hivatalosan is a terrortámadások áldozatává nyilvánította azt a svéd nőt, aki édesanyját veszítette el a légikikötő indulási csarnokában elkövetett merényletben, és néhány héttel ezelőtt öngyilkos lett.

Emlékeztettek: Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami a komoly veszélyt jelenti. A terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) szerint tavaly 555 feltételezett terroristát, szélsőséges nézeteket valló, vagy terrorista csoporttal szimpatizáló embert tartottak szigorú megfigyelés alatt Belgiumban, 86 százalékuk iszlamista nézeteket vallott.

(MTI)

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. március 22. 16:51
Csak megemlékezésképpen a Vonderlányékra ugyanezt, esetleg drónokkal nem-e lehetne-e? (valahogy az ilyen rohadt balosok az ilyesmit is megússzák. Meg a Covidot is :( )
nuevoreynuevaley
2026. március 22. 16:38
Annyira azert nem rettegnek (a buzibarba jaro) fideszes EP kepviselok Brusszelben, hogy hazakoltozzenek a cziganyputriba
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!