Lemondott Magyarország brüsszeli nagykövete

Olaszországból figyelmeztették Von der Leyent: nem érte el a célját Magyarországon
A pénzügyi zsarolás gyengeséget mutat.
Távozik posztjáról Kovács Tamás Iván, Magyarország Belgiumba és Luxemburgba – központosítva Brüsszelbe – akkreditált nagykövete.
A diplomata a közösségi oldalán jelentette be döntését, hangsúlyozva: pályafutása egyik legnagyobb megtiszteltetésének tartja, hogy hazáját képviselhette ezen a kiemelt állomáshelyen. Köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták munkáját megbízatása során.
Kovács Tamás Ivánt 2018 szeptemberében nevezték ki nagykövetté a Belga Királysághoz és a Luxemburgi Nagyhercegséghez.
Nagyköveti szerepe mellett pályafutása során dolgozott az Európai Bizottság kötelékében, valamint az uniós visszaélések kivizsgálásával foglalkozó Európai Csalás Elleni Hivatal munkatársaként is.
Először 2012-ben nevezték ki nagykövetté, ám két év után távozott posztjáról, majd néhány évvel később ismét kinevezték.
Nyitókép: Facebook / Kovács Tamás Iván
