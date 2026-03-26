Sötét felhők gyülekeznek: a finn elnök baljós kijelentést tett a háborúról

Zsákutcába juthattak az ukrajnai háború lezárását célzó, az Egyesült Államok vezette tárgyalások a finn elnök szerint, aki egy csütörtökön közzétett interjúban arról beszélt, hogy Oroszország nem akar békét.

„Elképzelhető, hogy az iráni háború veszi el a figyelmet Ukrajnáról, de az is lehet, hogy a tárgyalások azért álltak le, mert zsákutcába jutottak, ahonnan nincs hova haladni” – jelentette ki Alexander Stubb a VG című norvég lapnak.