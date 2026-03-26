Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij alexander stubb orosz-ukrán háború

Sötét felhők gyülekeznek: a finn elnök baljós kijelentést tett a háborúról

2026. március 26. 11:51

Zsákutcába jutottak a tárgyalások Alexander Stubb szerint.

Zsákutcába juthattak az ukrajnai háború lezárását célzó, az Egyesült Államok vezette tárgyalások a finn elnök szerint, aki egy csütörtökön közzétett interjúban arról beszélt, hogy Oroszország nem akar békét.

„Elképzelhető, hogy az iráni háború veszi el a figyelmet Ukrajnáról, de az is lehet, hogy a tárgyalások azért álltak le, mert zsákutcába jutottak, ahonnan nincs hova haladni” – jelentette ki Alexander Stubb a VG című norvég lapnak.

Az államfő úgy vélte, az amerikai fél „mindent megtett, amit lehetett”, és alapvetően csak egy fontos kérdés maradt, a Donbasz és a területi kérdések.

Ám a súlyos probléma az, hogy

szerintem Oroszország nem akar békét”

– tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden, nem sokkal az egyeztetések újabb fordulójáról hazatérő delegáció fogadása után szintén úgy vélte, hogy az orosz fél nem akarja magát elkötelezni a béke felé vezető úton.

(MTI) 

Nyitókép: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. március 26. 12:34
"...szerintem Oroszország nem akar békét” Akkor üzenjetek hadat neki és foglaljátok el Moszkvát. Hülyék. 🤣
Válasz erre
0
0
kicsavartkukac
2026. március 26. 12:33
Ó hát azok mindig gyülekeznek...
Válasz erre
0
0
bundasan
2026. március 26. 12:11
Trump már réges régen kimondta, hogy Zselé kompromisszum képtelen. Nem akar békét, úgyhogy engedjük is el ezeket a nem normális európai vezetőket.
Válasz erre
2
0
kbexxx
2026. március 26. 12:07
A semleges státusz nem volt jó !? Hát most van min törjék a fejüket!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.