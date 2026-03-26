Sötét felhők gyülekeznek: a finn elnök baljós kijelentést tett a háborúról

Zsákutcába jutottak a tárgyalások Alexander Stubb szerint.
Zsákutcába juthattak az ukrajnai háború lezárását célzó, az Egyesült Államok vezette tárgyalások a finn elnök szerint, aki egy csütörtökön közzétett interjúban arról beszélt, hogy Oroszország nem akar békét.
„Elképzelhető, hogy az iráni háború veszi el a figyelmet Ukrajnáról, de az is lehet, hogy a tárgyalások azért álltak le, mert zsákutcába jutottak, ahonnan nincs hova haladni” – jelentette ki Alexander Stubb a VG című norvég lapnak.
Az államfő úgy vélte, az amerikai fél „mindent megtett, amit lehetett”, és alapvetően csak egy fontos kérdés maradt, a Donbasz és a területi kérdések.
Ám a súlyos probléma az, hogy
szerintem Oroszország nem akar békét”
– tette hozzá.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden, nem sokkal az egyeztetések újabb fordulójáról hazatérő delegáció fogadása után szintén úgy vélte, hogy az orosz fél nem akarja magát elkötelezni a béke felé vezető úton.
(MTI)
Nyitókép: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP