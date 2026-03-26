03. 26.
csütörtök
román légtér drón ukrajna

Magyarország közvetlen közelében csapódott be egy ukrán drón, felszálltak az F-16-osok

2026. március 26. 10:49

Román területre zuhantak a lelőtt drón roncsai.

Ismét román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai csütörtökre virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett az ukrán folyami kikötők ellen a román határ közelében – közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

A tárca közleménye szerint a légitámadás idején a térségbe küldték a román légierő két F-16-os harci repülőgépét, és a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a polgári lakosságot, hogy a polgári óvóhelyeken vagy pincékben keressenek menedéket, mert fennáll a veszélye, hogy a légtérből veszélyes tárgyak zuhannak román területre.

A MAPN szerint egy – az ukrán légvédelem által eltérített – orosz drón négy kilométeres mélységben behatolt a román légtérbe, és a Tulcea megyei Parches közelében, lakott területen kívül ért földet. A becsapódás nyomán tűz ütött ki, amelyet a katasztrófavédelem által helyszínre küldött tűzoltók eloltottak.

A becsapódás helyszínét a MAPN és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakértői is átvizsgálták: 

a kiégett növényzet között egy drón roncsait találták meg.

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács tavaly kiegészítette a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet. A MAPN egyetlen alkalommal sem számolt be olyan incidensről, amikor a román vagy a NATO-szövetséges erők lőttek volna le egy román légtérbe behatoló drónt.

(MTI) 

A nyitókép illusztráció (Pixabay) 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Íjász
2026. március 26. 11:51
Legyetek kedvesek ne tegyétek magatokat nevetségessé az ilyen cikkekkel! Ennyire nem állunk jól.
csulak
2026. március 26. 11:51
sok huho semmiert
Íjász
2026. március 26. 11:50
Mi szükség van arra, hogy már a címben hazugság legyen?
Jajdejónekünk
2026. március 26. 11:40
Nekem a cikkből ez a rész tetszett: "A tárca közleménye szerint a légitámadás idején a térségbe küldték a román légierő két F-16-os harci repülőgépét" Tehát a román légierő 2 db F-16-os
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!