Magyarország közvetlen közelében csapódott be egy ukrán drón, felszálltak az F-16-osok

Ismét román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai csütörtökre virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett az ukrán folyami kikötők ellen a román határ közelében – közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

A tárca közleménye szerint a légitámadás idején a térségbe küldték a román légierő két F-16-os harci repülőgépét, és a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a polgári lakosságot, hogy a polgári óvóhelyeken vagy pincékben keressenek menedéket, mert fennáll a veszélye, hogy a légtérből veszélyes tárgyak zuhannak román területre.