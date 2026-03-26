Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
putyin bundeswehr nato németország

Lépett a Bundeswehr: rettentő dolgokról beszélnek Németországban, ez Putyinnak is szemet fog szúrni

2026. március 26. 09:21

A német katonák érdekvédelmi szervezete a védelmi ipari kapacitások bővítését sürgeti.

null

Németországnak gyorsítania kell katonai felkészültségét és „eszkaláció esetén egyfajta hadigazdaságra” kell felkészülnie – hívta fel a figyelmet a Német Bundeswehr Szövetség (DBwV, Deutscher Bundeswehrverband) vezetője.

André Wüstner a Rheinische Post című lapnak nyilatkozva kijelentette: a német hadiiparnak bővítenie kell kapacitásait, és át kell térnie a többműszakos termelésre. Szerinte nemcsak Kelet-Európában beszélnek már „háború előtti fázisról”, hanem Németországnak is haladéktalanul erősítenie kell védelmi képességeit.

Wüstner úgy vélte, „hiú ábránd” az a feltételezés, hogy Oroszország csak 2029-re lenne kész egy NATO-val való konfrontációra. 

A veszély már most fennáll, és napról napra nő”

– fogalmazott. Hozzátette: az Egyesült Államok politikájának kiszámíthatatlansága, különösen Donald Trump elnök szerepe, valamint Európa katonai gyengesége „elrettentési rést” hozott létre, amelyet gyorsan be kell zárni.

A BDwV vezetője szerint a három hete zajló amerikai-izraeli háború Irán ellen kedvező lehetőséget kínálhat Vlagyimir Putyin számára. Az orosz elnök az olajbevételek növekedése és az Ukrajnának szállított légvédelmi rendszerek csökkenése nyomán fokozhatja az infrastruktúra és a civil lakosság elleni támadásokat.

Wüstner arra is figyelmeztetett, hogy az európai szövetségesek bizonytalansága ösztönözheti Moszkvát hibrid támadások erősítésére, és nem zárható ki a NATO keleti szárnyán történő határsértések lehetősége sem.

(MTI) 

Nyitókép: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kbexxx
2026. március 26. 09:51
Ugyan már ha termelni kezdenek az ukránokhoz menne mind a raktárokat kiüritették ,Brüsszel nyomására nem is tehetnének mást hogy fegyverzetet tovább küldenék. A termelés feltétele pedig pénz és energia mindkettő hijján vannak.
Válasz erre
1
0
nemturista
2026. március 26. 09:42
ihavrilla! Hát ha még németek lennének....
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2026. március 26. 09:24
"Ezek ugyanazok." Azaz a németek maradtak azok, akik felégették Európát a XX. században.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!