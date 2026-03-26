Lépett a Bundeswehr: rettentő dolgokról beszélnek Németországban, ez Putyinnak is szemet fog szúrni

Németországnak gyorsítania kell katonai felkészültségét és „eszkaláció esetén egyfajta hadigazdaságra” kell felkészülnie – hívta fel a figyelmet a Német Bundeswehr Szövetség (DBwV, Deutscher Bundeswehrverband) vezetője.

André Wüstner a Rheinische Post című lapnak nyilatkozva kijelentette: a német hadiiparnak bővítenie kell kapacitásait, és át kell térnie a többműszakos termelésre. Szerinte nemcsak Kelet-Európában beszélnek már „háború előtti fázisról”, hanem Németországnak is haladéktalanul erősítenie kell védelmi képességeit.