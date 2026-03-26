ursula von der leyen euractiv magyarország Ukrajna hitel európai bizottság

Ez már több a soknál: a legaljasabb módszert is beveti Magyarország ellen az Európai Bizottság

2026. március 26. 10:10

Csak Magyarország hitelterveit nem hagyták jóvá a SAFE programban, amit pont azért találtak ki Brüsszelben, hogy a tagállamok megvédhessék magukat a „keleti fenyegetéstől”. A jogállamisági aggályokra és az Ukrajnának szánt hitel vétójára hivatkoznak.

Az Európai Bizottság jóváhagyta Franciaország és Csehország SAFE védelmi hitelterveit, de Magyarországét továbbra sem – írja az Euractiv.

A cikk szerint

a jogállamisági aggályokra és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel vétójára hivatkoznak a döntéshozók.

Brüsszelben tehát bosszút állnak, amiért az ukrán olajblokádra válaszul Magyarország megakadályozta a 90 milliárd eurós hitelt, miközben a SAFE programot egyébként éppen azért találták ki Ursula von der Leyenék, hogy a tagállamok fel tudjanak készülni a „keleti irányból érkező fenyegetésre”.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
pollip
2026. március 26. 10:26
Az uniót szetfesziti Zelenszkij és Ursula
Kormánypárti2
2026. március 26. 10:23
Kell az egyáltalán nekünk? Hiszen kölcsönről van szó, amit ráadásul kijelölt helyen kell elkölteni.
Upuaut
2026. március 26. 10:21
Semmi gond. Majd egy nap Ursula Trump előtt sámlin ülve fog magyarázkodni, hogy miért nehezíti egy NATO tagállam erősödését.
tapir32
2026. március 26. 10:18
A Tisza tele van az MSzP és a DK átvedlettjeivel, régi kommunistákkal és utódaikkal. Nekik vannak jó orosz titkosszolgálati kapcsolataik. Ehhez jönnek Magyar Péter ukrán kapcsolatai. Csak a magyar nép érdekeit nem képviseli a Tiszában senki.
