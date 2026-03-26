Ez már több a soknál: a legaljasabb módszert is beveti Magyarország ellen az Európai Bizottság

2026. március 26. 10:10

Csak Magyarország hitelterveit nem hagyták jóvá a SAFE programban, amit pont azért találtak ki Brüsszelben, hogy a tagállamok megvédhessék magukat a „keleti fenyegetéstől”. A jogállamisági aggályokra és az Ukrajnának szánt hitel vétójára hivatkoznak.

Az Európai Bizottság jóváhagyta Franciaország és Csehország SAFE védelmi hitelterveit, de Magyarországét továbbra sem – írja az Euractiv. A cikk szerint

a jogállamisági aggályokra és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel vétójára hivatkoznak a döntéshozók. Brüsszelben tehát bosszút állnak, amiért az ukrán olajblokádra válaszul Magyarország megakadályozta a 90 milliárd eurós hitelt, miközben a SAFE programot egyébként éppen azért találták ki Ursula von der Leyenék, hogy a tagállamok fel tudjanak készülni a „keleti irányból érkező fenyegetésre”.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

