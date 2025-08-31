Ft
08. 31.
vasárnap
háború SAFE Lengyelország Ursula von der Leyen Oroszország Vlagyimir Putyin EU Donald Tusk

Pénzt oszt az EU az orosz fenyegetés miatt: Lengyelország a legnagyobb kedvezményezett

2025. augusztus 31. 17:58

Ursula von der Leyen kijelentette, hogy az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”.

2025. augusztus 31. 17:58
null

Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke vasárnap, a lengyel-fehérorosz határon Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen rendezett sajtóértekezleten.

A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a fehérorosz határon emelt acélkerítés mellett tartották.

Ursula von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió (EU) „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”. Bejelentette: az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta: felgyorsították a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. Megerősítette: a programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország „lesz a legnagyobb kedvezményezettje” – tette hozzá.

Elmondta továbbá: 

a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de be lehet őket fektetni Ukrajna ipari bázisába is, mivel az EU számára »kulcsfontosságú, hogy Ukrajna erős legyen, az unió szomszédsága erős és védett maradjon«.

Donald Tusk kijelentette: az ukrajnai háború legutóbbi hetei „nagyon világosan mutatják”, hogy semmilyen, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és „az agresszív Oroszországgal folytatott tapintatos játék nem vezet sikerre”, nem garantálja az európai országok biztonságát.

Európának és a NATO-nak ma nagyon keménynek, határozottnak, szolidárisnak kell lennie a gonosz birodalmának újabb változatával szemben – húzta alá Donald Tusk. Elmondta: az EB elnöke lengyelországi útjának célja egyebek mellett erős érveket találni ahhoz, hogy „meggyőzzenek mindenkit Európában” az EU keleti határa védelmének és finanszírozásának szükségességéről. Megerősítette: Lengyelország jövőre 200 milliárd zlotyt (18,6 ezer milliárd forint) szán védelemre.

Varsó „nagyon komoly” részesedésre számít a biztonság megerősítését célzó európai programokból, köztük a SAFE-ből származó forrásokból. „Több tízmilliárd euróra pályázunk, és ezt komplexusok nélkül kimondjuk”

 – fogalmazott a kormányfő.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter július végén közölte: Lengyelország 45 milliárd euróra szóló pályázatot nyújtott be a SAFE programra.

Ursula von der Leyen pénteken kezdte el mostani körútját, melynek keretében az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szomszédos hét államba, köztük Lengyelországba látogat.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/PAP/Artur Reszko

 

kailniris
2025. augusztus 31. 19:02
Nem azért, de azt az 50 millárd eurót elkölthetné értelmes dolgokra is.
nogradi
2025. augusztus 31. 18:50
Mi majd Putyintól kapunk hitelt uzsorára.
tapir32
2025. augusztus 31. 18:48
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, a Zselenszkij rezsim és a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népeivel szolidáris, békét akaró magyar kormányt! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Zselenszkij és az EU háború párti vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
nyugalom
2025. augusztus 31. 18:41
Keleti fenyegetés?
