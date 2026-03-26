Ebben nem lesz köszönet: Menczer Tamás kimondta a kendőzetlen igazságot Magyar Péter kamu drogtesztjéről (VIDEÓ)

Itt a hét vicce: Magyar Péter egy osztrák alvásszakértővel végeztette el a kamu drogtesztjét
Megállapítást nyert, hogy a Tisza-vezér akciója semmiképpen nem minősül transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak.
Az alvásszakértővel elvégeztetett drogtesztet semmiképpen sem tekinthető transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak.
Ahogy arról szerdán beszámoltunk, Magyar Péter egy osztrák alvásszakértővel végeztetett el egy drogtesztet, amely semmiképpen sem tekinthető transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak. A hírre Menczer Tamás is reagált, Facebook-oldalán egy videót tett közzé.
„Magyar Péter egy ilyen kuruzslónál járt, teljesen kamu az egész. Nyilvánvalóan azért, mert ő is tudja, hogyha az igazság kiderülne, akkor nagy bajban lenne” – hangsúlyozta Menczer Tamás.
Mint ismert, a tesztet nem egy akkreditált laborban végezték, hanem a Bécs belvárosában található Medizin am Markt magánrendelőben, amely elsődlegesen alvásproblémák kezelésével foglalkozik.
„Maga Radnai Márk mondta el, hogy ők együtt szoktak kokainozni, meg LSD-zni, meg nem tudom, hogy mit csinálni, és hogyha a felvételek kikerülnek, akkor baj van” – tette hozzá a kommunikációs igazgató.
Ezt is ajánljuk a témában
Megállapítást nyert, hogy a Tisza-vezér akciója semmiképpen nem minősül transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert