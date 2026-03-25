kocsis máté Magyar Péter vizsgálat

Itt a hét vicce: Magyar Péter egy osztrák alvásszakértővel végeztette el a kamu drogtesztjét

2026. március 25. 14:22

Megállapítást nyert, hogy a Tisza-vezér akciója semmiképpen nem minősül transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak.

2026. március 25. 14:22
null

Egyre több információ lát napvilágot Magyar Péter állítólagos bécsi drogtesztjéről. A Ripost értesülései szerint a tesztet nem egy akkreditált laborban végezték, hanem a belvárosi Medizin am Markt magánrendelőben, amely elsődlegesen alvásproblémák kezelésével foglalkozik.

A vizsgálatot Dr. Martin Hasenzagl, az intézet alvásproblémákra szakosodott orvosa végezte. Publikus adatok szerint praxisában drogtesztelés nem szerepel a szolgáltatások között; tevékenysége elsősorban alvászavarok diagnosztikájára és kezelésére terjed ki, és emellett telemedicina-szolgáltatásokat is kínál, mesterséges intelligencia alkalmazásával.

A drogteszt kommunikációs, propaganda jellegű akciónak tekinthető

A Ripost szerint Magyar Péter „drogtesztje” legfeljebb kommunikációs, propaganda jellegű akciónak tekinthető, és semmiképpen nem minősül transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy keddi videójában szintén megerősítette: a bécsi intézet nem akkreditált droglabor, az ott dolgozó orvos pedig nem drogszakértő.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ahol Magyar Péter járt, az nem egy hiteles drogtesztelő labor, és az orvos praxisában sem végez drogteszteket. Megint egy nagy színházat látunk” – fogalmazott Kocsis, aki saját bevallása szerint a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében készíttetett ellenőrzött drogtesztet magán, Magyar Péterrel ellentétben.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fogas paduc
2026. március 25. 15:55
fogas paduc --- dabide 2026. március 25. 15:54 A cikk lényege nem az, hogy alvásszakértő ---- egyébként az állításod nem zárja ezt ki, hanem az, hogy nem ért ahhoz, amit ukrán Péternél tesztelt....
kukasmacska
2026. március 25. 15:52
Ezért kár volt Bécsbe menni, az egyik legjobb alvásközpont a Márvány utcában van, MP lakhelyétől egy macskaugrásnyira.
narancsliget
2026. március 25. 15:51
A Tiszát a választani tudó biztos szavazók 58 százaléka támogatja, a Fideszt 35 százalék támogatja. A különbség 23 százalékpont. Várjuk a Pontnézők számait.
Hohokam
2026. március 25. 15:38
dabideHohokam 2026. március 25. 15:31 Releváns, ugyanis az Allgemeinmediziner még mindig végezhet drogtesztet ;) Látom még mindig nem szeretitek a tényeket... A tény az, hogy egy nem akkreditált helyen egy nem szakorvos csinált valamit. Mintha egy szemész rendelőben egy ortopéd terhességet diagnosztizál térdreflex alapján.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!