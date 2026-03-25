Itt a hét vicce: Magyar Péter egy osztrák alvásszakértővel végeztette el a kamu drogtesztjét

Egyre több információ lát napvilágot Magyar Péter állítólagos bécsi drogtesztjéről. A Ripost értesülései szerint a tesztet nem egy akkreditált laborban végezték, hanem a belvárosi Medizin am Markt magánrendelőben, amely elsődlegesen alvásproblémák kezelésével foglalkozik.

A vizsgálatot Dr. Martin Hasenzagl, az intézet alvásproblémákra szakosodott orvosa végezte. Publikus adatok szerint praxisában drogtesztelés nem szerepel a szolgáltatások között; tevékenysége elsősorban alvászavarok diagnosztikájára és kezelésére terjed ki, és emellett telemedicina-szolgáltatásokat is kínál, mesterséges intelligencia alkalmazásával.