Itt a hét vicce: Magyar Péter egy osztrák alvásszakértővel végeztette el a kamu drogtesztjét

Óriásit kamuzott Magyar Péter: több sebből vérzik a Tisza Párt vezetőjének drogtesztje
Nemcsak a helyszín, hanem a vizsgálat értelme is kérdésessé vált: szakértők cáfolták meg a mintavétel hitelességét.
Megállapítást nyert, hogy a Tisza-vezér akciója semmiképpen nem minősül transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak.
Egyre több információ lát napvilágot Magyar Péter állítólagos bécsi drogtesztjéről. A Ripost értesülései szerint a tesztet nem egy akkreditált laborban végezték, hanem a belvárosi Medizin am Markt magánrendelőben, amely elsődlegesen alvásproblémák kezelésével foglalkozik.
A vizsgálatot Dr. Martin Hasenzagl, az intézet alvásproblémákra szakosodott orvosa végezte. Publikus adatok szerint praxisában drogtesztelés nem szerepel a szolgáltatások között; tevékenysége elsősorban alvászavarok diagnosztikájára és kezelésére terjed ki, és emellett telemedicina-szolgáltatásokat is kínál, mesterséges intelligencia alkalmazásával.
A Ripost szerint Magyar Péter „drogtesztje” legfeljebb kommunikációs, propaganda jellegű akciónak tekinthető, és semmiképpen nem minősül transzparens, bizonyító erejű orvosi vizsgálatnak. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy keddi videójában szintén megerősítette: a bécsi intézet nem akkreditált droglabor, az ott dolgozó orvos pedig nem drogszakértő.
„Ahol Magyar Péter járt, az nem egy hiteles drogtesztelő labor, és az orvos praxisában sem végez drogteszteket. Megint egy nagy színházat látunk” – fogalmazott Kocsis, aki saját bevallása szerint a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében készíttetett ellenőrzött drogtesztet magán, Magyar Péterrel ellentétben.
