Óriásit kamuzott Magyar Péter: több sebből vérzik a Tisza Párt vezetőjének drogtesztje

Kocsis Máté állítása alapján az ott dolgozó orvos maga is úgy nyilatkozott: nem foglalkozik drogtesztekkel. A politikus ezt azzal állította szembe, hogy ő maga a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetében végeztetett hiteles vizsgálatot.

A közölt információk szerint a vizsgálat kapcsán megszólalt Dr. Kiss András is, aki arról beszélt: a különböző anyagok kimutathatósága időben erősen korlátozott. A vizeletminták esetében ez jellemzően néhány napot jelent, míg a hajvizsgálatok akár több hónapra visszamenőleg is képet adhatnak – ugyanakkor fél évre visszamenően már ezek sem alkalmasak kimutatásra.

A professzor hangsúlyozta:

nem szükséges külföldre utazni egy hiteles drogteszt elvégzéséhez, mivel Magyarországon is rendelkezésre állnak a megfelelő szakmai és intézményi feltételek.

A vita így nemcsak politikai síkon zajlik, hanem szakmai kérdéseket is érint: mennyire tekinthető hitelesnek egy vizsgálat, hol és milyen körülmények között végzik el, illetve mit lehet valójában kimutatni egy adott időtávon belül.