vita semmelweis egyetem tisza párt kamu Magyar Péter vizsgálat drogteszt

Óriásit kamuzott Magyar Péter: több sebből vérzik a Tisza Párt vezetőjének drogtesztje

2026. március 24. 22:15

Nemcsak a helyszín, hanem a vizsgálat értelme is kérdésessé vált: szakértők cáfolták meg a mintavétel hitelességét.

Újabb éles politikai vita bontakozott ki: Kocsis Máté közösségi oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter állítólag nem hiteles körülmények között végeztette el a korábban hangoztatott drogtesztjét.

Nem csupán személyes ügy: nemzetbiztonsági kockázat

Komoly nemzetbiztonsági és közegészségügyi kockázatot jelenthet, ha kábítószer-fogyasztó politikusok kerülnek döntési pozícióba.

A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter korábban nyilvánosan azt ígérte, hogy megnevezi azt az intézményt, ahol a vizsgálat készült, ezt azonban – Kocsis állítása szerint – többszöri kérés ellenére sem tette meg. A bejegyzés szerint ugyanakkor sikerült kideríteni, hogy Bécsben járt, ám az érintett helyszín nem minősül akkreditált drogtesztelő laboratóriumnak.

Kocsis Máté állítása alapján az ott dolgozó orvos maga is úgy nyilatkozott: nem foglalkozik drogtesztekkel. A politikus ezt azzal állította szembe, hogy ő maga a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetében végeztetett hiteles vizsgálatot.

A közölt információk szerint a vizsgálat kapcsán megszólalt Dr. Kiss András is, aki arról beszélt: a különböző anyagok kimutathatósága időben erősen korlátozott. A vizeletminták esetében ez jellemzően néhány napot jelent, míg a hajvizsgálatok akár több hónapra visszamenőleg is képet adhatnak – ugyanakkor fél évre visszamenően már ezek sem alkalmasak kimutatásra.

A professzor hangsúlyozta: 

nem szükséges külföldre utazni egy hiteles drogteszt elvégzéséhez, mivel Magyarországon is rendelkezésre állnak a megfelelő szakmai és intézményi feltételek.

A vita így nemcsak politikai síkon zajlik, hanem szakmai kérdéseket is érint: mennyire tekinthető hitelesnek egy vizsgálat, hol és milyen körülmények között végzik el, illetve mit lehet valójában kimutatni egy adott időtávon belül.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. március 24. 23:36
Nagyon megcsapta a nylonmessiást és bandáját a vereség szele, s most jönnek a komcsilipsik 'úri' huncutságai, a színjátékok, úgymint a drogteszt, a nyílt levél Orbán Viktornak olajügyben. Hülyére venne ismét mindenkit, de természetesen nem fogja elkerülni a totális vereséget!
Bitrex®
2026. március 24. 23:18
De miért kellett Bécsbe mennie?
salátás
2026. március 24. 22:50
nem tesz jót az idegeknek a kampányfinis, keresett egy jó elmeorvost aztán előadja ezt a kis színjátékot
minarik
2026. március 24. 22:40
nemecsek-3 2026. március 24. 22:19 Szóval volt drog!! A kábítószer bűnözőnek - az életén kívül - mindenét elvesszük (Horváth László)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!