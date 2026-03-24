tisza drogkutató intézet radnai márk kockázat magyarország Magyar Péter kábítószer

Nem csupán személyes ügy: nemzetbiztonsági kockázat

2026. március 24. 17:27

Komoly nemzetbiztonsági és közegészségügyi kockázatot jelenthet, ha kábítószer-fogyasztó politikusok kerülnek döntési pozícióba.

Bereczki Dávid
Drogkutató Intézet

„A közelmúltban nyilvánosságra került hangfelvételek, amelyekben a hírek szerint Radnai Márk, a Tisza alelnöke kábítószer-használatról – többek között kokainról és LSD-ről – beszél, súlyos kérdéseket vetnek fel a közélet integritásával kapcsolatban. Amennyiben egy kormányozni vágyó politikus maga is érintett a drogfogyasztásban, az nem csupán személyes életviteli kérdés: komoly közegészségügyi, társadalmi és nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet. 

Egy ilyen háttérrel rendelkező döntéshozó esetében joggal merül fel a kérdés, hogy mennyire lenne képes következetesen fellépni a kábítószer-terjedéssel szemben, illetve mennyire válhat kiszolgáltatottá külső nyomásgyakorlásnak vagy zsarolásnak. A kialakult helyzet ezért túlmutat egy egyszerű botrányon: az ország jövőbeli drogpolitikájának irányát és a közélet hitelességét érintő problémává válhat.

Egy ország drogpolitikája nem pusztán egészségügyi kérdés, hanem társadalompolitikai és olykor nemzetbiztonsági jelentőségű ügy is. Az elmúlt években több nyugati állam a drogliberalizáció irányába mozdult el, azonban a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kábítószer-fogyasztás növekedése számos helyen katasztrofális társadalmi problémákat eredményezett: drasztikusan túlterhelt egészségügyi ellátórendszert, a függőséggel küzdők számának növekedését, valamint a bűnügyi mutatók emelkedését és a feketepiac bővülését.

Magyarország eddig következetesen drogrestriktív politikát képviselt, amelynek célja a fogyasztás visszaszorítása és a fiatal generációk védelme. Különösen aggasztóak ezért azok a közelmúltban kiszivárgott hangfelvételek, amelyekben Radnai Márk, a TISZA alelnöke, Magyar Péter legközelebbi szövetségese kábítószerek – például kokain vagy LSD – használatáról beszélnek. Amennyiben egy politikai aktor maga is érintett a drogfogyasztásban, felmerül a kérdés, hogy döntéshozóként mennyire lenne elkötelezett egy szigorú, társadalomvédő drogpolitika fenntartása mellett.

Az ügy azért is különösen aggasztó, mert a nemzetközi és hazai politikai trendekben egyre erősebben jelennek meg olyan politikai erők, amelyek a kábítószer-szabályozás liberalizációját tűzték zászlajukra. A szakpolitikai vitákban gyakran megjelenő érvelés szerint a dekriminalizáció vagy a legalizáció csökkentheti a büntetőjogi terheket és szabályozott keretek közé terelheti a fogyasztást, ugyanakkor több nemzetközi példa is azt mutatja, hogy a liberalizációs lépések komplex és sokszor nehezen kontrollálható társadalmi következményekkel járhatnak. A közegészségügyi szakirodalom rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a szerhasználat normalizációja növelheti a fogyasztás társadalmi elfogadottságát, különösen a fiatalabb korosztályok körében, miközben az ellátórendszerre – addiktológiai kezelésekre, sürgősségi ellátásra és mentális egészségügyi szolgáltatásokra – egyre nagyobb nyomás nehezedhet. Ebben a kontextusban különösen problematikus, ha a drogpolitikát alakító politikai szereplők személyesen is érintettek lehetnek a szerhasználatban, hiszen ez felveti a szakpolitikai döntések objektivitásának és következetességének kérdését is.

Az ilyen helyzetek további kockázatot is hordozhatnak: a tiltott szerek használata potenciálisan zsarolhatósághoz vezethet, amely egy politikus esetében nemzetbiztonsági szempontból is problémás lehet. Egy állam szuverenitása és önálló mozgástere sérülhet, ha olyan személyek kerülnek kulcspozícióba, akik drogfogyasztóként maguk is »foghatóvá« vállnak.

A Drogkutató Intézet ezért hangsúlyozza: a döntéshozók személyes példamutatása, a következetes drogellenes politika és a megelőzés erősítése alapvető feltétele annak, hogy Magyarország elkerülje azokat a társadalmi és egészségügyi válságokat, amelyek más országokban már komoly kihívást jelentenek.”

Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt/MTI

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. március 24. 17:38
Pojacaeknal is erdemes lennne egy razziat tartani! Lsd, kokain!
Válasz erre
0
0
akosb
2026. március 24. 17:32
Nem ez az egyetlen probléma, tetves hazaárulók is mellé.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!