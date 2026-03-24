Az ügy azért is különösen aggasztó, mert a nemzetközi és hazai politikai trendekben egyre erősebben jelennek meg olyan politikai erők, amelyek a kábítószer-szabályozás liberalizációját tűzték zászlajukra. A szakpolitikai vitákban gyakran megjelenő érvelés szerint a dekriminalizáció vagy a legalizáció csökkentheti a büntetőjogi terheket és szabályozott keretek közé terelheti a fogyasztást, ugyanakkor több nemzetközi példa is azt mutatja, hogy a liberalizációs lépések komplex és sokszor nehezen kontrollálható társadalmi következményekkel járhatnak. A közegészségügyi szakirodalom rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a szerhasználat normalizációja növelheti a fogyasztás társadalmi elfogadottságát, különösen a fiatalabb korosztályok körében, miközben az ellátórendszerre – addiktológiai kezelésekre, sürgősségi ellátásra és mentális egészségügyi szolgáltatásokra – egyre nagyobb nyomás nehezedhet. Ebben a kontextusban különösen problematikus, ha a drogpolitikát alakító politikai szereplők személyesen is érintettek lehetnek a szerhasználatban, hiszen ez felveti a szakpolitikai döntések objektivitásának és következetességének kérdését is.

Az ilyen helyzetek további kockázatot is hordozhatnak: a tiltott szerek használata potenciálisan zsarolhatósághoz vezethet, amely egy politikus esetében nemzetbiztonsági szempontból is problémás lehet. Egy állam szuverenitása és önálló mozgástere sérülhet, ha olyan személyek kerülnek kulcspozícióba, akik drogfogyasztóként maguk is »foghatóvá« vállnak.