tisza párt kocsis máté szalai zoltán Magyar Péter

„Zelenszkij megvalósította a Tisza Párt programját” – Kocsis Máté a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

2026. március 24. 14:21

Rettenetesen félnek attól Brüsszelben, hogy a magyarok ellenállása precedenst teremt – mondta Kocsis Máté a Mandiner Klubest szegedi rendezvényén. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Szalai Zoltán Mandiner-főszerkesztő kérdéseire válaszolva kifejtette azt is, miért áll érdekében a brüsszeli elitnek az Orbán-kormány megbuktatása.

Lehet elmélkedni hosszú távon az ukrán EU-s tagságról – mondta a Klubesten Kocsis Máté –, de fontos lenne, hogy – először is –, ne álljon háborúban, másodszor pedig „tudnunk kellene, hogy mekkora is Ukrajna”, illetve hogy egyáltalán hányan lakják. 

Ha az orosz agresszió előtti Ukrajnát vesszük fel, elismerve Ukrajna területi sértetlenségét, „akkor szép csendben fölvesszük Oroszországot is az Európai Unióba”, ha pedig a jelen állapot szerinti Ukrajnát vesszük fel, „akkor viszont elismertük az orosz hadi eredményeket” – világított rá a problémára a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Halkan jegyzem meg, hogy ha Ukrajna az Európai Unió tagja akar lenni, akkor ideje lenne leszoknia arról, hogy halállistákat vezessen (…), vagy jó lenne, ha az elnöke nem fenyegetné meg életveszélyesen a magyar miniszterelnököt, (…) mert ez mifelénk nem szokás.”

Kijelentette azt is: Kijevnek nyilvánvalóan „esze ágában nincsen békét kötni, megállapodni”.

– fűzte hozzá Kocsis Máté. „Hagyjuk a hülyeséget” a Barátság kőolajvezeték meghibásodásával kapcsolatban – erről is beszélt a frakcióvezető, aki szerint 

Zelenszkij „megvalósította a Tisza-programot: leválasztotta Magyarországot az orosz kőolajról”.

Nyilvánvalónak nevezte, hogy egüttműködés zajlik a Tisza Párt vezetése és az ukránok között, ám – jegyezte meg – Magyar Péter „túlkavarta magát” az ukránokkal, és az politikailag nem kifizetődő.

Felidézte azt is: Magyar Péter „hazudozhat Magyarországon, amit akar, a tények attól még tények maradnak”; a Tisza európai parlamenti képviselői hat alkalommal szavazták meg a migrációs paktummal kapcsolatos döntéseket, és két alkalommal a bizottsági szakaszban. Kijelentette: olyan miniszterelnökre van szükség, aki – Magyar Péterrel ellentétben – képes, tud és mer is nemet mondani.

Szalai Zoltán felvetésére Kocsis Máté kitért a rendkívül befolyásos amerikai véleményvezérre, Mario Nawfalra, aki bizonyítékokat talált arra, hogy a választási kampányban Orbán Viktor Facebook-oldalát „letekerték” 

nem ér el annyi embert, amennyi másfélmilliós követőszáma és elérési potenciálja alapján várható lenne. Az 51 milliós követőtáború világhírű amerikai kosárlabdázó, LeBron James bejegyzései nem kapnak annyi interakciót, mint Magyar Péter a maga 800 ezer követőjével – világított rá a nyilvánvaló manipuláció egyik bizonyítékára Kocsis Máté.

Magyar Péter legújabb „agymenésének” nevezte a Fidesz által szavazatvásárlás céljából állítólag „megrendelt” 110 ezer zsák vöröshagymát és krumplit. 

Ez durva sértegetése a jobboldali tábornak, (…) Magyar Péter szerint a jobboldali emberek annyira bunkók, egyszerűek (…), hogy gyakorlatilag egy zsák vöröshagymával le lehet őket fizetni”.

A kérdés az – szögezte le Magyar Péterre utalva –, hogy alkalmas-e egy olyan ember Magyarország vezetésére, aki „meglátja egy házibuliban, hogy ott drog van, és nem kifelé indul el, hanem befelé”.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vasalo
2026. március 24. 17:48 Szerkesztve
Persze, hogy nem akarnak békét hiszen igy kurva jol èlnek az idegenek kárára. Vajon melyik országnak fedezi valamilyen külföldi csoport teljes kiadásait? Ez még Kubával sem fordult elö amikor az ameriakiak vagy 60 évig embargo alatt tartioták.
Intel
2026. március 24. 17:12
Ez mind mellébeszélés. Amióta kiderült, hogy Szíjjártó orosz ügynök már nincs miről beszélni....
csulak
2026. március 24. 16:16
olyan allam amely elzarja 2 unios orszag energiaellatasat , NEM valo az EU-ba, ennyi.
narancsliget
2026. március 24. 15:16
Csokis a vesztét érzi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!