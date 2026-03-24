„Zelenszkij megvalósította a Tisza Párt programját” – Kocsis Máté a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

Lehet elmélkedni hosszú távon az ukrán EU-s tagságról – mondta a Klubesten Kocsis Máté –, de fontos lenne, hogy – először is –, ne álljon háborúban, másodszor pedig „tudnunk kellene, hogy mekkora is Ukrajna”, illetve hogy egyáltalán hányan lakják.

Ha az orosz agresszió előtti Ukrajnát vesszük fel, elismerve Ukrajna területi sértetlenségét, „akkor szép csendben fölvesszük Oroszországot is az Európai Unióba”, ha pedig a jelen állapot szerinti Ukrajnát vesszük fel, „akkor viszont elismertük az orosz hadi eredményeket” – világított rá a problémára a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.