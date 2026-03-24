Nem állnak le: hatalmasat rúgna Kijev a kárpátaljai magyarokba

a szabályozás célja elsősorban nem a büntetés, hanem a szemléletformálás és a jogkövető magatartás ösztönzése”.

Hozzátette: vannak olyan esetek, amikor elegendő egy figyelmeztetés, és az érintettek 30 napon belül kijavítják a hibát, ugyanakkor léteznek visszatérő, tudatos jogsértők is, akiket a jelenlegi bírságok nem rettentenek el.

Éppen ezért kezdeményezték a jogszabály módosítását, amely a jogi személyek felelősségét érintené, és a bírságok 2–3-szoros emelését irányozza elő. „Ha a jelenlegi szankciók nem elég hatékonyak megelőzés szempontjából, akkor emelni kell őket. El kell jutnunk egy olyan szintre, amely már valóban visszatartó erővel bír, és jogkövető magatartásra ösztönöz” – fogalmazott Ivanovszka.

Az ombusman azt is elmondta, hogy 2025-ben 26%-kal nőtt az állami nyelvhasználat ellenőrzésének száma az előző évhez képest, tendencia pedig idén is folytatódik: az év első két hónapjában már 100 ellenőrzést végeztek el.



