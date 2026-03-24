ukrán nyelvtörvény kárpátaljai magyar ukrajna

Nem állnak le: hatalmasat rúgna Kijev a kárpátaljai magyarokba

2026. március 24. 08:57

Tovább akarják szigorítani az ukrán nyelvtörvényt.

2026. március 24. 08:57
Ukrajna tovább akarja szigorítani a kárpátaljai magyarokat lassan tíz éve sújtó nyelvtörvényt: a nyelvtörvényért felelős ukrán kormánybiztos már a közösségi médiában (Facebook, YouTube, Instagram és TikTok) is betiltaná minden más nyelv használatát a vállalkozóknak, influenszereknek, vloggereknek és minden tartalomgyártónak, aki pénzt keres ezeken a felületeken – írja a Unian.

Növelni kell a nyelvi törvények megsértéséért kiszabható bírságokat , mert a 3400 vagy akár az 5800 hrivnyás bírság sem olyan összeg, ami észhez térítene valakit, és rákényszerítené a törvény betartására” – jelentette ki Olena Ivanovszka nyelvi ombudsman egy televíziós interjúban. 

A kiszabható bírságok jelenleg 1700 és 11 900 hrivnya között mozognak, ugyanakkor az ombudsman hangsúlyozta, hogy 

a szabályozás célja elsősorban nem a büntetés, hanem a szemléletformálás és a jogkövető magatartás ösztönzése”.

Hozzátette: vannak olyan esetek, amikor elegendő egy figyelmeztetés, és az érintettek 30 napon belül kijavítják a hibát, ugyanakkor léteznek visszatérő, tudatos jogsértők is, akiket a jelenlegi bírságok nem rettentenek el. 

Éppen ezért kezdeményezték a jogszabály módosítását, amely a jogi személyek felelősségét érintené, és a bírságok 2–3-szoros emelését irányozza elő. „Ha a jelenlegi szankciók nem elég hatékonyak megelőzés szempontjából, akkor emelni kell őket. El kell jutnunk egy olyan szintre, amely már valóban visszatartó erővel bír, és jogkövető magatartásra ösztönöz” – fogalmazott Ivanovszka. 

Az ombusman azt is elmondta, hogy 2025-ben 26%-kal nőtt az állami nyelvhasználat ellenőrzésének száma az előző évhez képest, tendencia pedig idén is folytatódik: az év első két hónapjában már 100 ellenőrzést végeztek el. 


Képernyőfotó: Youtube

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Antifleto
2026. március 24. 10:19
És akkor csodálkoznak, hogy Putyinnak szurkolunk hogy baszódnának meg
gullwing
2026. március 24. 10:04
HOL vannak ilyenkor az ukránfasszopó tiszaszar selejtek?
gullwing
2026. március 24. 10:01
Nem kellenek ezek a patkányok az unióba...
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 24. 09:57
PICSOGÁS --- KEVESEBB PICSOGÁST TÖBB CSELEKVÉST
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!