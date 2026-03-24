tisza párt radnai márk hanzel henrik Magyar Péter hangfelvétel

G*ci sok kokain! – Radnai Márk lendületbe jött, miután azt mondta: „Be kéne LSD-zni, igaz?” (Videó)

2026. március 24. 08:41

Ez már a sokadik, hasonló tematikájú hangfelvétel, amelyik kiszivárog a Tisza Párt alelnökéről.

Hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése, a friss anyagon az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél: „Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!

Geci sok kokain!”

A felvételen hallható még Hanzel Henrik, milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere is, aki csak annyit tett hozzá, hogy reméli, az összes teleobjektív ezt veszi. Radnai nem hagyta abba, úgy reagált:

Hanzi, hagyd már, milyen teleobjektív? Minden manipulálható kép, hagyd már a picsába! ÉÁJ!

A végén egy ismeretlen hang lesajnálóan csak ennyit tesz hozzá Hanzel és Radnai beszélgetéséhez, hogy „most már mindegy”. 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

ördöngös pepecselés
2026. március 24. 10:03
rajzanak a poloskák
dzsini75
2026. március 24. 09:57
Radnai bemondja, hogy az ami ott van a szemük előtt pl az asztalon, ha kiderül akkor majd azt mondják hogy AI….. Kiderült….. Majd jön belbuda meg nuevobigyó és mondják, hogy AI….. Ezek tudatosan hagyják magukat átb..ni, vagy tényleg ekkora ökrök.?.?.?.? 🤔😉☝🏼
obi-wankenobi
2026. március 24. 09:51
A képen a globalista birodalom Darth Vaderei láthatóak. Azoknak, akiknek nem világos, ki a Darth Vader. A Darth Vader, idegen ország küldöttei, akik a külföldi megbízó pénzéért a legaljasabb módszerekre is képesek. Pont olyanok, mint a Star Wars-ban. Mutatom a birodalmi halál csillag tervét. Ahogy a Star Wars filmben is, ez annyira fáj nekik, hogy velem együtt törölték a youtube-ról Videa/ And Game feliratos
westend
2026. március 24. 09:43
a helyzet az hogy pötike meg a haverjai felismerték, hogy az ún. politikai sikerhez elég ha sok pénzhez jutsz (mindegy honnan, erre van a manfréd meg köre), majd meghülyítesz sok egyszerű, könnyen hergelhető embert a hasonlóképp megvett médiákkal - és közben ők mint újsütetű dzsentrik buliznak. Ha neadjIsten nyerne a poloskaszekta, rövid idő múlva épp a saját szektája vonyítana legjobban. Már az alapvetően agyatlan önsorsrontók kivételével persze.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!