G*ci sok kokain! – Radnai Márk lendületbe jött, miután azt mondta: „Be kéne LSD-zni, igaz?” (Videó)

Hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése, a friss anyagon az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél: „Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!

Geci sok kokain!”

A felvételen hallható még Hanzel Henrik, milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere is, aki csak annyit tett hozzá, hogy reméli, az összes teleobjektív ezt veszi. Radnai nem hagyta abba, úgy reagált: