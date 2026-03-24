G*ci sok kokain! – Radnai Márk lendületbe jött, miután azt mondta: „Be kéne LSD-zni, igaz?” (Videó)

„Be kéne LSD-zni, igaz?” – újabb botrányos tiszás hangfelvétel borzolja a kedélyeket (VIDEÓ)
Évek óta kínosabbnál kínosabb hangfelvételek kerülnek nyilvánosságra a Tisza Párt belső köreiből. A legfrissebben előkerül a kábítószer.
Ez már a sokadik, hasonló tematikájú hangfelvétel, amelyik kiszivárog a Tisza Párt alelnökéről.
Hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése, a friss anyagon az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél: „Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!
Geci sok kokain!”
A felvételen hallható még Hanzel Henrik, milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere is, aki csak annyit tett hozzá, hogy reméli, az összes teleobjektív ezt veszi. Radnai nem hagyta abba, úgy reagált:
Hanzi, hagyd már, milyen teleobjektív? Minden manipulálható kép, hagyd már a picsába! ÉÁJ!
A végén egy ismeretlen hang lesajnálóan csak ennyit tesz hozzá Hanzel és Radnai beszélgetéséhez, hogy „most már mindegy”.
