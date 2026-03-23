tisza tisza párt vogel evelin radnai márk Magyar Péter hangfelvétel

„Be kéne LSD-zni, igaz?” – újabb botrányos tiszás hangfelvétel borzolja a kedélyeket (VIDEÓ)

2026. március 23. 16:45

Évek óta kínosabbnál kínosabb hangfelvételek kerülnek nyilvánosságra a Tisza Párt belső köreiből. A legfrissebben előkerül a kábítószer.

„Be kéne LSD-zni, igaz?” – kérdezi egy most nyilvánosságra hozott hangfelvételen a Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből.

A hangfelvétel az alábbi videóra kattintva hallgatható meg:

A mondat mindenesetre annak tükrében érdekes, hogy 

Magyar Péter nemrég maga vallotta be, hogy Vogel Evelinnel közösen vett részt egy olyan házibuliban, amelyben – ahogy ő fogalmazott – kábítószernek tűnő anyag volt az asztalon, amihez állítása szerint ő nem nyúlt.

Mint ismert, évek óta kínosabbnál kínosabb hangfelvételek kerülnek nyilvánosságra a Tisza Párt belső köreiből.

Agyhalottak, büdösek, Soros-ügynökök

Emlékezetes, hogy 2024 novemberében több hanganyag is kiszivárgott, melyben a Tisza Párt vezetőjének és volt barátnőjének, Vogel Evelinnek a beszélgetései hallhatók. Az egyik felvételen, – amely a választásokat megelőző Hősök terén tartott nagygyűlésen készült –  

Magyar a szimpatizánsait „büdösnek” nevezte, és arra is kitért, hogy saját „nyugdíjaskommandója” van.

Majd valamivel később két olyan hanganyag is nyilvánosságra került, amelyen a Tisza-vezér „agyhalottaknak” és „alkalmatlanoknak” nevezte EP-képviselőit. Sőt, egyikőjüket Soros-ügynek titulálta. Magyar úgy fogalmazott, hogy „én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul [...] Mondom te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös ***-at csináltál?”

A Dunába lökné az újságírókat

Az is kiszivárgott hangfelvételről derült ki, hogy Magyar Péter még a neki behódoló, az ő sikerén dolgozó médiumokat és azok munkatársait is lenézi, sőt még ennél is erősebb negatív érzelmeket táplál irántuk.

Korábban nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből könnyen ki lehet következtetni, milyen lenne egy esetleges Magyar-kormány médiapolitikája, hogyan bánna az újságírókkal, médiamunkásokkal.

A hangfelvételen Magyar Péter egy beszélgetésben büszkén meséli, hogy elküldte a „k*rva anyjába” az ATV-t, a 444-et és az Indexet, 

és szerinte a médiát nyugodtan ki lehet kerülni.

Magyar úgy fogalmazott: 

Pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt…”.

Egy másik hangfelvételen pedig az hallható, ahogy párttársaival egy rendezvényt szerveznek és Magyar azt mondja, nem fogja beengedni az ATV-t. A többiek hiába kérlelik, hogy ne csinálja ezt, sőt arra kérik, legyen nagyvonalú és engedje be a M1-et és a HírTV-t is, Magyar azonban nem enged és azt válaszolja:

Belököm őket  Dunába!”

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. március 23. 18:52
Árad a pöce!
google-2
2026. március 23. 18:06
A képen két idióta hülyegyerek, eltelve magától. Két beképzelt napszemüveges szar.
salátás
2026. március 23. 17:45
dundi-fan3 2026. március 23. 17:42 -------- a drogozásról kussolsz, de igazi idiótaként képes vagy úgy okoskodni, hogy még csak igazad sincs :DDDDDDDDD
CsG76
2026. március 23. 17:43
Nem szabad ilyen rosszindúatůnak lenni, lehet az LSD alatt sperrdiffire gondolt, biztosan Ladával vagy BMW-vel csapat az a hazafi
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!