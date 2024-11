„Mi a f***omat csinálok itt?” , „Mi a büdös ***-at csináltál?” – íme Magyar Péter 5 legotrombább mondása

Nyitókép: Mandiner-grafika

Dagad az újabb botrány Magyar Péter körül. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hét folyamán több hanganyag is kiszivárgott, melyben a Tisza Párt vezetőjének és volt barátnőjének, Vogel Evelinnek a beszélgetései hallhatók. A hétfőn napvilágra került felvételen Magyar a szimpatizánsait „büdösnek” nevezte, és arra is kitért, hogy saját „nyugdíjaskommandója” van. Míg csütörtökön két olyan hanganyag került elő, amelyen a Tisza-vezér „agyhalottaknak” és „alkalmatlanoknak” nevezte EP-képviselőit.

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán reagált mind a hétfői, mind a csütörtöki felvételekre. Az első hanganyag kapcsán azt írta, a felvétel összevágott és manipulált. Mint fogalmazott, „az egyik mondatot biztosan nem én mondtam”. Hét eleji posztjának zárásaként pedig közölte, hogy a Tisza Párt elnöksége kizárta Vogel Evelint a tagjai közül, és zsarolásért feljelentést tesznek ellene a rendőrségen.