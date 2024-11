Nem akarták elhinni a TISZA-hívők, hogy Magyar Péter azt mondja róluk: „Büdösek”

Mint írta,

Magyar februári megjelenése óta erre építi politikáját, a mozgalmában hívőket pedig abszolút nem zavarja, hogy több mint fél éve folyamatosan meg vannak vezetve”.

Utóbbival pedig arra az érdekes jelenségre utalt, hogy milyen utóélete bontakozott ki a nyilvánosságra került felvételnek a közösségi médiában, így például a Redditen. Magyar sokakat becsmérlő hanganyaga „annyira hihetetlen volt a Tiszában hívők számára, hogy egyből átvették a vallási vezető narratíváját, miszerint az nem is valódi, hanem mesterséges intelligenciával alakították olyanra, mintha valódi lenne”. Ez a történet a Reddit r/hungary fórumon is terjedni kezdett, ahol ezt a sztorit még egy stock háttérzajjal is bizonyítani próbálták – mesélte tapasztalatait a szakértő.

„Egy »yeah yeah yeah« mondat volt az állításuk alapja, amely az ominózus felvétel hátterében és egy stock hangfelvételen is elhangzott. Mintha egy »igen, igen, igen« nem hangozhatna el gyakorlatilag bármelyik beszélgetésben. Szalmaszálba kapaszkodtak tehát, igen sokan, s igen erősen – fogalmazott Talabér. – Ezt a történetet mindenfajta kritikai gondolkodásmód nélkül átvette a Magyar Hang nevű tiszás propagandatermék, akik tényként közölték, hogy a felvétel machinált. Mindezt azért, hogy a valóságot ne kelljen elhinniük” – tette hozzá a Nézőpont Intézet munkatársa.

Csakhogy – folytatta posztját Talabér – ugyanez a történet már a Reddit bizonyos olvasóinak is rettentően kellemetlen volt, „egy átlagosnál jobban hozzáértő geek pedig megvizsgálta a Magyar Péter trágárságairól szóló hangfelvétel és a háttérzaj spektogramját, amelyből világosan kiderült, hogy a két felvételnek semmi köze nincs egymáshoz”.

Ennyit a felvétel valódiságáról, ennek ellenkezőjét bármennyire is akarták, nem tudták bizonyítani”

– hívta fel a figyelmet a szakértő.