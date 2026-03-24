A magyargyűlölő Daniel Freund teljesítve Magyar Péter kampánykéréseit hazánkat durván támadó jelentést készített

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Azt kezdeményezik, hogy az Európai Bizottság haladéktalanul vesse be a rendelkezésére álló összes politikai nyomásgyakorló eszközt ellenünk.
Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsága az Európai Bizottság 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló zárszámadási jelentésről szavazott – olvasható a Fidesz.eu oldalon. A portálon azt írják: a Daniel Freund által készített, és a Tisza Párt brüsszeli pártja, az Európai Néppárt és a baloldali frakciók által a szakbizottságban elfogadott jelentés Magyarországra vonatkozó részeiben Magyar Péterék kampánykéréseit mindenben teljesítve azt sürgetik, hogy az Európai Bizottság helyezze hazánkat még nagyobb politikai nyomás alá.
Egyenesen azt kezdeményezik, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett
Európai Bizottság haladéktalanul vesse be a rendelkezésére álló összes politikai nyomásgyakorló eszközt Magyarország ellen.
Daniel Freundék a Tisza Párt politikai kéréseit teljesítve a jelentésben sürgetik a Magyarország számára már hozzáférhetővé vált uniós fejlesztési források újbóli blokkolását, és ennek érdekében a források felszabadítását lehetővé tevő európai bizottsági döntések megsemmisítését. Magyar Péterék elképzeléseinek megfelelően azonban még ennél is tovább mennek, és a Daniel Freund által készített jelentésben már az összes Magyarországnak járó uniós támogatás felfüggesztését követelik.
A jelentésben azt is elfogadták, hogy Ukrajna támogatása kiemelt fontosságú, és az ennek biztosításához szükséges valamennyi pénzügyi forrást és eszközt korlátlan mértékben rendelkezésre kell bocsátani.
