Az egyik legfontosabb szervezet figyelmeztette az Európai Uniót, hogy rossz úton jár – ez Magyarországon is milliókat érint

Az Egyesült Államok is hatással lehet Európára

Eközben az Egyesült Államokban ott tart a nikotinpárnák helyzete, hogy egy évvel ezelőtt az Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) engedélyezte az egyik termékcsalád forgalmazását, most pedig a Dohánytermékek Tudományos Tanácsadó Bizottsága (TPSAC) vizsgálja, hogy módosított kockázatú dohánytermékként lehet-e árusítani a jövőben. Az esetleges minősítés befolyással lehet az európai piacokra is. Az FDA tudományos irodájának igazgatója szerint megalapozott az állítás, amely szerint a hagyományos cigarettáról nikotinpárnára váltás több előnnyel jár, mint kockázattal, a vizsgált csökkentett kockázati állítás pedig nem növelte a használati szándékot a fiatal felnőttek körében. Karl Erik Lund, a Norvég Intézet kutatója megerősítette, hogy a dohányzás egészségügyi kockázatainak döntő része nem magához a nikotinhoz, hanem az égéshez kapcsolódik, ezért például a nikotinpárna vagy a snüssz és a cigaretta úgy hasonlítható össze, mint a petárda és a dinamit.