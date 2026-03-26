fda brüsszel Svédország európai unió magyarország dohányipar nikotinpárna európai bizottság

Az egyik legfontosabb szervezet figyelmeztette az Európai Uniót, hogy rossz úton jár – ez Magyarországon is milliókat érint

2026. március 26. 09:07

A bizottság tagjai szerint a túlzottan magas vagy rosszul megtervezett adók alááshatják a dohányzás visszaszorítására irányuló törekvéseket és erősíthetik az illegális kereskedelmet.

Klein Ron

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) dohánytermékek adóztatására fókuszáló irányelv felülvizsgálatáról szóló véleménytervezete felszólítja az Európai Uniót, hogy kockázatalapú megközelítést alkalmazzon az adózás terén, tehát az adókat hangolja össze a különböző termékek káros hatásaival.

A Smoke Free Sweden beszámolója alapján

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

az EU egyik legfontosabb tanácsadó szerve arra figyelmeztet, hogy a túlzottan magas vagy rosszul megtervezett adók alááshatják a dohányzás visszaszorítására irányuló törekvéseket és erősíthetik az illegális kereskedelmet.

A szervezet megjegyezte, hogy a „kevesebb ártalom, kevesebb adó” logikája szerint a hagyományos cigarettára kellene a legmagasabb adóterhet kivetni, míg a biztonságosabb alternatívákra, mint a hevítés vagy a nikotinpárna alacsonyabbat.

Mint megírtuk, az Európai Bizottság alapvető célja, hogy 2040-re füstmentessé váljon a kontinens, ám eközben Brüsszel adóemelést és a jogszabályok szigorítását tervezi, ami azzal a kockázattal jár, hogy a dohányosokat az ártalomcsökkentett termékekről visszatereli a cigarettához.

Eddig teljes kudarc a brüsszeli stratégia

Az Európai Bizottság hivatalosan egy átfogó dohányipari reform keretében emelné az adót, mindezt úgy, hogy már az eddigi stratégia is megbukott, hiszen

az elmúlt tíz évben mindössze egy százalékkal csökkent a cigarettázók aránya az EU-ban, ami így 24 százalék.

Összehasonlításul: a világ első közel de facto füstmentes országában, Svédországban, ahol a felnőtt lakosság 5,3 százaléka cigarettázik, évtizedek óta támogatja a kormány az alternatív termékeket, például a nikotinpárnát. Az elemzések alapján főképp ennek köszönhető, hogy az EU-s átlagnak megfelelő nikotinfogyasztás ellenére Svédországban a legalacsonyabb a halálozási arány a dohányzással összefüggő betegségekben.

Az Európai Unió nem tesz semmit

A nikotinpárnával kapcsolatos friss hír, hogy a neves görög kardiológus, Konsztantinosz Farszalinosz átfogó tanulmánya azt bizonyítja, hogy a termékben a káros vegyi anyagok „nagyrészt kimutathatatlanok, vagy csak elhanyagolható szinten vannak jelen a cigarettákhoz képest”, továbbá a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módja a cigarettáról való leszokás elősegítésének.

Farszalinosz egy dohányipari konferencián elmondta, újra és újra meg tud döbbenni azon, hogy a bizonyíthatóan legártalmasabb terméket, a cigarettát Európa minden országában szabadon árusíthatják, miközben a szinte összehasonlíthatatlanul kevésbé káros alternatívát, a snüsszt nem:

Sehol sem lehet elérni a nulla százalékos kockázatot. Ha kilépek az ajtón, akkor is van esély, hogy meghalok. De a kockázat minimalizálása igenis lehetséges, rendelkezésre áll a megfelelő technológia, az Európai Unió mégsem tesz semmit.

A kardiológus tanulmányát áttekintve Dr. Delon Human, az Orvosi Világszövetség korábbi főtitkára hangsúlyozta, meggyőző bizonyítékokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a nikotinpárna – amely gyakorlatilag a snüssz dohánymentes, innovatív verziója – az egyik legbiztonságosabb opció a leszokni nem tudó vagy nem akaró nikotinfogyasztók számára, hiszen égés és dohány nélkül juttat nikotint a szervezetbe.

Magyarországon példamutató a szabályozás

Anders Milton világhírű orvos korábban a Mandinernek ezzel kapcsolatban kiemelte, a leggyakoribb tévhit, hogy a nikotin rákot okoz, valójában a füstben található káros anyagok a felelősek a dohányzáshoz köthető, daganatos és gyakran halállal végződő betegségek jelentős részéért.

A nikotinpárna tekintetében Magyarországon példamutató a szabályozás, ezt még a magyar kormánnyal híresen ellenséges Európai Bizottság is elismerte.

2024 júniusában lépett hatályba az EU-n belül is úttörőnek számító jogszabály-módosítás, amely a terméknek a maximális nikotintartalmára, a csomagolására és az összetevőire vonatkozóan állapít meg részletszabályokat. Ennek következményeképpen párnánként maximum 17 mg nikotintartalommal és gyermekzárral ellátott csomagolásban hozható forgalomba Magyarországon ez a termékkategória.

Az Egyesült Államok is hatással lehet Európára


Eközben az Egyesült Államokban ott tart a nikotinpárnák helyzete, hogy egy évvel ezelőtt az Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) engedélyezte az egyik termékcsalád forgalmazását, most pedig a Dohánytermékek Tudományos Tanácsadó Bizottsága (TPSAC) vizsgálja, hogy módosított kockázatú dohánytermékként lehet-e árusítani a jövőben. Az esetleges minősítés befolyással lehet az európai piacokra is.

Az FDA tudományos irodájának igazgatója szerint megalapozott az állítás, amely szerint a hagyományos cigarettáról nikotinpárnára váltás több előnnyel jár, mint kockázattal, a vizsgált csökkentett kockázati állítás pedig nem növelte a használati szándékot a fiatal felnőttek körében.

Karl Erik Lund, a Norvég Intézet kutatója megerősítette, hogy a dohányzás egészségügyi kockázatainak döntő része nem magához a nikotinhoz, hanem az égéshez kapcsolódik, ezért például a nikotinpárna vagy a snüssz és a cigaretta úgy hasonlítható össze, mint a petárda és a dinamit.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
auditorium
2026. március 26. 10:26
Azt hittem, hogy kalocsai paprikafűzéreket néz Ursula.
kbexxx
2026. március 26. 09:38
A dohány.háttérbe szoritása teret teremt a legális fűvezésnek ! Volt már korábban is hasonló tanulmány de a lényeg a sarc ,adók árak.gyártóktól a fogyasztókig Azért az nem életszerű hogy tartanék egy kis nikotin tapasz szünetet főnök.
Dixtroy
2026. március 26. 09:29
"az Európai Bizottság alapvető célja, hogy 2040-re füstmentessé váljon a kontinens" Ezért legalizálták a németek a füvet. Az nem is füst!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.