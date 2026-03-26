03. 26.
csütörtök
tisza párt magyarország vereség jobboldal Magyar Péter baloldal

Az ellenzéki üvegplafon – Miért nem fog nyerni Magyar Péter?

2026. március 26. 09:44

Amíg nem tudja a jobboldaliakat is megszólítani, addig lehet, hogy nem tud nyerni a Tisza Párt.

null
Kóczián Péter
Index

„Amíg nem tudja a jobboldaliakat is megszólítani, addig lehet, hogy nem tud nyerni a Tisza Párt. Magyar Péter személyes hatása nem elég egy évtizedek óta kialakult árok betemetésére.

Magyar Péter személyében átlépte a magyar politika Rubiconját. A Tisza Párt rajongói és az iránta érdeklődők egy vegyes csapat, de zömét a baloldali és a liberális szavazók adják. A cikkem szempontjából ők az érdekesek. Még nem volt olyan magyar politikus, aki merte volna jobboldali szimbólumokkal politizálni hívni őket. A bocskai, a magyar zászlók tömeges lengetése, a »dicső magyar múlt« és a történelmi Magyarország képzetének emlegetése soha korábban nem volt jellemző baloldaliaknak szóló politikai demonstráción. De ezek többnyire csak személyes gesztusok, azokat csak Magyar Péter képviseli.

A Tisza Párt mint intézmény, a párt képviselői mint politikai aktorok nem iratkoztak fel a nemzeti továbbképzés politikai tanfolyamára.

Olyan nyelvet beszélnek, amely a baloldali-liberális világban honos. A párt politikai tervei között sem szerepel semmi, amitől egy jobboldali választó elcsábulna.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. március 26. 10:21
Egyre többen mondják ki balliberális oldalon , hogy a Tisza nem fog nyerni. Török Gábor, a 444 főszerkesztője és most Kóczián. Amúgy meg miért is szavazna jobboldali Magyar Péterre? Jobboldalon rühellik az árulókat, azt csak a ballibek szeretik.
OrangeOrder
2026. március 26. 10:18
A régi, bunkóbb jobbikosokat be tudta szívni, de ennyi.
Obsitos Technikus
2026. március 26. 10:13 Szerkesztve
A megszokott kócziános cikk, tárgyilagosságot mutat, ravaszul a sorok közé csúsztatott kis sunyi gennyes elszólásokkal. Az egyik leggusztustalanabb simlicska-árva.
a straight cold player
2026. március 26. 10:06
HERBRT írja: Jobboldal-baloldal? Semmi jelentősége, a választás arról szól, akartok -e még 4 évig az Orbán-rendszerben élni? Való igaz, hogy a bal és jobb meghatározás a hagyományos értelemben idejét múlt. És valóban van egy ha úgy tetszik ,,Orbán rendszer" ami nagyságrendekkel jobb mint az ,,európaiértékek" rendszere, amelynek Magyar Péter a kirakatbábúja. Amelynek a kormányprogramját részben az EU-ban diktálják, részben Betonhofi és Pogánycsicskuló féle ifjúsági propaganda (polbeat) zenebohócok. Azaz valóban két osztatú a társadalom. Az egyik amelyik 2010 után felrugta a kommunizmusból átörökített cirka 150 (de minimum 80) éves status quo-t a másik oldalon pedig akik ezt zokon vették, mert hozzá voltak szokva, hogy a kultúrától a médiáig, a pénzügyektől az igazságszolgáltatásig minden az övék. Mióta ez megváltozott, azóta O1G!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.