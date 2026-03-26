„Amíg nem tudja a jobboldaliakat is megszólítani, addig lehet, hogy nem tud nyerni a Tisza Párt. Magyar Péter személyes hatása nem elég egy évtizedek óta kialakult árok betemetésére.

Magyar Péter személyében átlépte a magyar politika Rubiconját. A Tisza Párt rajongói és az iránta érdeklődők egy vegyes csapat, de zömét a baloldali és a liberális szavazók adják. A cikkem szempontjából ők az érdekesek. Még nem volt olyan magyar politikus, aki merte volna jobboldali szimbólumokkal politizálni hívni őket. A bocskai, a magyar zászlók tömeges lengetése, a »dicső magyar múlt« és a történelmi Magyarország képzetének emlegetése soha korábban nem volt jellemző baloldaliaknak szóló politikai demonstráción. De ezek többnyire csak személyes gesztusok, azokat csak Magyar Péter képviseli.