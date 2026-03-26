Az ukrán-magyar kapcsolatokat nem mi rontottuk el – Máthé Áron Ukrajna és Magyarország viszonyáról a Mandinernek

Arra már az Antall-kormány diplomatái figyelmeztetnek, hogy Nyugat-Ukrajnában, a mai Ivano-Frankovszkban, meg a Lembergi Egyetemen is megjelennek a klasszikus, szélsőséges ukrán nacionalizmusnak a proponensei. Úgy tűnik, hogy az amerikai-ukrán emigráció is ezt a vonalat támogatja. Kárpátalján néha vannak magyarellenes felvonulások és falfirkák, de igazából komoly gond nincs.

A kisebbségi jogok ügye nincs teljesen tisztázva: az ukránok mindig arra hivatkoznak kisebbségi jogoknál, hogy ha ők a magyaroknak adnak, akkor a sok-sok milliós létszámú oroszajkú kisebbségnek is kell adni, és erre a magyarok hiába mondják, hogy ezt oldjátok meg az oroszokkal, a mieinket meg hagyjátok békén. De volt egyfajta modus vivendi.

Emellett egy rövid ideig működik az ukrán maffia Magyarországon, de aztán jelentősen visszaszorul, talán el is tűnik. Viszont van ez a bizonyos népszavazás Kárpátalján az autonómiáról 1991. december elsején, egyszerre az Ukrajna függetlenségéről szóló népszavazással, amit nagyon ügyesen cseleznek ki az ukránok. Itt

a helyi szláv, tehát a helyi ruszin lakosság is elsöprő többségben az autonómiára szavaz, tehát mindenki az autonómiát szeretné.

Amit a Krímben egyébként megengedtek a tatároknak az ukránok, az itt szóba nem jön, nem tekintik érvényesnek a népszavazást,

Miért volt az a görcsük nekik velünk, és miért nem volt a tatár autonómiával bajuk?

A krími tatárok mögött ott áll egy 80-90 milliós Törökország is, a magyarok mögött meg csak egy 10 milliós Magyarország. A tatárok egyértelműen oroszellenesek. Őket a 18. században hódoltatja Erzsébet meg Katalin cárnő, és onnantól kezdve számukra az oroszok elnyomók. Emellett azt, hogy a Krím leszakadjon Ukrajnáról, vagy eltávolodjon Törökország irányába, azt azért elég nehéz elképzelni. Kárpátalja Magyarországhoz való közeledésétől viszont félnek az ukránok.

A kárpátaljai magyarok hogy viszonyulnak az oroszokhoz és az ukránokhoz?

A magyarok a borzalmas 1944-es ősz, a szovjetek által végrehajtott etnikai és politikai tisztogatás után azt szeretnék, hogy őket hagyják békén. Persze amikor Kádár vonattal utazik Moszkvába, megáll Kárpátalján, és ott azért kicsődül a helyi lakosság, mert jön a magyar főnök. Kárpátalján a kommunista diktatúra idején is volt két nagyon komoly polgárjogi mozgalom, az egyiket 1964-ben egy 19-es veterán, sőt 17-es magyar veterán vörösgárdista, és néhány öreg kommunista párttag beadványa nyomán kezdték el. Ők magyar nyelvű óvodát és hasonlókat szerettek volna.

Aztán az 1971-72-es beadványok egy magyar nyelvi küzdelmet mutatnak, ami nem is teljesen hatástalan, és össze is forrasztja egy nagyon összetartó, nagyon komoly közösséggé a kárpátaljai magyarokat.

Létrejön a KMKSZ, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, azután meg az Ukrajnai Magyarok Demokratikus Szövetsége. Nyilván utána megpróbálják őket megosztani, a két szervezet külön utakon járt. De a kárpátaljai magyarok már csak létszámuknál fogva sem tudnak veszélyt jelenteni Ukrajnára. Kárpátalja lakossága egymillió felett van valahol. Ebből volt hozzávetőleg 250 ezer magyar 1990-ben, ami kicsit több, mint 20 százalékot jelentett, a lakosság egyötödét. Ez mostanra olyan százezerre csökkenhetett először a szegénység, aztán a háború miatti elvándorlás következtében. Igazából komoly konfliktus a két ország között nincs ebben a negyedszázadban, tehát 2014-ig számítva.

Máthé Áron történész (fotó: Ficsor Márton/Mandiner)

És akkor a nyelvtörvény miatt bomlik ki a konfliktus?

Igazából elindul a megfélemlítés. A mai Ukrajnának egy nagyon komoly gondja, hogy a történelmi figuráinak egy jelentős része a XX. századból azért minimum kérdőjelesek, ha éppen nem konkrétan gyilkosok és náciközeliek. Tehát itt ugye egy nagyon nehéz helyzet van, mert

az Ukrán Felkelő Hadsereg a második világháborúban tényleg hősiesen küzdött a németek ellen meg a szovjetek ellen is, de hát benne voltak a lengyelek elleni vérengzésekben és a zsidósággal szemben is felléptek.

Az egyik első lembergi falragaszukon, amit július első napjaiban helyeztek ki 1941-ben, ott ott van, hogy kik az ellenségek: a moszkvaiak, tehát az oroszok, a lengyelek, a zsidók és a magyarok. Aztán persze mondom, velünk többé-kevésbé megtalálják a hangot, részben szükségből is. De ez a múlt, és az ezredforduló idején ennek komoly lenyomata még nincs. A szovjet időszaknak viszont van. 2003-ban például a magyar országgyűlés az első, amelyik határozatot hoz a sztálini időszak szörnyű ukrajnai éhínsége, a Holodomor tárgyában. Ezt persze akkor még próbálta a nemzetközi baloldal tagadni, elkenni.

Szóval van egy szabadságelvű, antiszovjet magyar-ukrán megértési alap.

2014-ben kezdenek elromlani a magyar-ukrán kapcsolatok. Ekkor egy olyan rezsim kezdődik Ukrajnában, amely önmagára kiválasztottként tekint, és a külföldi szponzorai is ezt erősítik benne. Ha nagyon kiélezve próbálom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy egyfajta

ellen-Oroszország szellemi kiépítése zajlik.

Putyin ugye két nagy történelmi dolgozattal jelentkezik be, második világháború 75. évfordulóján például. És ezekben nagyon világosan beszél Ukrajnáról, és az azért borítékolható volt, hogy egy ilyenfajta Ukrajnát az oroszok nem fognak megtűrni. Nem arról van szó, hogy megértő akarnék lenni az oroszokkal, de hát ez a helyzet. Mert az a fajta Ukrajna, ami 2014-ig létezett, azzal tulajdonképpen nincs baja az oroszoknak. De vajon mi lesz a mai, a háború miatt nyilván radikálisabbá váló Ukrajna sorsa? Kérdés, hogy Ukrajna hogy fogja megtalálni a helyét a közép-európai népek tejtestvériségében? Kérdés, hogy ők föl tudnak-e építeni egy olyan nemzeti eszmét, pláne ilyen szörnyű véráldozat után, ami nem feltétlenül radikális? Ezek azért nyitott kérdések.

Most egyesül, most jön létre az ukrán nemzet?

Mint említettem, nem tartom a kezem az ukrán nemzeti élet ütőerőn. De azt azért innen is látni, hogy nagyon sokan elmenekültek abból az országból. Na most, aki ott marad, meg benne volt, meg sikeresen harcolt, azok egy jelentős része nyilván azonosulni fog azzal a radikálisabb eszmével. Mivel nem vagyok ukrán-szakértő, csak egy történész, ezért eszembe jutnak olyan történelmi analógiák, hogy utoljára az első világháború után volt olyan, hogy a semmire mennek haza a katonák. Mert azért Franciaországban sem volt fenékig tejfel 1918 után az élet. Nagy-Britanniában is jellemző módon az első világháború után erősödik meg a Munkáspárt. Ott is nagyon komoly problémák voltak a hazajövő katonákkal, sőt, még Washingtonban is megrendezik az elégedetlen veteránok menetét.

Mindenhol probléma, amikor egy tömeghadsereget leszerelnek, hogy aki évekig ahhoz szokott hozzá, hogy nem dolgozik, hanem háborúzik, mit kezd magával, együtt akár pszichikai defektekkel.

De van itt más is. Egy Vécsey Béla nevű magyar katonatiszt, aki a Donnál harcolt, azt írja a feljegyzéseiben, hogy egy német vezetésű Ukrajna az gyakorlatilag egész Európát el tudná látni élelmiszerrel, de, teszi fel a kérdést, mi lenne akkor az olyan országokkal, mint mi, Magyarország, amely szintén érdekelt az élelmiszeriparban? Tehát ezek is olyan kérdések, amelyek réges-régóta benne vannak a levegőben.

Mi a jövő az ukrán-magyar kapcsolatok tekintetében?

Senki nem tudja még, hogy hogy fog és mikor fog ez a háború lezárulni. Ez a dolog nem a mi kezünkben van. Szerintem Magyarország egy korrekt és kiegyensúlyozott viszonyra mindig nyitott lesz, ahogy nyitott volt eddig is. Jó lenne ha az ukránok tudomásul vennék azt a nagyarányú segítséget, amit Magyarország nyújtott nekik a háború kitörése óta. Dízel ment a régi szovjet csővezetéken keresztül, gyógyszerek, sebesülteket kezeltek Magyarországon, és így tovább. Most nyilván persze

szeretnének beleavatkozni az áprilisi választásainkba, hogy ne legyen Magyarországon egy önálló, saját jogon létező kormány. És úgy tűnik, hogy azt hiszik, hogy mindent megtehetnek.

Egyébként is elég sötét üzelmek bonyolódnak arrafelé, gondoljunk itt a több, mint gyanús aranykonvojra. Kinek a pénze volt az, mire kellett? Természetesen, hogyha ott van a kezükben egy több százezres hadsereg, van egy jó brüsszeli meg tengerentúli beágyazottságuk, részben az egykori emigráció, részben meg a támogatóik révén, ezért nehezen tudom elképzelni, hogy ők hátrébb vennének az agarakkal. Úgyhogy lassanként nem csak az a kérdés, hogy ukrán-magyar viszonnyal mi lesz, hanem az, hogy Ukrajnának a többi környező országgal, Lengyelországgal, Romániával, Szlovákiával milyen lesz a viszonya. Sőt, egész Európával. Ők lesznek a brüsszeli elit fegyveres ereje? Hogyha megnyílnak a határok, akkor az egykori fegyverfogáshoz szokott férfiak onnan nem mennek-e esetleg munkát vállalni máshová?

Szóval jönnek-mennek majd a fegyverrel rendelkező ukránok?

Nyilván manapság nagyon sok helyen harcolnak zsoldosok, tehát nem azt mondom, hogy Európát elárasztják a fegyveres ukrán bérkommandók, de ilyenek is megjelenhetnek. Lehet, hogy a különböző etnikai elven szerveződő bűnöző csoportok Nyugat-Európában egy vetélytársat fognak kapni. Azt nehezen tudom elképzelni a nyugattól, hogy beletoljon egy Marshall-segélyt Ukrajnába. Már csak azért is, mert egyszerűen nincs erre kapacitás, már most sincs pénz. Inkább az első világháború utáni lázas állapot ukrajnai kiadásától tartanék, és ez nem csak Magyarországra nézve kérdés, hanem mindenki másra nézve is. Itt azért ebből elég komoly problémák lehetnek.

Máthé Áron történész, a NEB alelnöke (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner