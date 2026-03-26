Zelenszkij kulcsembere asztalt csapkodva követelte: „az Unió szabaduljon meg Magyarországtól”

Ukrajna vezetésének egyik kulcsfigurája, Zelenszkij elnöki hivatalának egyik legfontosabb tanácsadója, Mihajlo Podoljak egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy Európának sürgősen fel kell gyorsítania a katonai és politikai döntéshozatali folyamatait a jelenlegi biztonsági helyzet miatt – fogalmazott a politikus az ukrán FreeДom YouTube-csatornáján.

Az Volodimir Zelenszkij tanácsadója szerint a kontinensnek nem a háború utáni időszakra kellene koncentrálnia, mivel az nem fog belátható időn belül bekövetkezni. Ehelyett arra kell összpontosítani, miként lehet felgyorsítani az európai hadiipari fejlesztéseket és a modern hadviseléshez szükséges eszközök gyártását.