Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vétó zelenszkij podoljak magyarország európa ukrajna

Zelenszkij kulcsembere asztalt csapkodva követelte: „az Unió szabaduljon meg Magyarországtól”

2026. március 26. 09:36

Podoljak arról beszélt, hogy Európának sürgősen fel kell gyorsítania a katonai felkészülést.

2026. március 26. 09:36
Ukrajna vezetésének egyik kulcsfigurája, Zelenszkij elnöki hivatalának egyik legfontosabb tanácsadója, Mihajlo Podoljak egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy Európának sürgősen fel kell gyorsítania a katonai és politikai döntéshozatali folyamatait a jelenlegi biztonsági helyzet miatt – fogalmazott a politikus az ukrán FreeДom YouTube-csatornáján.

Az Volodimir Zelenszkij tanácsadója szerint a kontinensnek nem a háború utáni időszakra kellene koncentrálnia, mivel az nem fog belátható időn belül bekövetkezni. Ehelyett arra kell összpontosítani, miként lehet felgyorsítani az európai hadiipari fejlesztéseket és a modern hadviseléshez szükséges eszközök gyártását.

Podoljak hangsúlyozta, hogy szerinte az egyik legfontosabb feladat Ukrajna további finanszírozásának biztosítása, valamint az európai döntéshozatal hatékonyságának növelése.

Ezzel összefüggésben kritizálta azokat a mechanizmusokat, amelyek szerinte lassítják a közös fellépést.

A tanácsadó külön kitért az úgynevezett „destabilizáló vétójog kérdésére, amely megfogalmazása szerint akadályozza a gyors és egységes európai döntéshozatalt.

Nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy ezzel Magyarország szerepére utal, amely több alkalommal is élt vétójogával uniós ügyekben.

Európának arra kell gondolnia (...) hogyan finanszírozza újra Ukrajnát, és ami a legfontosabb, hogyan szabaduljon meg az úgynevezett destabilizáló vétójog tényezőjétől”

– fogalmazott a vezető ukrán politikus.

Nyitókép: Alain JOCARD / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jan36
2026. március 26. 10:27
Ez a fasz nem ukrán. Fehérorosz, lengyel nemzetiséggel. Kijevben járt egyetemre. Beloruszból kibaszták, mert ott nem tolerálják a "majdan-szervezéseket". Igy landolt a hőn szeretett hoholisztánjában.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. március 26. 10:24
Levetette a cipőjét is ? Mert azzal csapkodva az asztalt hatásosabb lett volna...
Válasz erre
2
0
nnjohn
2026. március 26. 10:14
Ezek a kibebaszott ukrán banditák forditva ülnek a lovon. Nehogy már még nekik álljon feljebb, kívülálló szarcsimbókok!! Inkább itt az ideje, hogy az eddigi 270 milliárd Euróról tételesen elszámoljanak !!!!
Válasz erre
3
0
Palinkasji
2026. március 26. 10:13
A vastag bőr az arcszőrzet alatt ezeknél a ukrán politikusoknál alapvető elvárás lehet, ideje, hogy tiszteletet tanuljanak!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!