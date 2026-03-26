Zelenszkij kulcsembere asztalt csapkodva követelte: „az Unió szabaduljon meg Magyarországtól”

Már reagált is a magyar kormány.
Podoljak arról beszélt, hogy Európának sürgősen fel kell gyorsítania a katonai felkészülést.
Ukrajna vezetésének egyik kulcsfigurája, Zelenszkij elnöki hivatalának egyik legfontosabb tanácsadója, Mihajlo Podoljak egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy Európának sürgősen fel kell gyorsítania a katonai és politikai döntéshozatali folyamatait a jelenlegi biztonsági helyzet miatt – fogalmazott a politikus az ukrán FreeДom YouTube-csatornáján.
Az Volodimir Zelenszkij tanácsadója szerint a kontinensnek nem a háború utáni időszakra kellene koncentrálnia, mivel az nem fog belátható időn belül bekövetkezni. Ehelyett arra kell összpontosítani, miként lehet felgyorsítani az európai hadiipari fejlesztéseket és a modern hadviseléshez szükséges eszközök gyártását.
Podoljak hangsúlyozta, hogy szerinte az egyik legfontosabb feladat Ukrajna további finanszírozásának biztosítása, valamint az európai döntéshozatal hatékonyságának növelése.
Ezzel összefüggésben kritizálta azokat a mechanizmusokat, amelyek szerinte lassítják a közös fellépést.
A tanácsadó külön kitért az úgynevezett „destabilizáló vétójog” kérdésére, amely megfogalmazása szerint akadályozza a gyors és egységes európai döntéshozatalt.
Nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy ezzel Magyarország szerepére utal, amely több alkalommal is élt vétójogával uniós ügyekben.
Európának arra kell gondolnia (...) hogyan finanszírozza újra Ukrajnát, és ami a legfontosabb, hogyan szabaduljon meg az úgynevezett destabilizáló vétójog tényezőjétől”
– fogalmazott a vezető ukrán politikus.
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP