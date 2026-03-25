Hatalmas fordulat: Magyarországra menekülnek a nyugati polgárok

Nincs Milkából a kerítés

Érdekes kakukktojásország a fentiek mellett Svájc, a föld egyik leg­gazdagabb országa, amelyet jellemzően ritkán hagynak el lakói gazdasági okokból. A külföldön élő svájciak a szövetségi statisztikai hivatal szerint 2024 végén 827 ezren voltak, masszív többségük a Svájcban beszélt nyelvek anyaországát, Németországot, Franciaországot vagy Olaszországot választja. De Magyarországon is dinamikusan növekszik a számuk: a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2001-ben 330-an voltak, 2024 közepén pedig a svájci hatóságok szerint már 2249 svájci állampolgár élt nálunk.

Tény, hogy a svájci állam alapvetően jól működik, és a szokásos nyugat-európai nyavalyák közül is csak a drága lakhatás, a megfizethetetlen ingatlanárak és a kötelező magán-egészségbiztosítás évről évre növekvő díjai érintik igazán. Viszont nagyon zavarja a lakosságot a bevándorlás (idén referendumot terveznek arról, hogy a lakosság ne haladja meg a tízmillió főt, ami lényegében a migrációt korlátozná), olyannyira, hogy sokan paradox módon bevándorlóként is inkább kifelé kacsingatnak az országból.

Ilyen a Genfben és Zürichben is megforduló Kovács Dávid. Lapunknak arról beszél, hogy Magyarországon biztonságosabb és „reálisabb” az élet, mint a „mesebeli” Svájcban, ezért annak ellenére költözött haza, hogy ott született, és több mint harminc évig élt kint. Foglalkozása szerint jogász, s nem az anyagi problémák űzték el, hanem csak nem kért az európaiakon kívüli multikultiból. Bár szavai szerint úgy tűnik, hogy Svájcban „mindenki Porschéval jár vécére, a tehenek csilingelve legelnek, és a biztonság, a jólét szinte tapintható”, a multikulturalizmus gyakorlatilag véget vetett a békének az országban. „Főleg Genfben, Lausanne-ban, Zürichben már egy ideje nem lehet este egyedül nyugodtan hazamenni egy bárból. A barátaim, zsidó ismerőseim közül többeket megkéseltek, kiraboltak. Genf gyakorlatilag egy kis Párizs: drogok és erőszak van az utcán” – magyarázza, hozzátéve, itthon este sem kell félnie közterületen.

Kitér arra is, hogy Svájcban folyamatosan romlott a munkavállalók helyzete, előbb a vendégmunkások, majd a migránsok miatt, a jelenség viszont nem vitte lejjebb az árakat. „A középosztály Svájcban küszködik” – mutat rá. Logikusabbnak tartja az egykulcsos adórendszert, mert

kint a progresszív adózás miatt előfordul, hogy fizetésemelés után kevesebbet kap kézhez a polgár.

„Egy heti családi bevásárlás Magyarországon odafigyelve 30-40 ezer forint, Svájcban ennek a duplája, triplája. Egy húszéves, 150 négyzetméteres ikerház Svájcban 440 millió forintnyi összegbe került, Magyarországon 120-150 millió forintba” – érzékelteti a különbségeket. Számára édesapaként a családtámogatás is fontos szempont, ahogy az energiaárak is. „Anyám kint maradt, ő nyugdíjasként duplájára növekedett rezsit fizet, adózik a nyugdíja után, és ott van még az ingatlanadó is a lakása után” – sorolja. Elismeri, bőven lenne min javítani itthon is, például az egészségügyi ellátás körülményein, de nyomatékosítja, hogy a magyar orvosok és ápolók kiemelkedően jók.