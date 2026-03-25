Új bizonyítékok kerültek elő: így tombolt a korrupció Ukrajnában már Timosenko idején is
Titkos kifizetési listát találtak Timosenko számítógépén. A helyzet azóta csak rosszabb lett. Ezt az Ukrajnát akarják fölvenni az unióba Magyar Péterék.
Döbbenetes számok: az Euromaidan cikke szerint minden országnak a GDP-je 3,25 százalékát kellene Ukrajnának adnia.
Az Euromaidan a dán választások kapcsán arról elmélkedett, hogy Dánia az egyik legnagyobb támogatója az ukrán háborús erőfeszítéseknek, és számon kérte a többi NATO-országot, amiért nem követik Koppenhága példáját.
A lap így méltatlankodott:
Minden egyes dollárhoz képest, amit Dánia Ukrajna támogatására költ, egy francia adófizető 7 centet ad. Egy olasz szintén 7 centet. Egy amerikai – tavaly nyár óta – egy centet sem”.
A Kiel Intézet adatai szerint Dánia 2022 óta a GDP 3,25 százalékát fordította Ukrajnára, ami a világon a legmagasabb arány. A dánok 70 százaléka szeretné, ha ez így maradna, 66 százalékuk pedig többet szeretne adni.
A lap azon méltatlankodott, hogy a többi ország miért nem követi a dán példát, és kevesellte az eddig Ukrajnának nyújtott 350 milliárd dollárt.
Ha az összes NATO-ország négy éven át követett volna Dánia példáját, az Ukrajnának nyújtott teljes támogatás 2 billió dollár lett volna – nem pedig 350 milliárd”
– írták.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
