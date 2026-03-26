politikus tisza párt lázár jános szabó bálint Magyar Péter agresszió fórum

Szintet lépett a tiszás agresszió – a földön húzva vonszolták el Szabó Bálintot Magyar Péter fórumán (VIDEÓ)

2026. március 26. 10:18

Nem ez volt az első alkalom, hogy a botrányairól híres politikussal szemben durván lépett fel Magyar Péter és köre.

„Minden előzmény nélkül a földön húzva rángatták el Szabó Bálintot a Tisza jászberényi gyűléséről. Ezt követően a szervezők rendőrökkel vitették el. Ha a kampányban ez a Tisza szeretetországa, akkor mi lenne, ha hatalomra kerülnének?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Pócs János, a Fidesz–KDNP képviselője, aki egy videót is megosztott meg az esetről.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Emlékezetes, hogy Magyar Péter már korábban is dühös lett amiatt, hogy a sajtótájékoztatóján megjelent Szabó. A Tisza Párt elnöke néhány hete szinte rögtön kiesett a szerepéből, és gyűlölködve vicsorított egyet a politikus láttán, majd azonnal orvoshoz küldte.

A kamerába többek között úgy fogalmazott: 

Megvárjuk, míg az egyik kezeltet arrébb viszik”.

Majd a következő utasítást adta testőreinek: „Légy szíves, vigyük arrébb ezt a bolondot”.

Az erről készült felvétel itt tekinthető meg:

Ezzel szemben Lázár János akkor sem sértegette Szabó Bálintot, mikor a botrányairól híres politikus néhány centiről trombitált a fülébe. Sőt, olyan szavakkal kezelte a provokációt, mint „adjunk türelmet egymásnak”.

Mint ismert, a miniszter a Lázárinfókon is rendszeresen elmondja, hogy mindenkit meg kell hallgatni, türelemmel kell lenni a másik iránt, mindenki véleménye számít, és nincs helye sem verbális , sem fizikai erőszaknak – idézte a Magyar Nemzet összeállításában.

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 26. 11:52
feljelenteni es buntetni
fzx
2026. március 26. 11:35
Egyértelmű! A tisza, “újbeszél”, úgy, ahogy Orwell leírja az 1984-ben! Minden az ellenkezőjét jelenti. Tisztelet=gyűlölet, szabadság= önfeladás, demokrácia=központosítás, kerüljük a fideszes gyűléseket= minél többen menjetek oda, provokálnak bennünket=provokáljuk őket! 20%-kal vezetünk= vesztésre állunk!
belbuda
2026. március 26. 11:33
Szabó Bálint elmebeteg,méltó társa Lézer Janinak és a fideszes közönségnek… A Tisza gyűlését zavarta,nem illett oda…kényszerzubbony nem volt kéznél…💁
hernadvolgyi-2
2026. március 26. 11:18
Két dudás/hibás egy csárdában?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!