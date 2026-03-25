fertőzés borna vírus svájc Közép-Európa Ausztria németország európa

Halálos vírus terjed Európában: jobb lesz vigyázni, nagyon nehéz felismerni a tüneteket

2026. március 25. 19:58

Egyre nagyobb figyelmet kap a borna vírus.

2026. március 25. 19:58
null

Európában egyre nagyobb figyelmet kap a borna vírus, egy ritka, ám rendkívül veszélyes fertőzés, amely kezdetben ártalmatlannak tűnő tünetekkel jelentkezik, azonban gyorsan súlyos állapothoz vezethet.

A vírus elsősorban súlyos agyvelőgyulladást okozhat, és bár az esetek száma rendkívül alacsony, a szakemberek kiemelten foglalkoznak a megelőzésével – írja a német FIT BOOK.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A borna vírus kezdeti tünetei gyakran megtévesztők: 

a fertőzött lázas lehet, fejfájást, általános rossz közérzetet tapasztalhat, beszéd- és mozgászavarok jelentkezhetnek, és előfordulhat viselkedésváltozás, görcsroham, sőt súlyos esetekben eszméletvesztés vagy kóma is.

A fertőzés pontos mechanizmusa nem teljesen ismert, de több lehetséges útja ismert. A vírus természetes hordozója a mezei cickány, amely nyállal, vizelettel és ürülékkel terjesztheti a kórokozót. Az ember fertőződhet szennyezett por belélegzésével, fertőzött talajjal vagy élelmiszerrel való érintkezés során, ritkábban pedig harapás útján.

A vírus elsősorban Közép-Európában fordul elő, a legtöbb esetet Németországban regisztrálták, de Ausztriában és Svájcban is kimutatták a jelenlétét. Évente azonban mindössze néhány esetet dokumentálnak, ezért a borna vírus még a ritka betegségek között is kivételesnek számít.

Ezt is ajánljuk a témában

A fertőzés esélye bizonyos óvintézkedésekkel tovább csökkenthető. Poros környezetben maszk viselése javasolt, kerti munkák során kesztyű használata ajánlott, valamint alapos kézmosással és tisztálkodással lehet minimalizálni a fertőzés esélyét.

Nyitókép: Clarens SIFFROY / AFP

hlaci83
2026. március 25. 20:05
Vége lesz az orosz-usrán háborúnak?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!