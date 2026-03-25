03. 25.
szerda
gazdaság Németország infláció üzemanyagárak olajár üzemanyaghiány

Hoppá: Németországban már üzemanyaghiányra készülnek

2026. március 25. 19:37

A közel-keleti konfliktus hatásai egyre erősebben érezhetők Európában. Németországban már konkrét figyelmeztetések hangzottak el a közelgő üzemanyaghiány lehetőségéről, amely április végén vagy májusban jelentkezhet. A helyzet a gazdasági kilátásokat is komolyan veszélyezteti.

null

A németországi gazdasági vezetés már nyíltan számol azzal, hogy üzemanyaghiány alakulhat ki a közeljövőben, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik. A Die Welt beszámolója szerint Katherina Reiche német gazdasági miniszter egy houstoni energetikai konferencián figyelmeztetett a lehetséges ellátási problémákra.

A miniszter szerint a benzin, a dízel és a kerozin ára már most jelentősen megemelkedett a háború hatására. Mint fogalmazott: 

Még nem látunk mennyiségi hiányt, de ha a konfliktus nem ér véget, akkor valószínűleg április végén vagy májusban számolunk vele.

Ez arra utal, hogy a jelenlegi árrobbanás akár fizikai ellátási zavarokba is átcsaphat.

Németország gazdasága veszélyben van az energiaárak miatt

A németországi üzemanyaghiány nemcsak az autósok mindennapjait érintheti, hanem a teljes gazdaság működésére is hatással lehet. Katherina Reiche arra figyelmeztetett, hogy a német gazdaság jelenlegi, még törékeny kilábalása könnyen megtorpanhat, mivel a gazdasági helyzet már most is jelentős nyomás alatt áll.

A gazdasági hatásokat számokkal is alátámasztották. Német gazdasági intézetek becslése szerint, ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, akkor akár 40 milliárd eurós veszteség is érheti a gazdaságot. Ez nemcsak a növekedést fékezheti, hanem az inflációt is tovább növelheti.

A kölni gazdaságkutató intézet (IW) számításai szerint, ha a Brent olaj ára hordónként 100 dollárra emelkedik, akkor két év alatt mintegy 40 milliárd eurónyi gazdasági teljesítmény eshet ki. Ebben az esetben a fogyasztói árak idén 0,8 százalékkal, jövőre pedig 1 százalékkal lehetnek magasabbak.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a régióban már most is érzékelhetők ellátási zavarok. Szlovákiában például „kőolaj-vészhelyzetet” hirdettek, miután megszakadtak az orosz olajszállítások a Barátság-kőolajvezetéken, amely egy orosz támadás következtében sérült meg Ukrajnában.

Ezzel párhuzamosan Szlovákia kettős árazási rendszert vezetett be az üzemanyagokra. A külföldi rendszámú autók literenként 1,83 eurót fizetnek a dízelért, ami mintegy 26 centtel több, mint amit a helyiek. Az intézkedés célja a tankturizmus visszaszorítása volt.

Magyarország is beavatkozott az üzemanyagpiacba: ársapkát vezettek be, amely 1,51 euróban maximalizálta a benzin árát. 

Az Európai Unió vizsgálatot indított a rendszer miatt, mivel szerintük felmerült a diszkrimináció gyanúja. Brüsszelben attól tartanak, hogy az intézkedés nemzetiségi alapon különbözteti meg az autósokat, és veszélyeztetheti az uniós belső piac egységes működését.

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. március 25. 19:51
Gazdasági kilátások? Van még olyanuk?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!