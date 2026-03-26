Zelenszkij pulzusa az egekben: Párizsból dicsérték meg Orbánt, amiért blokkolja Ukrajna 90 milliárd eurós hadikölcsönét

Megérkezett Von der Leyen bosszúja Orbán Viktor vétója után – egyetlen tagállamnak mondott nemet az Európai Bizottság
Már reagált is a magyar kormány.
Ursula von der Leyen azonban jelezte: Brüsszel Magyarország ellenállása ellenére is keresi a megoldást a finanszírozás biztosítására.
Újabb politikus fejezte ki támogatását Orbán Viktor álláspontja mellett, az Ukrajnának szánt uniós hitel ügyében: Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője nyíltan kiállt a magyar vétó mellett, és „jó döntésnek” nevezte a 90 milliárd eurós csomag blokkolását – írta meg a VG a Zn.ua alapján.
A francia jobboldali politikus szerint Franciaország pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az újabb, bizonytalan megtérülésű kölcsönök biztosítását. Mint fogalmazott: a francia államnak elsősorban saját polgárai érdekében kell gazdálkodnia, és nem vállalhat további kockázatokat.
A kérdés az Európai Unió csúcstalálkozóján is napirendre került, ahol a tagállamok egy része támogatta az Ukrajnának szánt finanszírozást, azonban Magyarország – Szlovákiával együtt – fenntartotta ellenállását. A magyar kormány álláspontja szerint a hitel jelenlegi formájában túl nagy terhet jelentene az uniós gazdaságokra nézve.
Brüsszel Magyarország ellenállása ellenére is keresi a megoldást a finanszírozás biztosítására, ami újabb konfliktusokat vetíthet előre az uniós döntéshozatalban.
Mindeközben Volodimir Zelenszkij számára a helyzet egyre sürgetőbb: a beszámolók szerint Kijev már rövid távon is forráshiánnyal nézhet szembe, ha nem érkezik meg a tervezett támogatás.
Az ukrán elnök elárulta, hogy szerdán több magas rangú tisztviselővel egyeztetett a kialakult helyzetről.
A mostani fejlemények jól mutatják, az Ukrajna finanszírozása körüli vita egyre inkább az Európai Unió belső erőviszonyairól is szól. Orbán Viktor álláspontja pedig kezd egyre népszerűbbé vállni: több és több európai politikai szereplő kérdőjelezi meg az Ukrajnának nyújtott korlátlan pénzügyi támogatás fenntarthatóságát.
