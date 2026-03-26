Marine Le Pen ursula von der leyen brüsszel európai unió támogatás orbán viktor

Zelenszkij pulzusa az egekben: Párizsból dicsérték meg Orbánt, amiért blokkolja Ukrajna 90 milliárd eurós hadikölcsönét

2026. március 26. 09:26

Ursula von der Leyen azonban jelezte: Brüsszel Magyarország ellenállása ellenére is keresi a megoldást a finanszírozás biztosítására.

Újabb politikus fejezte ki támogatását Orbán Viktor álláspontja mellett, az Ukrajnának szánt uniós hitel ügyében: Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője nyíltan kiállt a magyar vétó mellett, és „jó döntésnek” nevezte a 90 milliárd eurós csomag blokkolását – írta meg a VG a Zn.ua alapján.

Ezt is ajánljuk a témában

A francia jobboldali politikus szerint Franciaország pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az újabb, bizonytalan megtérülésű kölcsönök biztosítását. Mint fogalmazott: a francia államnak elsősorban saját polgárai érdekében kell gazdálkodnia, és nem vállalhat további kockázatokat.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A kérdés az Európai Unió csúcstalálkozóján is napirendre került, ahol a tagállamok egy része támogatta az Ukrajnának szánt finanszírozást, azonban Magyarország – Szlovákiával együtt – fenntartotta ellenállását. A magyar kormány álláspontja szerint a hitel jelenlegi formájában túl nagy terhet jelentene az uniós gazdaságokra nézve.

Ursula von der Leyen azonban jelezte: 

Brüsszel Magyarország ellenállása ellenére is keresi a megoldást a finanszírozás biztosítására, ami újabb konfliktusokat vetíthet előre az uniós döntéshozatalban.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij számára a helyzet egyre sürgetőbb: a beszámolók szerint Kijev már rövid távon is forráshiánnyal nézhet szembe, ha nem érkezik meg a tervezett támogatás.

Ezt is ajánljuk a témában

A mostani fejlemények jól mutatják, az Ukrajna finanszírozása körüli vita egyre inkább az Európai Unió belső erőviszonyairól is szól. Orbán Viktor álláspontja pedig kezd egyre népszerűbbé vállni: több és több európai politikai szereplő kérdőjelezi meg az Ukrajnának nyújtott korlátlan pénzügyi támogatás fenntarthatóságát.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. március 26. 10:06
A vétónk időt ad hogy komolyan elgondolkozzanak azon Az országok hogy érdekük - e vajon a eladósodásuk Ostoba ukránok azt hitték hogy megbüntetnek de Helyette a józanabbik ész fele terelte, a tagálamok Ygondolkodásra meg képes államait vagy legalább elgondolkoztatja
benito
2026. március 26. 09:53
states-2 2026. március 26. 09:51 28.án megnézem a fidesz tömeget Pécelen. :)))))))))))
states-2
2026. március 26. 09:51
Ma Törökszentmiklóson mossa fel a padlót Orbán a drogossal. Néhány ember lézeng a kukorékolásán, az is a stábja, miközben Orbánt ezrek éljenzik.
narancsliget
2026. március 26. 09:47
Marine Le Pen, 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
