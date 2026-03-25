Sorra indulnak a perek a Shell ellen – kiderült Kapitány Istvánék féltve őrzött titka

A felperesek szerint a cég egy átláthatatlan beszerzési rendszeren keresztül duplán károsította meg őket.
Shell benzinkútbérlők egy csoportja összesen 11 pert indított globális benzinkúthálózat ellen, miután szerintük a cég egy átláthatatlan beszerzési rendszeren keresztül duplán károsította meg őket. Mint állítják, a Kapitány Istvánt korábban alelnöki szinten foglalkoztató vállalat nem is az üzemanyagon szerezte legnagyobb vagyonát, sokkal inkább az üzletekben árult élelmiszeren és italokon, valamint egyéb szolgáltatásokon.
A Bildre hivatkozva az Index azt írja, hogy utóbbiakat csak a Shell által előírt partnercégen keresztül szerezhették be, amennyiben a károsultak megnyerik a pert, akár 450 millió euró kártérítést is kaphatnak.
Az ügy jelenleg a hamburgi tartományi bíróságon van, a felperesek szerint a Shell éveken át arra kötelezte őket, hogy egy konszernen belüli közvetítőn, a „Carissa” nevű partneren keresztül szerezzék be az áruikat, méghozzá a piacinál jóval magasabb áron. Ez a beszerzési rendszer szerintük nemcsak az ő bevételeiket aprózta el, hanem végső soron a vásárlókat is megkárosította.
A Carissán keresztül egy zacskó chips 3,53 euróba került a bérlőknek, akiknek azt 7 euróért kellett a boltban továbbadniuk. Ugyanez a termék a szomszéd szupermarketben töredék áron vásárolható meg. A bérlők szerint ez az árazás nem marad meg a benzinkutak falain belül, az egész fogyasztói piacra inflációgerjesztő hatással van.
A felperesek szerint 2015-ben az összes Shell-benzinkútnak új autómosó berendezéseket kellett bérelnie, szintén az említett Carissán keresztül. Ezek az eszközök is irreálisan magas összegbe kerültek, a gépek bérleti ára 78 ezer eurót (több mint 30 millió forint) tett ki. Serdar S. azonban utánajárt, és közvetlenül a gyártótól, a Washtec vállalattól kért ajánlatot ugyanarra a berendezésre, és 25 ezer euróval olcsóbban kapta volna meg.
A Shell nem ismeri el a felperesek állításait. Közleményükben azt írták, hogy a Carissán keresztüli vásárlás komplex szolgáltatáscsomaggal jár, amely indokolja az említett árakat.
