Sorra indulnak a perek a Shell ellen – kiderült Kapitány Istvánék féltve őrzött titka

Shell benzinkútbérlők egy csoportja összesen 11 pert indított globális benzinkúthálózat ellen, miután szerintük a cég egy átláthatatlan beszerzési rendszeren keresztül duplán károsította meg őket. Mint állítják, a Kapitány Istvánt korábban alelnöki szinten foglalkoztató vállalat nem is az üzemanyagon szerezte legnagyobb vagyonát, sokkal inkább az üzletekben árult élelmiszeren és italokon, valamint egyéb szolgáltatásokon.

A Bildre hivatkozva az Index azt írja, hogy utóbbiakat csak a Shell által előírt partnercégen keresztül szerezhették be, amennyiben a károsultak megnyerik a pert, akár 450 millió euró kártérítést is kaphatnak.