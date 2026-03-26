Rég látott krízis előtt állunk: a komplett világrend működőképessége a tét

De a világtengerek ura, az Egyesült Államok sem volt tétlen: Donald Trump elnök március közepén bejelentette, hogy az ország hadserege tizenhat iráni aknatelepítő hajót pusztított el.

Ahogy telnek a napok, a nagyhatalmak és a világcégek érdekei és nyomásgyakorlási kísérletei kezdenek célba érni: Irán előbb azt jelentette be, hogy fő vásárlója, Kína tankerei áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, később pedig azt közölte, hogy csak az Egyesült Államok, Izrael és nyugati szövetségeseik hajóit nem engedi át. A libériai lobogó alatt hajózó Pola tanker a jeladója kikapcsolásával, lopakodva sikerrel kelt át, majd egyre több nem nyugati zászló alatt hajózó járműről jött hír, hogy átengedték az irániak.

A bizonytalan környezet nem tesz jót a hajóforgalomnak és ezzel a globális energiakereskedelemnek. A hétvégén aztán jött a feketeleves: Donald Trump bejelentette, hogy negyvennyolc órát ad Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, különben megkezdi az erőművek bombázását, „a legnagyobbal kezdve”. Válaszul Teherán az egész térség energia- és sólepárló-infrastruktúráját célzó támadásokat helyezett kilátásba. Izrael Natanz térségét lőtte, ahol Irán urándúsító üzeme működik, a gyanú szerint atombomba előállításának céljával. Válaszul a perzsák az izraeli Dimonát támadták rakétával, ahol a Közel-Kelet egyetlen nukleárisfegyver-arzenálja lehet – bár Izrael soha nem ismerte el, hogy atomfegyverei vannak.

A térség egy hónappal a háború kezdete után egy még kiterjedtebb és még veszélyesebb konfliktus peremén billeg, amelynek során az USA és Izrael fokozhatja Irán infrastruktúrájának pusztítását, a megrendült teheráni rezsim pedig önkorlátozás nélkül lőheti a Közel-Kelet és ezzel a világ legfontosabb energia-infrastruktúráját a környező, főleg arab államokban – amihez persze a perzsákkal többnyire konfliktusban álló araboknak is lesz majd néhány szavuk. Amíg ez a háború tart, bármikor bekövetkezhet egy ilyen eszkaláció.

Lapzártánkkor némi reménysugár is megjelent a horizonton: a háború kezdete óta a lehető legharciasabban nyilatkozó