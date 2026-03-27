Oroszország soha nem mondott le az Európához fűződő kapcsolatainak fejlesztéséről és helyreállításáról – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök pénteken az orosz biztonsági tanács ülésén.

„Oroszország és az európai országok közötti kapcsolatok válsága nem a mi hibánkból következett be, és az ukrajnai eseményekre való hivatkozásoknak nincs megfelelő alapjuk, mert maga az európai válság a korábbi amerikai kormányzat és számos vezető európai ország hibájából következett be” – mondta az államfő.