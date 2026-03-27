Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin szergej lavrov európai unió üzemanyag-ellátás béke Ukrajna európa

Putyin bejelentette: ez a terve Európával

2026. március 27. 16:08

Az elnök tervei mellett kifejtette azon álláspontja is, miszerint az Európa és Oroszország között kialakult feszültségekért nem Moszkva viseli a fő felelősséget.

Oroszország soha nem mondott le az Európához fűződő kapcsolatainak fejlesztéséről és helyreállításáról – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök pénteken az orosz biztonsági tanács ülésén.

„Oroszország és az európai országok közötti kapcsolatok válsága nem a mi hibánkból következett be, és az ukrajnai eseményekre való hivatkozásoknak nincs megfelelő alapjuk, mert maga az európai válság a korábbi amerikai kormányzat és számos vezető európai ország hibájából következett be” – mondta az államfő.

Ők támogatták az ukrajnai államcsínyt, amely aztán az egész tragikus eseménysorozat okává vált”

 – mondta.

A biztonsági tanács meghallgatta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentését Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak kilátásairól.

Putyin március elején kifejezte Oroszország készségét arra is, hogy együttműködjön az európaiakkal az üzemanyag-ellátás terén. 

„Mi soha nem utasítottuk vissza, készek vagyunk együttműködni, de szükségünk van valamilyen jelzésre tőlük, hogy ők is együtt akarnak működni” – mondta akkor az orosz elnök, akinek szavaira az RBK gazdasásági portál emlékeztetett pénteken.

(MTI)

Nyitókép: Igor IVANKO / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Élő Éva
2026. március 27. 17:03
80 év kommunista rémuralom után nehéz az Orosz Birodalmat felmenten a felelősség alól. Mentségükre legyen mondva, az eszme nem az ő talajukból sarjadt, ott "csak" uralomra jutott. A bosszú az Úré, és ahogy látom Ukrajnában, sajnos működik. /transzgenetikus hatás/ Az EU-val való együttműködéshez radikális, hosszan tartó változások szükségesek mindkét fél részéről. .A sarkvidéki hajózás megoldásával jelentős lépéseket tehetnek. Sajnos a világ tengereken, meg a kontinensen történő szállítás biztonsági kockázatokkal jár, Ezt Kína is felmérte már az egy út újraszevezése kapcsán. Jelentős változást a léghajózás, a levegő uralása jelentené. Ez mára már nem csak utópia. A háttérben zajlanak kísérletek az űrhajózás, űrszálltás területén az összes nagyhatalmaknál. Na de, amíg ez megoldódik addig is kell legalább esélyt teremteni. Ez hatalmas erőforrás lenne mindkét félnek.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. március 27. 16:39
Rengeteg német rövid videó jelent meg "katona történetekkel". A humorosnak szánt katona videók gyártását mostanában rengeteg német Kalinyingráddal, régi kelet-poroszországi várossal kapcsolatos videó váltotta fel. Ezek hangvétele, a kommentek szövege arra engedett következtetni, hogy talán már bizonytalanok az Odera-Neisse békehatárral kapcsolatban. Mintha elfelejtenék a történelmi leckéket - ha békében közelítenének Oroszországhoz, békét hozna maguk számára, a kontinens számára. S azt is megláthatnák, érdemesebb lenne előbb söprögetni, valamelyest rendet tenni, semmint tovább weimarizálódni.
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2026. március 27. 16:32
"...az Európa és Oroszország között kialakult feszültségekért nem Moszkva viseli a FŐ felelősséget." Ez az eredeti MTI cikkben ez a mondat nincsen benne. A mandineres ukránszopó szerkesztő, amelyik átvette a hírt, csúsztat - önkényesen belecsempészett egy kis oroszellenességet, egy kis álnegatívumot Putyin elnökről.
Válasz erre
0
0
kukubenko
2026. március 27. 16:31
A gázszámlámra Ausztriában rá van írva, hogy nem tartalmaz orosz gázt. Az év végén az fogják ráírni, hogy nem tartalmaz gázt, mert elfogyott, de a rendszerhasználati és alapdíjat azt majd biztosan ki kell fizetni, ami csekély 600-700 Euro évente. Na, agymosott tiszarok, lehet szavazni. Én kedden megkaptam a levelet a Választási Bizottságtól. Szerdán Sopronban feladom. Csak a FIDESZ.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!