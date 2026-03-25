Szijjártó Péter a lehallgatási ügyről: „Összehordanak hazugságokat, álhíreket, baromságokat”

A külügyminiszter visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint bizalmas információkat szivárogtatott volna ki az uniós fórumokról. Szerinte az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülésein elhangzó információk jelentős része eleve nyilvánosságra kerül, ráadásul a résztvevők már az ülések előtt és után is beszélnek álláspontjaikról.

Úgy látja, természetes, hogy egy uniós döntés hatásairól Magyarország egyeztet más országokkal – legyen szó az Egyesült Államokról, Törökországról, Szerbiáról vagy akár ázsiai és afrikai partnerekről.

NATO, EU és a „hírbomba”

A Washington Post értesüléseire reagálva, miszerint a NATO és az EU külön egyeztetéseket tart a magyar külügyminiszter nélkül, Szijjártó élesen fogalmazott: „Az egy baromság, úgy, ahogy van! Ez nyilvánvalóan egy titkosszolgálatok által szervezett beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választásba. Összehordanak hetet-havat, hazugságokat, álhíreket, baromságokat.”

A miniszter szerint az ilyen állítások célja a magyar közvélemény befolyásolása.