szijjártó péter külügyminiszter magyarország

Szijjártó Péter a lehallgatási ügyről: „Összehordanak hazugságokat, álhíreket, baromságokat”

2026. március 25. 16:41

A külügyminiszter szerint egy titkosszolgálatok által szervezett beavatkozási kísérletet láthatunk a magyar parlamenti választásba.

Exkluzív interjút adott a Blikknek Szijjártó Péter, aki szerint tudatos politikai akció zajlik Magyarország ellen, miközben ő maga semmilyen titkolnivalót nem lát saját kommunikációjában. Az interjúban a kiszivárgott telefonbeszélgetésről, a nemzetközi diplomáciáról és a közelgő választásokról is beszélt.

„Nincs mit titkolnom”

Szijjártó Péter egyértelművé tette: nem használ külön titkosított vonalakat, mert állítása szerint ugyanazt mondja zárt körben, mint nyilvánosan.

Mint fogalmazott, ő nem tartozik azok közé az európai politikusok közé, akik mást képviselnek a háttérben, mint a nyilvánosság előtt. Szerinte a legtöbb kollégája ezzel szemben „kétféle hangot üt meg” a különböző fórumokon.

Lehallgatási botrány: külföldi titkosszolgálatok a háttérben?

A miniszter megerősítette, hogy valóban beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, ugyanakkor súlyos aggályokat fogalmazott meg a kiszivárogtatás körülményeivel kapcsolatban.

Álláspontja szerint önmagában az is botrányos, hogy két külügyminiszter közötti beszélgetést lehallgathattak, majd azt nyilvánosságra hozták – ráadásul szerinte ebben magyar szereplők is közreműködtek.

Szijjártó hangsúlyozta: a diplomáciában teljesen megszokott, hogy egy ország közvetít más felek között, és ő is számos ilyen megkeresést kapott az elmúlt több mint egy évtizedben.

„Semmi titok nincs ott”

A külügyminiszter visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint bizalmas információkat szivárogtatott volna ki az uniós fórumokról. Szerinte az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülésein elhangzó információk jelentős része eleve nyilvánosságra kerül, ráadásul a résztvevők már az ülések előtt és után is beszélnek álláspontjaikról.

Úgy látja, természetes, hogy egy uniós döntés hatásairól Magyarország egyeztet más országokkal – legyen szó az Egyesült Államokról, Törökországról, Szerbiáról vagy akár ázsiai és afrikai partnerekről.

NATO, EU és a „hírbomba”

A Washington Post értesüléseire reagálva, miszerint a NATO és az EU külön egyeztetéseket tart a magyar külügyminiszter nélkül, Szijjártó élesen fogalmazott: „Az egy baromság, úgy, ahogy van! Ez nyilvánvalóan egy titkosszolgálatok által szervezett beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választásba. Összehordanak hetet-havat, hazugságokat, álhíreket, baromságokat.”

A miniszter szerint az ilyen állítások célja a magyar közvélemény befolyásolása.

Szijjártó Péter immár több mint tizenegy éve vezeti a magyar külügyet, amivel az egyik legrégebben hivatalban lévő külügyminiszter az Európai Unió-ban. Mint hangsúlyozta, ennyi idő alatt pontos képet szerzett a nemzetközi diplomácia működéséről – és szerinte éppen ezért könnyű „félrevezetni azokat, akik nem látnak bele a folyamatokba”.

benito
2026. március 25. 17:44
tapir32benito 2026. március 25. 17:42 Magyar Péter büdös szájú agyhalottja hülyeségeket írogat Mert te láttad a valóságot Romániából.
narancsliget
2026. március 25. 17:28
A -1 lájkkal már ne foglalkozz Mandi, az új tulaj majd intézi.
Bastyaelvtars
2026. március 25. 17:24
Medián szerint 46 százalékos a Tisza Párt támogatottsága a teljes népesség körében, míg a választani tudó biztos szavazók körében 58 százalékon állnak. Ez 4 és 3 százalékpontos erősödést jelent az előző, februári kutatáshoz képest. A Fidesz–KDNP 30 százalékon áll a teljes népesség körében, és 35 százalékon a választani tudó biztos szavazók körében. Ha a mostani kutatásban kapott arányok válnának valóra április 12-én, akkor az akár kétharmados többséget is biztosíthatna a Tiszának a következő parlamentben – írta a Medián.
benito
2026. március 25. 17:10
states-2 2026. március 25. 17:07 Már tudják, hogy buknak jó 2 hét múlva, ha már 444 is fölényes Fidesz-győzelmet vár, de ennél fontosabb, hogy mi zajlik Orbán országjárásán, itt lelkes tömegek, ott lézengő csőcselék, csürhe. Egyszerre lézenget a tömeg a Hősök terén a Kodály köröndön és az Oktogonnál.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!