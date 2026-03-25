Szijjártó Péter a lehallgatási ügyről: „Összehordanak hazugságokat, álhíreket, baromságokat”

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A külügyminiszter szerint egy titkosszolgálatok által szervezett beavatkozási kísérletet láthatunk a magyar parlamenti választásba.
Exkluzív interjút adott a Blikknek Szijjártó Péter, aki szerint tudatos politikai akció zajlik Magyarország ellen, miközben ő maga semmilyen titkolnivalót nem lát saját kommunikációjában. Az interjúban a kiszivárgott telefonbeszélgetésről, a nemzetközi diplomáciáról és a közelgő választásokról is beszélt.
Szijjártó Péter egyértelművé tette: nem használ külön titkosított vonalakat, mert állítása szerint ugyanazt mondja zárt körben, mint nyilvánosan.
Mint fogalmazott, ő nem tartozik azok közé az európai politikusok közé, akik mást képviselnek a háttérben, mint a nyilvánosság előtt. Szerinte a legtöbb kollégája ezzel szemben „kétféle hangot üt meg” a különböző fórumokon.
A miniszter megerősítette, hogy valóban beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, ugyanakkor súlyos aggályokat fogalmazott meg a kiszivárogtatás körülményeivel kapcsolatban.
Álláspontja szerint önmagában az is botrányos, hogy két külügyminiszter közötti beszélgetést lehallgathattak, majd azt nyilvánosságra hozták – ráadásul szerinte ebben magyar szereplők is közreműködtek.
Szijjártó hangsúlyozta: a diplomáciában teljesen megszokott, hogy egy ország közvetít más felek között, és ő is számos ilyen megkeresést kapott az elmúlt több mint egy évtizedben.
A külügyminiszter visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint bizalmas információkat szivárogtatott volna ki az uniós fórumokról. Szerinte az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülésein elhangzó információk jelentős része eleve nyilvánosságra kerül, ráadásul a résztvevők már az ülések előtt és után is beszélnek álláspontjaikról.
Úgy látja, természetes, hogy egy uniós döntés hatásairól Magyarország egyeztet más országokkal – legyen szó az Egyesült Államokról, Törökországról, Szerbiáról vagy akár ázsiai és afrikai partnerekről.
A Washington Post értesüléseire reagálva, miszerint a NATO és az EU külön egyeztetéseket tart a magyar külügyminiszter nélkül, Szijjártó élesen fogalmazott: „Az egy baromság, úgy, ahogy van! Ez nyilvánvalóan egy titkosszolgálatok által szervezett beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választásba. Összehordanak hetet-havat, hazugságokat, álhíreket, baromságokat.”
A miniszter szerint az ilyen állítások célja a magyar közvélemény befolyásolása.
Szijjártó Péter immár több mint tizenegy éve vezeti a magyar külügyet, amivel az egyik legrégebben hivatalban lévő külügyminiszter az Európai Unió-ban. Mint hangsúlyozta, ennyi idő alatt pontos képet szerzett a nemzetközi diplomácia működéséről – és szerinte éppen ezért könnyű „félrevezetni azokat, akik nem látnak bele a folyamatokba”.
Kép forrása: MTI/EPA/Pool/John Thys