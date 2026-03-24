lengyelország moszkva háború nato rakéta légvédelem Románia

Oroszország akkora mértékű támadást indított Ukrajnában, hogy két NATO-tag is riadót fújt

2026. március 24. 17:55

Lengyelországban és Romániában vadászgépek emelkedtek a levegőbe, a légvédelmi rendszereket pedig a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték.

Újabb szintre lépett az orosz-ukrán háború eszkalációja: Moszkva nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, amelyre válaszul már nemcsak Kijev védekezett, hanem a NATO keleti szárnya is mozgásba lendült. Lengyelországban és Romániában vadászgépek emelkedtek a levegőbe, a légvédelmi rendszereket pedig a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték – írta meg a Mirror

A támadás mérete önmagában is figyelmeztető: több tucat rakéta és több száz drón érte Ukrajnát egyetlen éjszaka alatt. Bár az ukrán légvédelem jelentős részét semlegesítette a bevetett eszközöknek, a csapások így is halálos áldozatokat követeltek és lakóövezeteket értek. A frontvonalakon túl azonban most a határ menti térségek kerültek a fókuszba – különösen a román határ közelében végrehajtott támadások jelzik, milyen vékony a választóvonal a háború és a NATO közvetlen érintettsége között.

A lengyel és román reakció nem puszta óvatosság: ez már egyértelmű erődemonstráció.

 A vadászgépek riasztása és a légtér folyamatos monitorozása azt üzeni Moszkvának, hogy a szövetség nem tekinti többé távoli konfliktusnak az ukrajnai háborút. A keleti tagállamok számára ez egzisztenciális kérdés: minden, a határaik közelében becsapódó drón vagy eltévedt rakéta potenciális incidens, amely könnyen kollektív válaszlépést válthat ki.

Mindeközben a háttérben egy másik, legalább ennyire veszélyes dinamika is kibontakozik. Oroszország nyíltan fenyegeti Nagy-Britanniát a Storm Shadow rakéták ukrajnai alkalmazása miatt. A Kreml álláspontja szerint ezek a fegyverek nem használhatók brit közreműködés nélkül – vagyis Moszkva egyre inkább közvetlen félként tekint a nyugati országokra. Nem véletlen, hogy a mostani orosz csapások részben válaszlépések. Ukrajna ugyanis az elmúlt napokban érzékeny ponton találta el Oroszországot: a balti-tengeri energiaexport egyik kulcslétesítményét érte támadás.

A jelenlegi helyzet így már nem egyszerűen egy kétoldalú háború képe. Sokkal inkább egy olyan konfliktusé, amely fokozatosan vonja be a nagyhatalmakat – előbb fegyverszállításokon és politikai nyomásgyakorláson keresztül, majd egyre direktebb katonai készültséggel. A NATO-gépek felszállása ennek a folyamatnak a látványos jele.

Nyitókép forrása: Philippe LOPEZ / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
BBrutus
2026. március 24. 20:37
Semmi nem fog történni. A NATO beszari buzi bandák gyülekezete. A Németeknél tömeges leszerelési hullám van a hivatásos katonák között. Felmérések szerint a civil lakosság 15%-a védené a hazáját. A többi lepattanna. Ukrajna a hadszintér. Ha ott nem bírnak az Oroszokkal, akkor beáldozzák Kelet-Európát. Először Románia, majd Bulgária lép be. Ha ez kevés belép Magyarország, Szlovákia. Ezután a Csehek, Lengyelek. Csak a Nyugat ne sérüljön. Ezért kell Orbán, mert Magyar olyan, mint Zselé. Simán porig romboltatná az országot a nyugat védelmében.
Jospehe998
2026. március 24. 19:51
És ugyan mivel lőtték le majdnem mindet? A maradék légvédelmi rendszerrel? Érdekes mert mióta kitört az iráni háború azért nyávognak hogy kifogynak a patriot rakétákból.
bagoly-29
2026. március 24. 19:20
Micsoda szag terjedhet arrafele, befostak a polákok meg az oláhok!
Laszlo_dk
2026. március 24. 18:53
Mint ahogyan mindig is mondtam, a “City of London Corporation” harcol az orosz energiaforrások megszerzéséért. Addig nem lesz vége amit célt nem ér vagy el nem bukik! Ha bukik akkor ujra próbálkozik 50-100 év múlva. Nincs alternatíva, orosz energia nélkül Europa halott.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!