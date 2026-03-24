Oroszország akkora mértékű támadást indított Ukrajnában, hogy két NATO-tag is riadót fújt

A vadászgépek riasztása és a légtér folyamatos monitorozása azt üzeni Moszkvának, hogy a szövetség nem tekinti többé távoli konfliktusnak az ukrajnai háborút. A keleti tagállamok számára ez egzisztenciális kérdés: minden, a határaik közelében becsapódó drón vagy eltévedt rakéta potenciális incidens, amely könnyen kollektív válaszlépést válthat ki.
Mindeközben a háttérben egy másik, legalább ennyire veszélyes dinamika is kibontakozik. Oroszország nyíltan fenyegeti Nagy-Britanniát a Storm Shadow rakéták ukrajnai alkalmazása miatt. A Kreml álláspontja szerint ezek a fegyverek nem használhatók brit közreműködés nélkül – vagyis Moszkva egyre inkább közvetlen félként tekint a nyugati országokra. Nem véletlen, hogy a mostani orosz csapások részben válaszlépések. Ukrajna ugyanis az elmúlt napokban érzékeny ponton találta el Oroszországot: a balti-tengeri energiaexport egyik kulcslétesítményét érte támadás.