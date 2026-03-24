Oroszország akkora mértékű támadást indított Ukrajnában, hogy két NATO-tag is riadót fújt

Újabb szintre lépett az orosz-ukrán háború eszkalációja: Moszkva nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, amelyre válaszul már nemcsak Kijev védekezett, hanem a NATO keleti szárnya is mozgásba lendült. Lengyelországban és Romániában vadászgépek emelkedtek a levegőbe, a légvédelmi rendszereket pedig a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték – írta meg a Mirror.

A támadás mérete önmagában is figyelmeztető: több tucat rakéta és több száz drón érte Ukrajnát egyetlen éjszaka alatt. Bár az ukrán légvédelem jelentős részét semlegesítette a bevetett eszközöknek, a csapások így is halálos áldozatokat követeltek és lakóövezeteket értek. A frontvonalakon túl azonban most a határ menti térségek kerültek a fókuszba – különösen a román határ közelében végrehajtott támadások jelzik, milyen vékony a választóvonal a háború és a NATO közvetlen érintettsége között.