lavrov egyesült államok világháború oroszország

Putyin kulcsembere kimondta: elkezdődött a harmadik világháború

2026. március 24. 16:30

Szergej Lavrov szerint a világban zajló konfliktusok mind Amerika céljait szolgálják, és ezek együttesen egy új világháborút idézhetnek elő.

2026. március 24. 16:30
null

Szergej Lavrov szerint a világ különböző térségeiben zajló, konfliktusok – különösen a közel-keleti háború – közvetlen összefüggésben állnak a Nyugat globális befolyásának megőrzésére irányuló törekvésekkel – írta meg az orosz külügyminiszter kijelentését a TASZSZ.

Lavrov úgy látja, hogy a nyugati országok politikai és gazdasági erőforrásaikat továbbra is Oroszországgal való szembenállásra fordítják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette, hogy egyes szakértők már a jelenlegi konfliktusokat is egyfajta harmadik világháborúként kezdik értelmezni, ami szerinte jól mutatja a globális feszültségek súlyosságát.

A külügyminiszter külön kitért a közel-keleti helyzetre, ahol aggodalmát fejezte ki az Irán és szomszédai közötti kapcsolatok alakulása miatt. Álláspontja szerint az Egyesült Államok és Izrael katonai fellépése komoly kockázatot jelent nemcsak a térség stabilitására, hanem a globális kereskedelemre és az energiabiztonságra is. Moszkva ezért folyamatos egyeztetéseket folytat Iránnal és az Öböl-menti államokkal, és a diplomáciai megoldást, a tárgyalásokat tartja az egyetlen járható útnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Lavrov bírálta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség reakcióját is, amely szerinte nem megfelelő a nukleáris biztonságot fenyegető kihívások kezelésére.

Lavrov végül a palesztin kérdés rendezésének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy Oroszország arab partnereivel együtt kíván fellépni annak érdekében, hogy a megoldás az ENSZ határozataival összhangban szülessen meg.

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / POOL / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
•••
2026. március 24. 18:08 Szerkesztve
Az is igaz hogy a jelenlegi világháború az USA világuralmi hatalmának megőrzésé érdekében folyik , ahol az Európai Unió -mint USA gyarmat- igyekszik a hadizsákmányból részesülni Ukrajnában.
k
•••
2026. március 24. 18:08 Szerkesztve
A fenti cikkben közölt linken a TASS (TASZSZ) úgy írja hogy Lavrov azt mondta ..:"úgy tűnik mintha elkezdődött volna a III. világháború " és Lavrov megjegyezte "hogy néhány nemzetközi kapcsolati szakértő már elkezdte a világszerte kibontakozó konfliktusokat III. világháborúnak nevezni." Wikipédia szerint "A világháború olyan katonai konfliktus, amely a világ több országát érinti, a hadműveletek egyidejűleg több kontinensre és óceánra kiterjednek" . Sajnos a jelenlegi helyzet már a világháború meghatározásának tökéletesen megfelel, ugyanis a NATO 32 és az Európai Unió 27 tagállama + USA háborúban áll több kontinensen, oroszokkal, Iránnal, Venezuelával, Kubával, Európában, Amerikában és Ázsiában,.... és több ország meg lett fenyegetve USA által például Kanada, Kuba , Grönland , Panama, és a teljes "Nyugat" hibrid háborút folytat Kína ellen. A jelenlegi III. világháború gazdasági terhe viszont érinti a Föld összes országát.
narancsliget
2026. március 24. 17:42
A -1 lájkkal már ne foglalkozz Mandi, majd az új tulaj rendbeteszi.
akitiosz
2026. március 24. 17:41
A világháborúzás azért van, mert az ilyen bulvárújságok több kattintást akarnak a cikkeikre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!