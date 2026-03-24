Putyin kulcsembere kimondta: elkezdődött a harmadik világháború

Felvillanhat a zöld lámpa: európai hadihajók is érkezhetnek a Hormuzi-szorosba
Szergej Lavrov szerint a világban zajló konfliktusok mind Amerika céljait szolgálják, és ezek együttesen egy új világháborút idézhetnek elő.
Szergej Lavrov szerint a világ különböző térségeiben zajló, konfliktusok – különösen a közel-keleti háború – közvetlen összefüggésben állnak a Nyugat globális befolyásának megőrzésére irányuló törekvésekkel – írta meg az orosz külügyminiszter kijelentését a TASZSZ.
Lavrov úgy látja, hogy a nyugati országok politikai és gazdasági erőforrásaikat továbbra is Oroszországgal való szembenállásra fordítják.
Hozzátette, hogy egyes szakértők már a jelenlegi konfliktusokat is egyfajta harmadik világháborúként kezdik értelmezni, ami szerinte jól mutatja a globális feszültségek súlyosságát.
A külügyminiszter külön kitért a közel-keleti helyzetre, ahol aggodalmát fejezte ki az Irán és szomszédai közötti kapcsolatok alakulása miatt. Álláspontja szerint az Egyesült Államok és Izrael katonai fellépése komoly kockázatot jelent nemcsak a térség stabilitására, hanem a globális kereskedelemre és az energiabiztonságra is. Moszkva ezért folyamatos egyeztetéseket folytat Iránnal és az Öböl-menti államokkal, és a diplomáciai megoldást, a tárgyalásokat tartja az egyetlen járható útnak.
Lavrov bírálta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség reakcióját is, amely szerinte nem megfelelő a nukleáris biztonságot fenyegető kihívások kezelésére.
Lavrov végül a palesztin kérdés rendezésének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy Oroszország arab partnereivel együtt kíván fellépni annak érdekében, hogy a megoldás az ENSZ határozataival összhangban szülessen meg.
Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / POOL / AFP