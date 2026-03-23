Felvillanhat a zöld lámpa: európai hadihajók is érkezhetnek a Hormuzi-szorosba

Bahrein határozattervezetet nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanács elé, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy katonai erőt alkalmazzanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelmében. A kezdeményezést több Öböl menti arab ország és az Egyesült Államok is támogatja, ugyanakkor diplomáciai források szerint csekély az esély az elfogadására – írja a Reutersre hivatkozva a Portfolio.

A tervezet arra szólítja fel az államokat, hogy önállóan vagy többnemzetiségű haditengerészeti együttműködés keretében lépjenek fel a térségben, és biztosítsák a hajózás szabadságát.