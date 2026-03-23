Felvillanhat a zöld lámpa: európai hadihajók is érkezhetnek a Hormuzi-szorosba

Árgus szemekkel figyel a világ Trumpra: most derült ki, miről egyeztetett Iránnal
Az amerikai elnök öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa katonai erőt alkalmazna a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelmében.
Bahrein határozattervezetet nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanács elé, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy katonai erőt alkalmazzanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelmében. A kezdeményezést több Öböl menti arab ország és az Egyesült Államok is támogatja, ugyanakkor diplomáciai források szerint csekély az esély az elfogadására – írja a Reutersre hivatkozva a Portfolio.
A tervezet arra szólítja fel az államokat, hogy önállóan vagy többnemzetiségű haditengerészeti együttműködés keretében lépjenek fel a térségben, és biztosítsák a hajózás szabadságát.
A dokumentum megfogalmazása szerint ehhez akár a legerőteljesebb eszközök alkalmazása is indokolt lehet, és a felhatalmazás a part menti államok felségvizeire is kiterjedne.
A javaslat emellett lehetőséget teremtene az Irán elleni célzott szankciók bevezetésére is.
A határozat elfogadásához a testület legalább kilenc tagjának támogatása szükséges, miközben az öt állandó tag vétójoga döntő jelentőségű.
Diplomáciai értesülések szerint Oroszország és Kína várhatóan élne is ezzel a lehetőséggel, így a javaslat elfogadása valószínűtlen.
Eközben Franciaország egy alternatív javaslaton dolgozik, amely csak a helyzet stabilizálódását követően biztosítana ENSZ-felhatalmazást.
