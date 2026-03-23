03. 24.
kedd
ensz irán biztonsági tanács olajtanker Hormuzi-szoros hadihajó

Felvillanhat a zöld lámpa: európai hadihajók is érkezhetnek a Hormuzi-szorosba

2026. március 23. 21:59

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa katonai erőt alkalmazna a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelmében.

Bahrein határozattervezetet nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanács elé, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy katonai erőt alkalmazzanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelmében. A kezdeményezést több Öböl menti arab ország és az Egyesült Államok is támogatja, ugyanakkor diplomáciai források szerint csekély az esély az elfogadására – írja a Reutersre hivatkozva a Portfolio.

A tervezet arra szólítja fel az államokat, hogy önállóan vagy többnemzetiségű haditengerészeti együttműködés keretében lépjenek fel a térségben, és biztosítsák a hajózás szabadságát. 

A dokumentum megfogalmazása szerint ehhez akár a legerőteljesebb eszközök alkalmazása is indokolt lehet, és a felhatalmazás a part menti államok felségvizeire is kiterjedne.

A javaslat emellett lehetőséget teremtene az Irán elleni célzott szankciók bevezetésére is.

A határozat elfogadásához a testület legalább kilenc tagjának támogatása szükséges, miközben az öt állandó tag vétójoga döntő jelentőségű. 

Diplomáciai értesülések szerint Oroszország és Kína várhatóan élne is ezzel a lehetőséggel, így a javaslat elfogadása valószínűtlen.

Eközben Franciaország egy alternatív javaslaton dolgozik, amely csak a helyzet stabilizálódását követően biztosítana ENSZ-felhatalmazást.

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
clark
2026. március 23. 22:36
Mehetnek az európai hadihajók Hormuzba, mit veszíthet Európa? Legfeljebb pár hadihajót.
yasiko
2026. március 23. 22:28
sok sikert !
Farkasvölgyi
2026. március 23. 22:22
kezdődhet a céllövölde...
