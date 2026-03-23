Felvidék Putyin orosz-ukrán háború Orbán Viktor Rastislav Kácer Szlovákia

Elgurult a gyógyszere a volt szlovák külügyminiszternek, szerinte Orbán Viktor indította el az orosz–ukrán háborút

2026. március 23. 20:45

Újabb egészen meghökkentő állítással jelentkezett Rastislav Káčer volt szlovák külügyminiszter. Szerinte Orbán Viktor beszélte rá Vlagyimir Putyint Ukrajna megtámadására. A kijelentés jól illeszkedik abba a sorba, amelyben Káčer rendre egyre merészebb elméletekkel rukkol elő.

Rastislav Káčer ismét kitett magáért: a felvidéki Ma7 beszámolója szerint a volt szlovák külügyminiszter ezúttal odáig jutott, hogy Orbán Viktor személyét tette meg az orosz–ukrán háború kiindulópontjának. A szlovák Naživo műsorában ugyanis azt állította, hogy a magyar miniszterelnök beszélte rá Vlagyimir Putyint a 2022-es invázióra.

A magyarellenes politikus, aki korábban arról beszélt, hogy egy-egy találkozó előtt alkoholhoz nyúlt a nyugalma megőrzése érdekében, ezúttal is nehezen követhető gondolatmenettel állt elő. Káčer szerint Orbán Viktort már hosszabb ideje orosz ideológusok és hírszerzők segítik, és ez a kapcsolat nem csupán kampányidőszakokra korlátozódik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor már a háborút is elindította Káčer szerint

A volt külügyminiszter azonban nem állt meg itt. Állítása szerint Orbán Viktor nemcsak kapcsolatban áll ezekkel a körökkel, hanem konkrétan ő beszélte rá Putyint az Ukrajna elleni támadásra még 2022 februárja előtt. Sőt, Káčer még tovább csavarta a történetet: 

úgy véli, a magyar kormányfő egy sikeres orosz villámháború esetén akár katonai beavatkozásra is kész lett volna.

A spekulációk sora itt sem ért véget. Káčer szerint Orbánt a Krím orosz annexiója biztatta fel, és ebből arra következtetett, hogy az európai határok nincsenek kőbe vésve. Ezzel párhuzamosan a magyar kormány politikáját revizionizmussal vádolta, mondván, a miniszterelnök „néha becsomagolja” a mondanivalóját, de ez szerinte az alapvető irány. A műsor során a műsorvezető Braňo Závodský sem maradt adós a hangulatkeltéssel: 

szóba hozta a Békemenetet, ahol szerinte „nacionalista” zászlókat lengettek Felvidék felirattal, és felvetette, hogy Magyarország történelmi emlékhelyeket vásárol Szlovákiában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Káčer ebben a kérdésben némileg visszafogottabb volt, megjegyezve, hogy őt önmagában nem zavarja a Felvidék kifejezés használata, ha azt „korrekt módon” értik. A beszélgetés végére azonban ismét a jól ismert gondolatmenet került elő. Káčer szerint Orbán Viktor kormányzása alatt a magyar társadalom orosz mintákhoz közelítő irányba változott, emellett arról is beszélt, hogy a miniszterelnök választási vereségére számít, sőt azt sem zárta ki, hogy különféle eszközökkel megpróbálhatja elkerülni a hatalom átadását. A kijelentések sorát látva nehéz eldönteni, hogy politikai elemzést vagy inkább egyre szabadabban szárnyaló fantáziát hallhattak a nézők – az viszont biztos, hogy Káčer ezúttal is sikeresen túlszárnyalta saját korábbi állításait.

Nyitókép: Andrei PUNGOVSCHI / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 23. 21:35
ez a nyomorult még él ?
Válasz erre
0
0
nomost
2026. március 23. 21:31
Na, még egy G. Soros alfeléből mélyeket szippantó kótyagos Kácser. Még a szeme se áll jól ennek a baromnak.
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2026. március 23. 21:27
Ez a kretén akkor is mondott hetente valami alusisakos balfaszságot, amikor még hivatalban volt.
Válasz erre
2
0
Infidel
2026. március 23. 21:27
Elgurult a gyógyszere ? Francokat, soha nem is gyógyszerezték és ide jutott.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!