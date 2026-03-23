Elgurult a gyógyszere a volt szlovák külügyminiszternek, szerinte Orbán Viktor indította el az orosz–ukrán háborút

Lemondott a magyarellenes szlovák külügyminiszter, bukhat az egész pozsonyi kormány
Tavaly december óta már több miniszter is távozott a kormányból.
Újabb egészen meghökkentő állítással jelentkezett Rastislav Káčer volt szlovák külügyminiszter. Szerinte Orbán Viktor beszélte rá Vlagyimir Putyint Ukrajna megtámadására. A kijelentés jól illeszkedik abba a sorba, amelyben Káčer rendre egyre merészebb elméletekkel rukkol elő.
Rastislav Káčer ismét kitett magáért: a felvidéki Ma7 beszámolója szerint a volt szlovák külügyminiszter ezúttal odáig jutott, hogy Orbán Viktor személyét tette meg az orosz–ukrán háború kiindulópontjának. A szlovák Naživo műsorában ugyanis azt állította, hogy a magyar miniszterelnök beszélte rá Vlagyimir Putyint a 2022-es invázióra.
A magyarellenes politikus, aki korábban arról beszélt, hogy egy-egy találkozó előtt alkoholhoz nyúlt a nyugalma megőrzése érdekében, ezúttal is nehezen követhető gondolatmenettel állt elő. Káčer szerint Orbán Viktort már hosszabb ideje orosz ideológusok és hírszerzők segítik, és ez a kapcsolat nem csupán kampányidőszakokra korlátozódik.
Tavaly december óta már több miniszter is távozott a kormányból.
A volt külügyminiszter azonban nem állt meg itt. Állítása szerint Orbán Viktor nemcsak kapcsolatban áll ezekkel a körökkel, hanem konkrétan ő beszélte rá Putyint az Ukrajna elleni támadásra még 2022 februárja előtt. Sőt, Káčer még tovább csavarta a történetet:
úgy véli, a magyar kormányfő egy sikeres orosz villámháború esetén akár katonai beavatkozásra is kész lett volna.
A spekulációk sora itt sem ért véget. Káčer szerint Orbánt a Krím orosz annexiója biztatta fel, és ebből arra következtetett, hogy az európai határok nincsenek kőbe vésve. Ezzel párhuzamosan a magyar kormány politikáját revizionizmussal vádolta, mondván, a miniszterelnök „néha becsomagolja” a mondanivalóját, de ez szerinte az alapvető irány. A műsor során a műsorvezető Braňo Závodský sem maradt adós a hangulatkeltéssel:
szóba hozta a Békemenetet, ahol szerinte „nacionalista” zászlókat lengettek Felvidék felirattal, és felvetette, hogy Magyarország történelmi emlékhelyeket vásárol Szlovákiában.
Káčer ebben a kérdésben némileg visszafogottabb volt, megjegyezve, hogy őt önmagában nem zavarja a Felvidék kifejezés használata, ha azt „korrekt módon” értik. A beszélgetés végére azonban ismét a jól ismert gondolatmenet került elő. Káčer szerint Orbán Viktor kormányzása alatt a magyar társadalom orosz mintákhoz közelítő irányba változott, emellett arról is beszélt, hogy a miniszterelnök választási vereségére számít, sőt azt sem zárta ki, hogy különféle eszközökkel megpróbálhatja elkerülni a hatalom átadását. A kijelentések sorát látva nehéz eldönteni, hogy politikai elemzést vagy inkább egyre szabadabban szárnyaló fantáziát hallhattak a nézők – az viszont biztos, hogy Káčer ezúttal is sikeresen túlszárnyalta saját korábbi állításait.
Nyitókép: Andrei PUNGOVSCHI / AFP