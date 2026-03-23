Elgurult a gyógyszere a volt szlovák külügyminiszternek, szerinte Orbán Viktor indította el az orosz–ukrán háborút

Rastislav Káčer ismét kitett magáért: a felvidéki Ma7 beszámolója szerint a volt szlovák külügyminiszter ezúttal odáig jutott, hogy Orbán Viktor személyét tette meg az orosz–ukrán háború kiindulópontjának. A szlovák Naživo műsorában ugyanis azt állította, hogy a magyar miniszterelnök beszélte rá Vlagyimir Putyint a 2022-es invázióra.

A magyarellenes politikus, aki korábban arról beszélt, hogy egy-egy találkozó előtt alkoholhoz nyúlt a nyugalma megőrzése érdekében, ezúttal is nehezen követhető gondolatmenettel állt elő. Káčer szerint Orbán Viktort már hosszabb ideje orosz ideológusok és hírszerzők segítik, és ez a kapcsolat nem csupán kampányidőszakokra korlátozódik.