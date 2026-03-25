Orbán Viktor egyetlen mondattal küldte padlóra António Costa brüsszeli kirohanását

A feszültség már a múlt heti csúcstalálkozón tetőzött, amikor több uniós vezető – António Costavel az élen – bírálta Orbán Viktor lépését, azt állítva, hogy Magyarország visszalépett egy korábbi megállapodástól. A portugál politikus a tanácskozások után úgy fogalmazott:

Senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot. Senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit.

Majd még tovább is ment, amikor kijelentette:

Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz. És ezt a magatartást a vezetők nem fogadhatják el.

Csakhogy a brüsszeli felháborodásból ezúttal is kimaradt a lényeg: Magyarország nem öncélúan élt a vétóval, hanem egy olyan helyzetben, amikor alapvető energiaellátási érdekei kerültek veszélybe, miután Ukrajna akadályozza a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállításokat. Ebben a megvilágításban a „zsarolásról” szóló vád inkább politikai retorikának hat, mint kiegyensúlyozott értékelésnek. Az uniós döntéshozatal ugyanis nem arról szól, hogy egyes tagállamok érdekeit figyelmen kívül hagyva kell végigvinni egy megállapodást, hanem éppen arról, hogy minden fél számára elfogadható kompromisszum szülessen – még akkor is, ha ez Brüsszelben kényelmetlen.