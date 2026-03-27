Nem engedi tovább az Európai Parlament a tech cégeknek a felhasználók ellenőrzését

2026. március 27. 21:23

Nem szavazta meg az Európai Parlament az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvtől való, érvényben lévő eltérés meghosszabbítását, ami lehetőséget adott a szolgáltatóknak, hogy felhasználóik üzeneteit szkenneljék, és kiszűrjék a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmakat.

2026. március 27. 21:23
Azzal, hogy az Európai Parlament elutasította az  ideiglenes rendelet meghosszabbítását, az április 3-án lejár, ami után a szolgáltatóknak nem lesz jogalapjuk szűrni a felhasználók üzeneteit – írja az Index.

Innentől kezdve illegálissá válik, hogy a szolgáltatók szűrjék a platformjaikon futó üzeneteket.

Az ideiglenes rendelet meghosszabbítását 228 EP-képviselő támogatta, azonban 311-en ellenezték, 92-en pedig tartózkodtak. A magyar EP-képviselők közül a Fidesz–KDNP bent lévő EP-képviselői támogatták a javaslatot, míg Borvendég Zsuzsanna (Mi Hazánk) tartózkodott a szavazás során. A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció EP-képviselői nem szavaztak.

Az EP azután szavazta le az ideiglenes rendelet meghosszabbítását, hogy március 11-én elfogadták az álláspontjukat a rendelet ideiglenes meghosszabbításáról, amiben rövidebb időtartamra, csak másfél évre hosszabbították volna azt meg. A tárgyalásokat meg is kezdték a tagállamok kormányaiból álló Európai Tanáccsal, azonban ezek nem vezettek eredményre.

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

