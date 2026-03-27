Nem engedi tovább az Európai Parlament a tech cégeknek a felhasználók ellenőrzését

Azzal, hogy az Európai Parlament elutasította az ideiglenes rendelet meghosszabbítását, az április 3-án lejár, ami után a szolgáltatóknak nem lesz jogalapjuk szűrni a felhasználók üzeneteit – írja az Index.

Innentől kezdve illegálissá válik, hogy a szolgáltatók szűrjék a platformjaikon futó üzeneteket.

Az ideiglenes rendelet meghosszabbítását 228 EP-képviselő támogatta, azonban 311-en ellenezték, 92-en pedig tartózkodtak. A magyar EP-képviselők közül a Fidesz–KDNP bent lévő EP-képviselői támogatták a javaslatot, míg Borvendég Zsuzsanna (Mi Hazánk) tartózkodott a szavazás során. A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció EP-képviselői nem szavaztak.