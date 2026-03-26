Történelmi ítélet Amerikából: a YouTube és az Instagram függőséget okoz a gyerekeknek

Depresszió, testképzavar, elmagányosodás

A felperes Kaley az eljárás során arról beszélt: hatévesen kezdte használni a YouTube-ot, kilencévesen az Instagramot, és nem ütközött akadályba a honlapok használata során. De alig lett tízéves, amikor szorongás és depresszió jelentkezett nála, amiket évekkel később diagnosztizált nála egy terapeuta. Kaley azt vallotta:

„Megszűnt a családommal való kapcsolatom, mert minden időmet a közösségi médiában töltöttem”.

Kaley-nél ráadásul rögtön megjelentek a testképzavarok is: megszállottan aggódni kezdett a fizikai megjelenése miatt, és kiskorától Instagram-szűrőket kezdett használni – orra kisebb lett, szemei ​​nagyobbak. A lánynál aztán diagnosztizálták a testképzavart – egy olyan állapotot, amely miatt az emberek túlzottan aggódnak a fizikai megjelenésük miatt, és megakadályozza őket abban, hogy úgy lássák magukat, mint mások.

A fiatal nő ügyvédjei a per során azzal érveltek, hogy az Instagram funkcióit, mint például a végtelen görgetést, úgy tervezték, hogy függőséget okozzanak. Az ügyvédek szerint a Meta növekedési célja az volt, hogy a fiatalokat is rávegye a platformok használatára. Érveik szerint a Meta és a YouTube „függőséggépezeteket” építettek, és nem akadályozták meg kellő felelősséggel a gyerekek hozzáférését a platformjaikhoz.