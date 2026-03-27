Lábon lőtte az ukránokat az iráni válság: ebből már nehezen fognak kijönni

Két katona Ukrajnában a Politicónak elmondta, hogy a legújabb ársokkok károsítják a harcjárművek, például a tankok, tüzérség és a páncélozott szállítók üzemanyag-készleteit. „Az üzemanyagárak szörnyűek” – mondta egy magas rangú ukrán katona a lapnak.

Még a fegyveres erőknél is nagyon korlátozott az üzemanyagunk jelenleg.”

Egy másik katona arról beszélt, hogy a dízel élvez prioritást az ország keleti részén – ahol a Donbász régióban koncentrálódó heves harcok továbbra is dúlnak – az orosz előrenyomulás ellen harcoló harci egységek számára.