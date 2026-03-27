Beismerték az ukránok: nem tudják pótolni a magyar gázt, még Ficóban reménykednek
Úgy tűnik, Zelenszkijék túltaktikázták magukat.
Az Irán elleni amerikai-izraeli támadás által kiváltott energiaválság veszélyezteti Kijev üzemanyag-ellátását és háborús erőfeszítéseit.
Két katona Ukrajnában a Politicónak elmondta, hogy a legújabb ársokkok károsítják a harcjárművek, például a tankok, tüzérség és a páncélozott szállítók üzemanyag-készleteit. „Az üzemanyagárak szörnyűek” – mondta egy magas rangú ukrán katona a lapnak.
Még a fegyveres erőknél is nagyon korlátozott az üzemanyagunk jelenleg.”
Egy másik katona arról beszélt, hogy a dízel élvez prioritást az ország keleti részén – ahol a Donbász régióban koncentrálódó heves harcok továbbra is dúlnak – az orosz előrenyomulás ellen harcoló harci egységek számára.
„Nem vagyunk a frontvonalon” – mondta a helyszínről. „Tehát nem vagyunk prioritás... a tartályaink és egyéb szarságaink nem mozognak sokat, így kisebb prioritást élvez a dízel üzemanyag küldése nekünk, mint mondjuk más egységeknek.” Mindketten jegyrendszerről beszéltek, bár hozzátették, hogy a helyzet nem súlyos. Az ukrán civil lakosság benzinárai is az egekbe szöktek.
Amióta Irán blokád alá vonta a Hormuzi-szorost – a keskeny vízi utat, amelyen a világ nyersolajának és cseppfolyósított földgázának több mint 20 százaléka halad át –, az olajárak hordónként akár 120 dollárra is felszöktek, ami globális recessziótól való félelmeket kelt.
Az ukrán energiaügyi minisztérium szóvivője azonban azt közölte a Politicóval, hogy „nincs üzemanyaghiány az ukrán piacon”,
hozzátéve: „az ukrán kormány a piaci szereplőkkel együttműködve továbbra is diverzifikálja az ellátási útvonalakat, hogy megfelelő üzemanyagszintet biztosítson a fegyveres erők, az ipar és a nagyközönség igényeinek kielégítésére”. Március közepén Ukrajna energiaügyi minisztere azt nyilatkozta a törvényhozóknak, hogy az ország jelenleg üzemanyagának mintegy 85 százalékát külföldről importálja, így nagymértékben függ az európai és amerikai külső beszállítóktól.
Fotó: AFP