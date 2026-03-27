Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szlovákia gáz magyarország ukrajna taktika rendelet orbán viktor

Beismerték az ukránok: nem tudják pótolni a magyar gázt, még Ficóban reménykednek

2026. március 27. 10:45

Úgy tűnik, Zelenszkijék túltaktikázták magukat.

Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiai Intézet vezetője riadót fújt, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök március 25-én bejelentette, Magyarország fokozatosan leállíthatja a szállításokat Ukrajna felé.

Korolcsuk az Espresso hírlapnak azt nyilatkozta, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajnának jelenleg nincs valódi alternatívája a Magyarországon keresztül érkező gázra, amely az ország teljes ellátásának a felét teszi ki”.

Az intézetvezető szerint bár papíron léteznek alternatív útvonalak – Lengyelország, Szlovákia vagy Románia irányából –, de ezek több okból sem jelentenek valódi megoldást, mivel

  • ezeknek korlátozott a kapacitásuk;
  • a gáz beszerzése „méregdrága” lenne;
  • arról nem is beszélve, hogy Kijev így is az „orosz hadigépezetet támogatná”.

Korolcsuk arról is beszélt, hogy 

a kereskedők nem Svájcból vagy Németországból hoznak gázt, hanem azt adják tovább, ami fizikailag elérhető – és ez is jellemzően orosz gáz.

Az ukrán energetikai szakértő rámutatott arra is, hogy Magyarország gyakorlatilag közvetítő szerepet játszik: megvásárolja az orosz gázt, majd tovább értékesíti Ukrajnának. Így hiába jelennek meg a tranzakciókban különböző kereskedők, a fizikai forrás változatlan marad.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy felmerülhet Azerbajdzsán mint alternatív beszállító, azonban az sem valódi megoldás, mivel az ország évente mintegy 10 milliárd köbméter gázt exportál Európába, de ennek jelentős része már le van kötve, például Olaszország irányába az Adria gázvezetéken keresztül.

Ficót is magukra haragították

Míg Szlovákia szerepe szintén korlátozott. Bár elvileg alternatív útvonal lehetne, valójában ők is Magyarországon keresztül jutnak orosz gázhoz, tehát nem számítanak független forrásnak. 

Ráadásul politikai akadályok is akadnak: 

Robert Fico szlovák kormányfő valószínűleg nem vállalná a kockázatos közvetítői szerepet, azzal párhuzamosan, hogy Ukrajna az ő hazáját is zsarolni próbálja.

Jurij Korolcsuk arra is felhívta a figyelmet, hogy Szlovákia korábban már korlátozta az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-támogatást is, válaszul arra, hogy Kijev leállította az orosz olajszállítmányokat a Barátság vezetéken keresztül. 

A Világgazdaság az ukrán lap cikke alapján azt írta, hogy úgy tűnik tehát, hogy az ukrán kormánynak „sikerült kirúgnia a sámlit” a saját energiabiztonsága alól, és támogatók nélkül maradt.

Hozzátették, hogy  

a magyar gázcsapot bármikor újra ki lehetne nyitni, ehhez mindössze arra lenne szükség, hogy Ukrajna felhagyjon az „energiaterrorral”

Orbán Viktor ugyanis a magyarországi gázszállítmányok leállításakor világos feltételeket szabott meg: az ellátás addig csökken, majd pedig szünetel, amíg nem áll helyre az orosz olaj tranzitja a Barátság kőolajvezetéken keresztül – emlékeztetett a gazdasági lap.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palinkasji
2026. március 27. 11:57
Az nem probléma az együgyűeknek, hogy az orosz eredetű gázzal eddig "Putyin háborús rendszerét erősítették" csak az orosz kőolajjal volt baj, de azzal is csak addig, amíg nem lett finomítva és nem ment feléjük üzemanyag formájában? Olyan következetesek, hogy az szinte fáj.
Válasz erre
0
0
elenor64
2026. március 27. 11:51
Tegnap a HÍR fm rádióban "iszom" Szanyi kapitány azt ecsetelte, hogy ez semmi gondot nem okoz az ukránoknak, szinte már önellátóak. Megkérdőjelezte Hartai Olivér állítását , aki szerint ez komoly gondot fog ez okozni az ukránoknak. Akkor kinek van igaza?
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 27. 11:49
SzkeptiKUSSbenito 2026. március 27. 11:43 Nekünk se a következő három hónap okoz gondot! Biztos?
Válasz erre
0
0
aninom
2026. március 27. 11:48
Én nem hiszek az ukránoknak. Szanyi kapitány a Kommentben elmondta, hogy az ukránok diverzifikáltak és meg sem érzik a magyar gáz leállítását.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!