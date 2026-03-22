Komoly figyelmeztetést kapott Európa: ne higgyük, hogy Irán messze van, és a keze nem ér el idáig

Megremegett a nyugati világ: egyetlen húzás elég volt Irántól, hogy Londontól Párizsig mindenkit rettegésben tartson
Saját maguk cáfolták meg a rezsim korábbi állítását.
Már nem csak regionális a fenyegetés.
„Irán immár Európa mélyére is képes csapást mérni” – erről beszélt Benjamin Netanyahu egy rakétatámadás helyszínén, az izraeli Arad városában az Iran International beszámolója szerint.
Az izraeli kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Teherán nemrég egy interkontinentális ballisztikus rakétát indított a Diego Garcia sziget felé, amely mintegy 4000 kilométerre található. Mint fogalmazott:
Mindig figyelmeztettem erre. Most már képesek mélyen Európába is elérni.”
Ezt is ajánljuk a témában
Netanjahu azt is állította, hogy Irán már korábban is végrehajtott támadásokat európai célpontok ellen, példaként Ciprust említve. Szerinte az iráni rezsim
Az izraeli miniszterelnök azzal is vádolta Iránt, hogy civil célpontokat és vallási helyszíneket támad. Elmondása szerint rakétákat lőttek Jeruzsálemre is, közvetlenül a három monoteista vallás szent helyei – köztük a Siratófal és az al-Aksza mecset – közelébe.
Ezt is ajánljuk a témában
„Már régóta mondjuk: az iráni terrorista rezsim globális fenyegetést jelent” – írja az IDF.
A konfliktus szerinte nemcsak katonai, hanem gazdasági dimenzióval is bír: Irán a Hormuzi-szoroson keresztül a globális energiaellátást is veszélyezteti.
Netanjahu ezért globális fellépést sürgetett, és arra szólította fel a világ vezetőit, hogy csatlakozzanak az Egyesült Államokhoz és Izraelhez.
Ez nemcsak a mi biztonságunkról szól, hanem az egész világéról”
– hangsúlyozta.
A Mandinernek korábban Horváth József biztonságpolitikai szakértő beszélt arról, hogy bármennyire is igyekszik bagatellizálni a hazai ellenzék a perzsa állam jelentette fenyegetést, Magyarország is a lehetséges megtorlások akciórádiuszában található.
Ezt is ajánljuk a témában
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint a kormány nem pánikot kelt, hanem a dolgát végzi, amikor a közel-keleti helyzet és az ukrán fenyegetés miatt biztonsági intézkedéseket tesz.
Fotó: ATTA KENARE / AFP