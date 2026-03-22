Európa Benjamin Netanyahu iráni háború fenyegetés Irán Izrael

Komoly figyelmeztetést kapott Európa: ne higgyük, hogy Irán messze van, és a keze nem ér el idáig

2026. március 22. 16:52

Már nem csak regionális a fenyegetés.

„Irán immár Európa mélyére is képes csapást mérni” – erről beszélt Benjamin Netanyahu egy rakétatámadás helyszínén, az izraeli Arad városában az Iran International beszámolója szerint.

Az izraeli kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Teherán nemrég egy interkontinentális ballisztikus rakétát indított a Diego Garcia sziget felé, amely mintegy 4000 kilométerre található. Mint fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Mindig figyelmeztettem erre. Most már képesek mélyen Európába is elérni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Netanjahu azt is állította, hogy Irán már korábban is végrehajtott támadásokat európai célpontok ellen, példaként Ciprust említve. Szerinte az iráni rezsim

mindenkit célkeresztbe vett”.

Az izraeli miniszterelnök azzal is vádolta Iránt, hogy civil célpontokat és vallási helyszíneket támad. Elmondása szerint rakétákat lőttek Jeruzsálemre is, közvetlenül a három monoteista vallás szent helyei – köztük a Siratófal és az al-Aksza mecset – közelébe.

Ezt is ajánljuk a témában

A konfliktus szerinte nemcsak katonai, hanem gazdasági dimenzióval is bír: Irán a Hormuzi-szoroson keresztül a globális energiaellátást is veszélyezteti.

Netanjahu ezért globális fellépést sürgetett, és arra szólította fel a világ vezetőit, hogy csatlakozzanak az Egyesült Államokhoz és Izraelhez.

Ez nemcsak a mi biztonságunkról szól, hanem az egész világéról”

– hangsúlyozta.

A Mandinernek korábban Horváth József biztonságpolitikai szakértő beszélt arról, hogy bármennyire is igyekszik bagatellizálni a hazai ellenzék a perzsa állam jelentette fenyegetést, Magyarország is a lehetséges megtorlások akciórádiuszában található.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

astra04
2026. március 22. 17:47
Remélem ha a kecskebaszó elmebeteg gecik kilövik az első rakétát bármelyik Európai országra, utána a NATO a földdel teszi egyenlővé azt a retkes szarfészket! A föld rákos daganatai ezek az elmebeteg valláskárosult hulladékok.
sarzal
2026. március 22. 17:07
Akkor ezek szerint még nem nyerték meg eddig kétszer azt a háborút.....ki hallott már olyant hogy a megtámadott védekezik? Bombázással nem lehet háborút nyerni, odamenni meg nem nagyon szeretnének mert az életekbe kerül.
cirmos
•••
2026. március 22. 17:03 Szerkesztve
nem gondolnám, hogy van realitása a dolognak, de ha igen, akkor azt majd orbán játszópajtásainak köszönhetjük. még jó, hogy trump és netanjahu nem jelent meg a cpac-on, mert akkor az egyes számú célpont már adott lenne.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!