Félelmetes térkép került elő a háborús övezetből: Budapest is az iráni rakéták hatótávolságán belül van
2026. március 22. 06:43
„Már régóta mondjuk: az iráni terrorista rezsim globális fenyegetést jelent” – írja az IDF.
2026. március 22. 06:43
A Világgazdaság arról ír, hogy az Izraeli Védelmi Erők szombaton megosztottak egy megdöbbentő térképet. London és Párizs mellett Budapest is veszélyben lehet, írják. A grafikon lényegében becslést készít Irán ballisztikus arzenáljának hatótávolságáról, és amely alapján szinte egész Európa, beleértve Magyarországot is, az Iránból kilőtt rakéták hatótávolságán belül van. Az iráni rakéták tehát fenyegetést jelentenek a teljes kontintensre – derült ki.
Emlékeztetnek: a grafikont azok után tették közzé, hogy az Indiai-óceánon található Diego Garcia közös amerikai-brit katonai bázis elleni támadási kísérletet hajtott végre Irán. Bár helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért aggodalomra okot adó, mert a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami jócskán meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres csapásmérő képességét – tudjuk meg.
Az IDF szerint Irán a hadművelet kezdete óta először indított el egy olyan nagy hatótávolságú rakétát, amely mintegy 4 ezer kilométeres távolságot képes megtenni.
„Már régóta mondjuk: az iráni terrorista rezsim globális fenyegetést jelent. Most pedig olyan rakétákkal rendelkezik, amelyek eljuthatnak Londonba, Párizsba vagy Berlinbe”
– írják az X-en.
Leszögezik: Irán évek óta fejleszt közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amelyek katonai stratégiájának kulcsfontosságú elemei. Az olyan rendszerek, mint a Sajjil, a Ghadr és az Emad, lehetővé teszik számára, hogy lefedje a Közel-Kelet és a Földközi-tenger keleti részének nagy részét. Az Etemad típusú rakéta hatótávolsága 1700 kilométer, ezzel Irán például Izrael bármely részét képes elérni.
A felderítésre és közvetlen csapásokra egyaránt használt
támadó drónokkal kombinálva Irán olyan képességekkel rendelkezik, amelyek veszélyeztethetik a katonai bázisokat, az energetikai infrastruktúrát és a tengeri útvonalakat a régióban
– írja a lap.
❗️The Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of Operation Roaring Lion that could reach a distance of ~4,000 km.
During Operation Rising Lion in June 2025, the IDF revealed that the Iranian regime has intentions to develop… pic.twitter.com/iliERIu2hV
