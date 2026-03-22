Félelmetes térkép került elő a háborús övezetből: Budapest is az iráni rakéták hatótávolságán belül van

A Világgazdaság arról ír, hogy az Izraeli Védelmi Erők szombaton megosztottak egy megdöbbentő térképet. London és Párizs mellett Budapest is veszélyben lehet, írják. A grafikon lényegében becslést készít Irán ballisztikus arzenáljának hatótávolságáról, és amely alapján szinte egész Európa, beleértve Magyarországot is, az Iránból kilőtt rakéták hatótávolságán belül van. Az iráni rakéták tehát fenyegetést jelentenek a teljes kontintensre – derült ki.

Emlékeztetnek: a grafikont azok után tették közzé, hogy az Indiai-óceánon található Diego Garcia közös amerikai-brit katonai bázis elleni támadási kísérletet hajtott végre Irán. Bár helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért aggodalomra okot adó, mert a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami jócskán meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres csapásmérő képességét – tudjuk meg.