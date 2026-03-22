Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán rakéta párizs london csehország katonai bázis budapest

Félelmetes térkép került elő a háborús övezetből: Budapest is az iráni rakéták hatótávolságán belül van

2026. március 22. 06:43

„Már régóta mondjuk: az iráni terrorista rezsim globális fenyegetést jelent” – írja az IDF.

2026. március 22. 06:43
A Világgazdaság arról ír, hogy az Izraeli Védelmi Erők szombaton megosztottak egy megdöbbentő térképet. London és Párizs mellett Budapest is veszélyben lehet, írják. A grafikon lényegében becslést készít Irán ballisztikus arzenáljának hatótávolságáról, és amely alapján szinte egész Európa, beleértve Magyarországot is, az Iránból kilőtt rakéták hatótávolságán belül van. Az iráni rakéták tehát fenyegetést jelentenek a teljes kontintensre – derült ki.

Emlékeztetnek: a grafikont azok után tették közzé, hogy az Indiai-óceánon található Diego Garcia közös amerikai-brit katonai bázis elleni támadási kísérletet hajtott végre Irán. Bár helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért aggodalomra okot adó, mert a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami jócskán meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres csapásmérő képességét – tudjuk meg.

Az IDF szerint Irán a hadművelet kezdete óta először indított el egy olyan nagy hatótávolságú rakétát, amely mintegy 4 ezer kilométeres távolságot képes megtenni.

„Már régóta mondjuk: az iráni terrorista rezsim globális fenyegetést jelent. Most pedig olyan rakétákkal rendelkezik, amelyek eljuthatnak Londonba, Párizsba vagy Berlinbe”

 – írják az X-en.

Leszögezik: Irán évek óta fejleszt közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amelyek katonai stratégiájának kulcsfontosságú elemei. Az olyan rendszerek, mint a Sajjil, a Ghadr és az Emad, lehetővé teszik számára, hogy lefedje a Közel-Kelet és a Földközi-tenger keleti részének nagy részét. Az Etemad típusú rakéta hatótávolsága 1700 kilométer, ezzel Irán például Izrael bármely részét képes elérni.

A felderítésre és közvetlen csapásokra egyaránt használt 

támadó drónokkal kombinálva Irán olyan képességekkel rendelkezik, amelyek veszélyeztethetik a katonai bázisokat, az energetikai infrastruktúrát és a tengeri útvonalakat a régióban

 – írja a lap.

Nyitókép: X

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2026. március 22. 07:12
"Már Taybehet, Ciszjordánia egyetlen és utolsó keresztény települését pusztítják a zsidók. Több napja gyakorlatilag átvették az ellenőrzést a terület felett, a helyi plébános pedig nemzetközi segítséget kér, de persze Izrael terrorállammal szemben nem valószínű, hogy bármely nemzet ki fog állni, történjék bármilyen brutális atrocitás is..." Ilyenek ezek a cionista patkányok...
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. március 22. 06:58
A terrorista IDF közleményét hozza le vasárnap reggel a cionszar Mandiner... Versenyt fut a tokmányorrú Szalai Megyeri rabbi Neokohnjával az undorítósági versenyben.
Válasz erre
1
0
bakafant-28
2026. március 22. 06:54
Undorító ez a tendenciózus zsidóseggnyalás.Vajon,a jenki,izraeli rakéták hatótávolsága miért nem érdekel senkit?Ők a világ csúcs- agresszorai,évi több háborút is indítanak,(akár egyszerre többet is) mondvacsinált okokkal.Pezsia ~ 2000 éve KIZÁRÓLAG védekező háborúk részese.Kitől is kell rettegni?
Válasz erre
3
1
Farkasvölgyi
2026. március 22. 06:50
ennyire szarul állnak a nácionok közel-keleten, hogy a szart amit kavartak, megpróbálják szétteríteni...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!