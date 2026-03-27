Ismeretlen COVID-variáns ütötte fel a fejét: semmilyen oltás nem véd ellene

Köszönjük, Von der Leyen: milliárdokat követel a Pfizer Magyarországtól
A variánst már a szennyvízben is azonosították, ami azt jelenti, hogy a vírus valós elterjedése már a vártnál nagyobb lehet.
BA.3.2 néven egy olyan, új COVID-variáns kezdett terjedni az Egyesült Államokban, amely kutatók szerint képes lehet kikerülni a jelenlegi vakcinák által biztosított immunvédelmet – írja az Independent.
A variánst eddig több forrásból is azonosították: utazók és kórházi betegek közt, valamint szennyvízvizsgálatoknál is. Utóbbi különösen fontos jelzés, mivel azt mutatja, hogy a vírus valós elterjedtsége nagyobb lehet annál, mint amit a klinikai adatok alapján látni lehet.
A szakértők szerint a variáns genetikai szempontból jelentősen eltér a korábban domináns JN.1 vonaltól.
Ez azért fontos, mert a jelenlegi vakcinák elsősorban erre a törzsekre lettek optimalizálva, így felmerül a kérdés, hogy szükség lehet-e az oltások frissítésére.
Laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy az újonnan felfedezett variáns gyengébben reagál az oltások által kiváltott ellenanyagokra, mint a jelenleg elterjedt törzsek.
Lengyelország és Románia is hasonló cipőben jár.
Ennek ellenére a jelenlegi adatok nem utalnak arra, hogy a BA.3.2 súlyosabb betegséget okozna. A vizsgált esetek között idősebb, alapbetegségekkel rendelkező páciensek és egy gyermek is szerepelt, és minden érintett felépült.
Jelenleg a BA.3.2 több mint húsz amerikai államban jelen van. A járvány jelenlegi szakaszában azonban a Covid-19 már endémiás betegségnek számít, ami azt jelenti, hogy a vírus folyamatosan jelen van, és időről időre új variánsok jelennek meg. A szakértők szerint ez természetes folyamat, de fontos, hogy a közegészségügyi válaszlépések – például az oltások fejlesztése – lépést tartsanak a változásokkal.
Nyitókép: Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP