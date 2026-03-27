Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
covid - 19 koronavírus oltás vírus Egyesült Államok

Ismeretlen COVID-variáns ütötte fel a fejét: semmilyen oltás nem véd ellene

2026. március 27. 10:34

A variánst már a szennyvízben is azonosították, ami azt jelenti, hogy a vírus valós elterjedése már a vártnál nagyobb lehet.

BA.3.2 néven egy olyan, új COVID-variáns kezdett terjedni az Egyesült Államokban, amely kutatók szerint képes lehet kikerülni a jelenlegi vakcinák által biztosított immunvédelmet – írja az Independent.

A variánst eddig több forrásból is azonosították: utazók és kórházi betegek közt, valamint szennyvízvizsgálatoknál is. Utóbbi különösen fontos jelzés, mivel azt mutatja, hogy a vírus valós elterjedtsége nagyobb lehet annál, mint amit a klinikai adatok alapján látni lehet.

A szakértők szerint a variáns genetikai szempontból jelentősen eltér a korábban domináns JN.1 vonaltól. 

Ez azért fontos, mert a jelenlegi vakcinák elsősorban erre a törzsekre lettek optimalizálva, így felmerül a kérdés, hogy szükség lehet-e az oltások frissítésére.

Laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy az újonnan felfedezett variáns gyengébben reagál az oltások által kiváltott ellenanyagokra, mint a jelenleg elterjedt törzsek.

Ennek ellenére a jelenlegi adatok nem utalnak arra, hogy a BA.3.2 súlyosabb betegséget okozna. A vizsgált esetek között idősebb, alapbetegségekkel rendelkező páciensek és egy gyermek is szerepelt, és minden érintett felépült.

Jelenleg a BA.3.2 több mint húsz amerikai államban jelen van. A járvány jelenlegi szakaszában azonban a Covid-19 már endémiás betegségnek számít, ami azt jelenti, hogy a vírus folyamatosan jelen van, és időről időre új variánsok jelennek meg. A szakértők szerint ez természetes folyamat, de fontos, hogy a közegészségügyi válaszlépések – például az oltások fejlesztése – lépést tartsanak a változásokkal.

Nyitókép: Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nzoltan-818
2026. március 27. 11:57
Rohadnának meg akik újabbnál újabb COVID-variánsokat fejlesztenek ki. Úgy látszik nem nyugszanak amíg az emberiség legalább felét ki nem irtják.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. március 27. 11:49
Cím: “..semmilyen oltás nem véd ellene“ Az újonnan felfedezett variáns gyengébben reagál az oltások által kiváltott ellenanyagokra, mint a jelenleg elterjedt törzsek. Gyengébb reakció, tehát nem véd! Semmi szennyvíz + 0 beteg -kontaktus a védelem?! Akár a beteg alkoholista:‘ Soha többet nem piálok ma!‘
Válasz erre
0
0
bagira004
•••
2026. március 27. 11:49 Szerkesztve
Különös mindig akkor jön a pusztító betegség amikor a háborús helyzet veszélyes vagy óriási hiánycikk lép fel , országokat lehet zsarolni valami féle energiával gyanítom valamerről küldik irányítják , hogy a népek rettegjenek féljenek zsarolhatóvá válnak. Bajokra rátesznek még egy lapáttal , covid vakcina biznisz bizonyíték , mások halálából nyerészkednek . Brüsszeli emberkedés már látható volt a vakcinákkal késtek ezért a kormány máshonnan szerezte be az emberek életét mentette . Nyugati tőkés világ hajjazza a kommunisták kegyetlenkedő korszakát . . Ezek karöltve volultak soha többé népirtás , alig fordítottak hátat máris az ukrán kegyetlenkedő háborúba bekapcsolódtak , közben a kutya se hívta őket , politikailag semmi közük nem volt hozzá . De a haszonért tették.
Válasz erre
1
1
astra04
2026. március 27. 11:44
A vakcinagyártók ismét nyerészkedni akarnak. Dugják fel maguknak a covid oltást!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!