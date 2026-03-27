Ismeretlen COVID-variáns ütötte fel a fejét: semmilyen oltás nem véd ellene

BA.3.2 néven egy olyan, új COVID-variáns kezdett terjedni az Egyesült Államokban, amely kutatók szerint képes lehet kikerülni a jelenlegi vakcinák által biztosított immunvédelmet – írja az Independent.

A variánst eddig több forrásból is azonosították: utazók és kórházi betegek közt, valamint szennyvízvizsgálatoknál is. Utóbbi különösen fontos jelzés, mivel azt mutatja, hogy a vírus valós elterjedtsége nagyobb lehet annál, mint amit a klinikai adatok alapján látni lehet.