03. 27.
péntek
pfizer ursula von der leyen brüsszel magyarország európai bizottság

Köszönjük, Von der Leyen: milliárdokat követel a Pfizer Magyarországtól

2026. március 27. 09:37

Brüsszelben dönthetnek arról, hogy ki kell-e fizetnie Magyarországnak az át nem vett vakcinák árát a Pfizernek – az üzletet az Európai Bizottság elnöke SMS-ben tárgyalta le a cég vezérigazgatójával.

null

Lengyelország, Magyarország és Románia jogi vitában állnak a Pfizerrel és BioNTechhel Brüsszelben, miután nem fizették ki a Covid-vakcinákra vonatkozó szerződéses kötelezettségeiket – írja az Euractiv.

Mint ismert,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Covid-járvány idején SMS-üzenetekben tárgyalta le több milliárd dollár értékű vakcina beszerzését a Pfizer vezetőjével, a nyilvánosság teljes kizárása mellett.

Az ügyben indított vizsgálat során kiderült, hogy Von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a nyomozást, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és az igazgató, Albert Bourla között.

A magyar kormány késleltette a 2021-ben megrendelt vakcinák átvételét és megtagadta a fizetést, a Pfizer most mintegy 60 millió eurót követel.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. március 27. 11:39
Hogyne,az összeset amit sms-ben rendeltél.a férjedtöl.A kurva anyádat ukrán náci.Faszzongorista kapcaromgya.
Válasz erre
1
0
mokukka
2026. március 27. 11:33
Követeljék attól aki megrendelte SMS-be.
Válasz erre
2
0
hunyadyt
2026. március 27. 11:15
nuevoreynuevaley 2026. március 27. 10:25 Szürreális amikor egy ilyen fizetett mindenszarista féreg kezd el "szargyártózni". Szopkodd inkább tovább urad és parancsolód, a hohol muzsik farkát, ennél még az is kevésbé gusztustalan. És még fizetnek is érte, balfasz szektás.
Válasz erre
5
0
google-2
2026. március 27. 11:14
Reméljük, le is papírozta a Führerina a szerződéseket, minek a telefonjába keresgélni? Az nem lehet, hogy ekkora értékű szerződéseket sms-en bonyolítsanak le!
Válasz erre
3
0
