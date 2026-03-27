Köszönjük, Von der Leyen: milliárdokat követel a Pfizer Magyarországtól

Korrupciós ügyek és botrányok sora – így kormányozza Európát Ursula von der Leyen
Kolibri projekt, Pfizergate és az európai gazdák ellehetetlenítése. A bizottsági elnök mintha direkt rosszat akarna az unió, sőt, az egész kontinens lakóinak.
Brüsszelben dönthetnek arról, hogy ki kell-e fizetnie Magyarországnak az át nem vett vakcinák árát a Pfizernek – az üzletet az Európai Bizottság elnöke SMS-ben tárgyalta le a cég vezérigazgatójával.
Lengyelország, Magyarország és Románia jogi vitában állnak a Pfizerrel és BioNTechhel Brüsszelben, miután nem fizették ki a Covid-vakcinákra vonatkozó szerződéses kötelezettségeiket – írja az Euractiv.
Mint ismert,
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Covid-járvány idején SMS-üzenetekben tárgyalta le több milliárd dollár értékű vakcina beszerzését a Pfizer vezetőjével, a nyilvánosság teljes kizárása mellett.
Az ügyben indított vizsgálat során kiderült, hogy Von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a nyomozást, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és az igazgató, Albert Bourla között.
A magyar kormány késleltette a 2021-ben megrendelt vakcinák átvételét és megtagadta a fizetést, a Pfizer most mintegy 60 millió eurót követel.
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.