Iráni háború: szárazföldi hadműveltre készülhet az Egyesült Államok

A hónap elején az Axios arról számolt be, hogy a kormányzat fontolgatja a sziget elfoglalását vagy blokád alá vonását, hogy nyomást gyakoroljon Iránra a Hormuzi-szoros – a világ egyik legfontosabb hajózási csatornája, amely Irán partjainak déli részén található – újbóli megnyitása érdekében.

A szigeten Irán nyersolajának hatalmas mennyiségét dolgozzák fel, amelyet csöveken keresztül szállítanak ki a szárazföldről

Egy ideje már spekulációk folynak arról, hogy az amerikai erők valamikor megpróbálják-e elfoglalni a Kharg-szigetet.

Miért fontos a Kharg-sziget?

A sziget elfoglalása nemcsak elzárná Irán olajexportját, hanem kiindulópontot is jelenthetne a szárazföld elleni támadásokhoz.

A Financial Timesnak adott interjúban Trump így nyilatkozott: