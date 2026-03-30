Iráni háború: szárazföldi hadműveltre készülhet az Egyesült Államok

Orosz energia nélkül nem tartható fenn az alacsony rezsi – a tiszás energiaterv pedig brutális drágulást hozna
Nemcsak a Tisza Párt vezetője, de két politikusa: Tarr és Kapitány is beszélt már arról a lépésről, ami súlyosan érintené a magyarokat.
Egy olyan szigetet foglalnának el, amely nélkül az Iszlám Forradalmi Gárda háborúzási képességei jelentősen csökkenhetnek.
Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Államok további lépéseket tehet egy Irán partjainál fekvő kis sziget ellen, amelyen egy jelentős olajterminál található.
Vasárnap a Financial Timesnak adott interjúban Trump kijelentette, hogy „el akarja venni” Irán olaját, és fontolóra vette a Kharg-sziget elfoglalását. Hozzátette azonban, hogy egy ilyen művelet „azt jelentené, hogy egy ideig ott kell maradnunk”.
A BBC egy hosszas elemzésben foglalkozott azzal miért is olyan fontos a Kharg-sziget.
Március 13-án Trump kijelentette, hogy az amerikai erők „teljesen megsemmisítették” a sziget minden katonai célpontját, de az amerikai hadsereg nem támadta meg az olajipari infrastruktúrát.
A hónap elején az Axios arról számolt be, hogy a kormányzat fontolgatja a sziget elfoglalását vagy blokád alá vonását, hogy nyomást gyakoroljon Iránra a Hormuzi-szoros – a világ egyik legfontosabb hajózási csatornája, amely Irán partjainak déli részén található – újbóli megnyitása érdekében.
A szigeten Irán nyersolajának hatalmas mennyiségét dolgozzák fel, amelyet csöveken keresztül szállítanak ki a szárazföldről
Egy ideje már spekulációk folynak arról, hogy az amerikai erők valamikor megpróbálják-e elfoglalni a Kharg-szigetet.
A sziget elfoglalása nemcsak elzárná Irán olajexportját, hanem kiindulópontot is jelenthetne a szárazföld elleni támadásokhoz.
A Financial Timesnak adott interjúban Trump így nyilatkozott:
„Talán elfoglaljuk a Kharg-szigetet, talán nem. Sok lehetőségünk van.”
A hétvégén további 3500 amerikai tengerész és tengerészgyalogos érkezett a Közel-Keletre az USS Tripoli hadihajó által vezetett egység részeként.
A sziget elfoglalása gyakorlatilag elvágná a Forradalmi Gárda (IRGC) gazdasági mentőkötelét, ami hatással lenne a háborúzási képességére.
Ha az amerikaiak elfoglalják a szigetet, nyomást gyakorolhatnak Iránra, hogy nyissa meg a Hormuzi-szorost.
A katonai szakértők szerint a sziget elfoglalására irányuló bármely művelete viszonylag kis léptékű lenne, de kihívást jelentene. Az amerikai partraszálló erőknek jelentős távolságokat kellene megtenniük, akár haditengerészeti hajókon, akár légi partraszálló erők részeként.
Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán parlamenti elnöke figyelmeztetett, hogy országának erői „várják az amerikai katonákat”. Korábban egy iráni katonai tisztviselő a helyi médiának azt mondta, hogy szárazföldi invázió esetén a Vörös-tengeri hajóforgalom lesz a célpont. Források a CNN-nek azt mondták, hogy Irán az elmúlt hetekben megerősítette védelmét a Kharg-szigeten a fenyegetésre reagálva, többek között további katonai személyzet és légvédelem telepítésével.
Teherán további vállról indítható föld-levegő rakétákat küldött a szigetre, és csapdákat állított fel, többek között gyalogsági és páncélellenes aknákat a szigetet körülvevő vizeken.
Nyitókép: Saeed KHAN / AFP
