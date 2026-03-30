Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
03. 30.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 30.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bbc kharg - sziget irán egyesült államok

Iráni háború: szárazföldi hadműveltre készülhet az Egyesült Államok

2026. március 30. 14:00

Egy olyan szigetet foglalnának el, amely nélkül az Iszlám Forradalmi Gárda háborúzási képességei jelentősen csökkenhetnek.

Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Államok további lépéseket tehet egy Irán partjainál fekvő kis sziget ellen, amelyen egy jelentős olajterminál található.

Vasárnap a Financial Timesnak adott interjúban Trump kijelentette, hogy „el akarja venni” Irán olaját, és fontolóra vette a Kharg-sziget elfoglalását. Hozzátette azonban, hogy egy ilyen művelet „azt jelentené, hogy egy ideig ott kell maradnunk”.

A BBC egy hosszas elemzésben foglalkozott azzal miért is olyan fontos a Kharg-sziget. 

Március 13-án Trump kijelentette, hogy az amerikai erők „teljesen megsemmisítették” a sziget minden katonai célpontját, de az amerikai hadsereg nem támadta meg az olajipari infrastruktúrát.

A hónap elején az Axios arról számolt be, hogy a kormányzat fontolgatja a sziget elfoglalását vagy blokád alá vonását, hogy nyomást gyakoroljon Iránra a Hormuzi-szoros – a világ egyik legfontosabb hajózási csatornája, amely Irán partjainak déli részén található – újbóli megnyitása érdekében.

A szigeten Irán nyersolajának hatalmas mennyiségét dolgozzák fel, amelyet csöveken keresztül szállítanak ki a szárazföldről

Egy ideje már spekulációk folynak arról, hogy az amerikai erők valamikor megpróbálják-e elfoglalni a Kharg-szigetet.

Miért fontos a Kharg-sziget?

A sziget elfoglalása nemcsak elzárná Irán olajexportját, hanem kiindulópontot is jelenthetne a szárazföld elleni támadásokhoz.
A Financial Timesnak adott interjúban Trump így nyilatkozott: 

„Talán elfoglaljuk a Kharg-szigetet, talán nem. Sok lehetőségünk van.”

A hétvégén további 3500 amerikai tengerész és tengerészgyalogos érkezett a Közel-Keletre az USS Tripoli hadihajó által vezetett egység részeként.

A sziget elfoglalása gyakorlatilag elvágná a Forradalmi Gárda (IRGC) gazdasági mentőkötelét, ami hatással lenne a háborúzási képességére.

Ha az amerikaiak elfoglalják a szigetet, nyomást gyakorolhatnak Iránra, hogy nyissa meg a Hormuzi-szorost. 

A katonai szakértők szerint a sziget elfoglalására irányuló bármely művelete viszonylag kis léptékű lenne, de kihívást jelentene. Az amerikai partraszálló erőknek jelentős távolságokat kellene megtenniük, akár haditengerészeti hajókon, akár légi partraszálló erők részeként.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán parlamenti elnöke figyelmeztetett, hogy országának erői „várják az amerikai katonákat”. Korábban egy iráni katonai tisztviselő a helyi médiának azt mondta, hogy szárazföldi invázió esetén a Vörös-tengeri hajóforgalom lesz a célpont. Források a CNN-nek azt mondták, hogy Irán az elmúlt hetekben megerősítette védelmét a Kharg-szigeten a fenyegetésre reagálva, többek között további katonai személyzet és légvédelem telepítésével.

Teherán további vállról indítható föld-levegő rakétákat küldött a szigetre, és csapdákat állított fel, többek között gyalogsági és páncélellenes aknákat a szigetet körülvevő vizeken. 

Nyitókép: Saeed KHAN / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alaba2
2026. március 30. 15:27
Rég elveszítette már a látszatát is ez az Cion indítatású háború! Az eddigi eredmények katasztrofálisak és megcsúfolása az Amerikai hadigépezetnek! A partraszállás eszméletlen veszteségekkel járna a semmiért!! Borzasztó sok háromszögre hajtott zászló lenne átadva a gyászolóknak értelmetlenül a cion indítatás miatt!! Ebből az USA nak semmi haszna nincs és nem is lesz és az idő előrehaladtával egyre nagyobb arcvesztés fog következni. Vietnám 2.0!!!
Válasz erre
1
0
Interista
2026. március 30. 15:18
Egy szárazföldi hadművelet nagy áldozatot követelhet. Trump ezt biztos, hogy bevállalja? A blokád valószínűbb. Az olaj világpiaci ára már most is az egekben. Mennyi lesz ezek után... Olcsóbb biztos nem. Át kéne gondolni ezt az egész háborúsdit, mert senkinek sem válik hasznára. Legalábbis országoknak és lakosainak. Csak egy kis kör profitál belőle. Mindenki maradjon nyugton ! Legyen végre béke!!!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 30. 15:03
Ha partraszálltok, abból Vietnam lesz.
Válasz erre
0
0
Intel
2026. március 30. 14:50
Az USA már eddig is csúfos vereséget szenvedett mivel az irániak rommá rakétázták az összes támaszpontját az öböl-menti országokban. Teljesen megsemmisült az amerikai infrastruktúra. Az izraelieknél a hírzárlat dacára is kiszivárgott, hogy minden lényeges létesítmény romokban van. Nem kellett volna megtámadni a perzsákat. Pár ezer év gyakorlatuk van a háborúzásban. Ha az idióta amerikai politikusok behajtják a tengerészgyalogosokat az öbölbéli szigetekre akkor a perzsák fasírtot csinálnak belőlük drónok és rakéták százaival. Iránt csak atomrakétákkal lehet legyőzni és Netán Yahoo miniszterelnök bizonyosan el is startoná azokat ha nem lenne beszarva a pakisztáni ellencsapástól. Vagyis az USA kikapott. Már megint.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!